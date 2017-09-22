Иран укрепит ракетный потенциал назло Трампу

Американский президент, высказывая претензии и предложения на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, забыл о такой «мелочи» как право каждой страны защищать всеми силами свой суверенитет. Иран не стал исключением. Президент Хасан Роухани уже заявил, что не намерен спрашивать у кого-либо разрешения, чтобы свою родину защитить.

Несомненно, Дональду Трампу не понравится желание Тегерана укрепить свой ракетный потенциал, в том числе и в области баллистических ракет. Расширение военных возможностей Ирана, одного из лидеров на Ближнем Востоке, играющего ключевую роль в сохранении стабильности в регионе, может поломать геополитические планы Вашингтона.

Несмотря на то, что Тегеран в 2015 году заявил, что будет придерживаться своих обязательств в рамках СВПД, американцы нарушили договоренности и ввели этим летом экономические санкции против Ирана. Причина: проведение испытаний баллистических ракет. Штаты обвинили Тегеран в нарушении резолюции ООН о запрете на разработку оружия, способного нести ядерные боезаряды. Доказательств нет, но когда их это останавливало?

Ну, на такой ответ Тегерана в Белом доме не рассчитывали: парламент Ирана в ответ на санкции одобрил закон об увеличении расходов на программу по созданию баллистических ракет и операции за рубежом. Теперь порядка 260 млн. долларов выделят на программу развития баллистических ракет и «КУДС» (подразделение Корпуса стражей исламской революции, действующее за рубежом). Бойцы КУДС уже воевали в Ираке и Сирии.

Парламентарии пытаются противостоять терроризму и авантюризму Вашингтона в регионе. Мало того, Тегеран ввел санкции против ряда американских чиновников, причастных к обороне и разведке. Роухани также морально готов к тому, что президент США разорвет сделку по ядерному соглашению. Правда, назвал это «политическим самоубийством» Трампа.

Стоит ли удивляться тому, что Иран до сих пор рассматривает Штаты в качестве враждебного государства. Как правильно отметил постпред России при ООН Василий Небензя, выход Вашингтона из данного соглашения даст «неправильный сигнал КНДР». Впрочем, это уже не первый раз, когда Белый дом срывает переговорные процессы и сделки с Ираном…

Целью Белого дома никогда не было достижение договоренностей с Ираном. Только оказание давления на исламскую республику, чтобы заставить Ирак вернуться в русло политики США. Отказ подчиняться и стремление к независимости, подкрепляемое подорожанием нефти и быстрым набором геополитического и геоэкономического веса, стало причиной того, что Штаты включили Иран в «ось зла» после событий 11 сентября 2001 года.

Политическая карта Ближнего и Среднего Востока претерпела изменения. Иран силен, несмотря на санкции, и без него США не способны создать в регионе новую систему сдержек и противовесов. Нужно сменить иранское руководство, для чего необходимо дестабилизировать обстановку внутри Ирана, ослабить его связи с Россией и КНР, а также уничтожить режим Асада в Сирии. Имеются и другие цели, но это самые важные.

Зря Трамп надеется, что выход из ядерной сделки с Ираном покажет миру силу США. Скорей уж, слабость и невозможность выполнять свои обязательства по международным соглашениям. В России этому, конечно, нисколько не удивятся. Практика показала, что для Вашингтона имеет значение только собственное мнение и желания, но по репутации Белого дома будет нанесен еще один удар. Иран не так уж и слаб, а уж с поддержкой России и Китая ему американцы давно не страшны.