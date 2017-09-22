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Как мы избавляемся от детей

13:21. 22 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Сейчас смотрю на своих смеющихся и разбрасывающих игрушки детей и думаю, что очень кстати написать статью о телевизоре, мультиках, планшетах и прочих вещах, которые мешают детям быть счастливыми.

Хотя на первый взгляд дети именно-то и счастливы, когда им выдают очередную порцию рисованного мира. Там ребенка развлекают и занимают мультяшные герои. Они не ругают, не требуют, не кричат, а веселят и вызывают практически только приятные эмоции.

Да и для родителей это очень удобно, когда ребенок сидит и смотрит телевизор. Его как бы уже нет. Он испаряется в бесконечных кадрах голубого экрана. И в доме тихо и чисто. Никто не пристает к нам с бесконечными просьбами, никто не дерется из-за куклы или машинки, никто не просит нас порисовать, не жалуется на брата или сестру, не разбрасывает ничего, не разбивает и не устраивает какие-то непонятные игры, где все вверх дном.

Детей просто нет. Они исчезают с нажатием кнопки включения…

Телевизор дает нам эту иллюзию, что покой наконец пришел… Что можно заняться собой и своими любимыми делами, что можно спокойно попить чай, поговорить по телефону или почитать книгу.

И часто кажется, что другого выхода нет, как обратиться к теленяне. Надо приготовить обед, закончить какую-то срочную работу, сделать важный звонок… По-другому же они будут мешать — будут рассыпать муку, пытаясь помочь, рисовать на годовом отчете и приставать с вопросами во время телефонного разговора.

Но стоит только поставить любимый мультик и… тишина. И больше успеваешь сделать, и быстрее. Но есть и некоторые проблемы со этим всем блаженством. И если хорошо все взвесить, то минусов гораздо больше, причем очень жирных, от просмотра фильмов и мультфильмов.

Вот несколько основных, которые мне хотелось бы выделить:

– Самый главный минус в том, что если ребенок не с нами проводит свой досуг, то он и не к нам привязывается. У него формируется стойкая, очень сильная привязанность к компьютеру и телевизору. Некоторые дети даже начинают бить своих родителей, если выключить его любимый гаджет. Они кричат, плачут, оскорбляют, ведь у них забрали что-то ценное. Забрали то, к чему его приучали каждый день многие годы. То, чем заменяли родители самих себя.

– Там не нужно думать, придумывать, что-то делать. И ребенок не хочет уже играть с игрушками, придумывать себе игры и занятия, не хочет идти на улицу кататься на велосипеде или играть в мяч, не хочет идти к другу в гости. Он все это готов заменить компьютером или телевизором. Ведь так проще. Да и реальность не так интересна.

– Ребенок пропускает какие-то отрезки из жизни семьи. Его посадили смотреть мультики пока мама готовит и он не знает, что она что-то делала для него, для папы, для всей семьи. Он даже не знает, как она это делала.

Одна совсем юная знакомая делилась, что она никогда ничего не готовила с мамой и покушать выходила из своей комнаты. «Я даже не задумывалась, откуда берется печенье. Выхожу из комнаты, а там оно стоит. На тарелочке. Только потом я узнала, в 20 лет, как оно появлялось».

Так дети пропускают жизнь, которую должны знать и изучать. Пропускают уборку, пропускают приготовление еды, пропускают обед за обеденным столом, питаясь перед компьютером, пропускают все уроки, которые подготовили бы его к самостоятельной жизни.

Да, возможно, там ему лучше, ему приятнее находиться возле телевизора. Но не сигнал ли это, что мы что-то делаем неправильно, что мы что-то упускаем в отношениях?

Что может быть дороже той выдуманной жизни с выдуманными эмоциями и переживаниями? Только реальные отношения. Если они у ребенка есть, он будет делать правильный выбор, если их нет, он выберет вечер тет-а-тет с компьютером. И никакими запретами и обещаниями его не оттащить от него.

Если родители дают практически только негативные эмоции своим ворчанием и вечным недовольством, то, конечно же, выбор будет не в их сторону. Попробуйте устроить в качестве эксперимента одну неделю без компьютера и телевизора и Вы увидите, какой интересной может быть жизнь ребенка. Вы заметите, что он чаще смеется, чаще гуляет на улице, проводит время с друзьями, с книгами и… с Вами.

Наталья Богдан, сайт Правильные отношения

Рекомендуем также ознакомиться с фильмом «Современные мультфильмы: детство под угрозой»

Источник: whatisgood.ru

Метки: советы родителям, технологии
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