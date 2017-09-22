И. Вишневский и О. Четверикова о засилье жидов в управлении
08:36. 22 сентября 2017 Просмотров - 303 Один комментарий Опубликовал: brahman
Жиды – это разных окрасов последователи человеконенавистнической идеологии иудаизма.
(Современный фольклор блогосферы.)
(Современный фольклор блогосферы.)
Источник: ss69100.livejournal.com
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Борьба против славяно-ариев (людей белой расы на Земле) ведётся без передышки уже много тысяч лет. Эта борьба безкомпромиссная, непримиримая, кровавая и очень жестокая. Наш враг – очень хитрый, подлый и абсолютно безсовестный…
Предлагаем вашему вниманию отобранные наиболее важные материалы, опубликованные в брошюре В.Ф. Попова «Война в условиях мира» (Вологда, 1999 г.), в которой собраны некоторые разоблачительные статьи из газеты «Славянин». В них даётся характеристика средств и способов осуществления геноцида интернациональной мафии против русского и других славянских народов.
В течение трёх десятков лет тайно используется оружие массового поражения, запрещённое международными соглашениями: химические препараты, газы, вирусы, электронные приборы, психотропное оружие. Подавляющее большинство населения страны не знает характеристики этих средств, методов их применения и защиты от них. Всё как в стихотворении Н.А. Некрасова:
Прочна суровая среда,
Где поколения людей
Живут и гибнут без следа
И без уроков для детей.
Продажа заражённых пиво-алкогольных напитков, продуктов питания, лекарств с изменёнными свойствами, косметики позволяет разнообразить схему убийств, вызывающих тяжёлые заболевания, ведущие к загадочной смерти. Цель данной брошюры – рассказать об этих изуверских средствах, о врагах, их применяющих и рекомендовать методы защиты от них.
Это должен знать каждый взрослый и ребёнок, постоянно помнить, соблюдать меры защиты.
Оглянувшись вокруг, мы видим, что программа сионизма выполняется по всем пунктам. Собственно, эта программа идентична в отношении всех государств, кроме Израиля, США и Англии, поскольку это сионистские страны. Особенно обратите внимание, господа евреи, на вывод, который делают гои. Причём, гои имеют абсолютное право делать этот вывод, а, господа рядовые евреи должны задуматься, кто их всё время подставляет под гойскую ненависть, и кто такие позадисты и подстрекатели, которые потом опять попытаются оказаться в стороне.
Программа уничтожения русской нации, принятая на Московском конгрессе сионистов в августе 1989 года.
I. Удержание власти.
•Захват средств массовой информации.
•Находящийся у власти должен иметь фамилию и внешность местных гоев (неевреев).
•Директор может быть гой, но хотя бы один из его замов должен быть из наших.
•Не допустить власти трудящихся.
•Обеспечить поддержку аппарата контроля, распределения и подавления.
•Масон, оставивший след в применении средств или при проведении операций, заканчивает жизнь самоубийством или его убирают.
•Обеспечить создание и поддержание структуры чистки общества, обезглавливание гоев проводить по плану, независимо от его активности.
II. Идеология
•СМИ, литературу и искусство использовать для показа преимуществ капитализма перед социализмом.
•С позиций утверждения существования антисемитизма можно подавлять гоев (неевреев).
•Разоружение язычества, внедрение религии, сплачивающей, как баранов, на рабских принципах, оккупация и ассимиляция славян должна идти с нарастанием.
•Действовать только от имени народа и для народа, только благими намерениями и пожеланиями – говорить можно всё.
•Исключить любые попытки гоев выпутаться из наших сетей.
•Не допускать распространения гойских кличей: «Цукерман в Биробиджан», «Убийц, жидов к ответу», «Сионизм, встать – суд идёт» и т. д.
•Не допускать распространения листовок, обращений, воззваний и заявлений гоев: «Шапку по кругу на русскую кольчугу». «Геноцид можно остановить только геноцидом»…
III. Денационализация
•Продолжать смешивание рас под видом интернационализма.
•Использовать все средства для комплексного национального обезличивания гоев.
•Под видом борьбы с национализмом и шовинизмом уничтожать всё национальное.
•Обеспечить повсеместную организацию и управление русофобией (уничтожение всего русского любыми путями).
•Не допустить распространения славянского язычества, объявить эту религию фашистской.
•Приобщить славян к религии рабов, в православии не допускать никаких вольностей и свободомыслия.
•Не дать гоям в паспорте устанавливать графу – «расовая принадлежность» и добиться ликвидации графы «национальность».
•Не допустить установления статуса коренного русского населения и др. ереси для возрождения их нации и культуры.
•Не допустить создания Центров русской национальной культуры.
IV. Устранение свобод и активности гоев
•Вовремя пополнять спецпсихлечебницы, места лишения свободы, больницы, спецшколы, дисциплинарные батальоны, спец-ПТУ.
•Не допускать создания разведшкол гоев; не допускать объединение гоев в стадо, управлять-то будем мы, а консолидацию их на совместных действиях, обеспечивающих им непобедимое положение и вкладывание им в руки идейного оружия; создание науки управления иудеями; координационных, консультативных советов; способы быстрого обмена информацией со способами оповещения; выход из-под нашего контроля национальных организаций; фашизм и национализм в любой форме; сбор гоями телефонов или адресов иудеев; создание методов борьбы с сионизмом.
•Отвлекать гоев на что угодно, менять средства борьбы, все наши действия должны быть гибкими и неотразимыми, дискредитировать и раскалывать противника, заставлять его подлаживаться под нас и считаться с нами, обезглавливать, вести огонь по штабам, дезорганизовывать противника своими людьми.
•Мешать созданию работ, направленных против нас: «Что делать», «Как действовать», «Схемы действий по направлениям», «Лидеры славян», «Способы привлечения людей и борьбы за аудиторию».
•ЦСУ не должно учитывать членов тайных обществ – ни сионистов, ни иудеев, ни полуевреев, ни четверть евреев, ничего, что связано с нами, не учитывать то, что говорит о самоубийствах русских.
V. Торможение развития гоев
•Необходимо поддерживать нищету и бесправие гойского *****.
•Замедленное развитие гоев обеспечивать нашим окружением и управлением их развития в нужном русле.
•Музыку, имеющую наркотические свойства, крутить гоям почаще, промывать мозги, затруднять поиск и установление контроля над определёнными музыкальными звуками, стирающими глубинную информацию.
•Рабским у гоев должно быть всё: пища, религия, идеология, наука, отношение к нам, оружие, средства защиты, способы существования, средства информации, образование, профессии, положение в обществе, жильё, культура.
•В бескультурный скот, в безынициативных, бездеятельных и ожиревших свиней превращать гоев рабской пищей и способами её употребления. Кровь у гоя должна быть кислой, а не щелочной.
•Создавать и удерживать превосходство над гойским ******, бить по слабым точкам и ключевым центрам гоев, быстрей переходить к решающей стадии в овладении миром и полному подчинению гоев нашему международному правительству.
VI. Уничтожение противника ассимиляцией как гуманной формой геноцида
•Иудаизм, сионизм, всемирная еврейская нация и Международное правительство органически не приемлют создание и существование славянских семей, и теперь необходимо постараться и в течение ближайшего времени ассимилировать большое количество славянских девушек другими народами.
•Не допустить снятия запрета на работу публичных заведений, который в 1915 г. нам удалось осуществить, объясняя это вспышкой венерических заболеваний, иначе ни один гой не будет ассимилирован без боя, и финансовым поступлениям от этой доходной сферы придёт конец.
•Разновидность прямого, но так необходимого в односторонней войне геноцида – политика любой искусственной ассимиляции гойского ***** террористическими, другими организациями и тайными обществами должна приветствовать везде.
•Использовать секс по прямому назначению и для укрепления семьи, конечно, нельзя, но лишь для разврата молодёжи, распространения половых извращений, увеличения конфликтов и по той причине разводов, а в сумме для сокращения численности гоeв.
•Ни в коем случае не допустить установления каких-либо льгот или вознаграждений за производство детей от красивых или имеющих высокую степень национальной чистоты славянских супружеских пар.
•Для усиления ассимилирующего эффекта не стоит отказываться от старых идей кастрации всех гоев.
VII. Доведение и поддержание гоев в атмосфере нищеты и бесправия
•Средний русский всегда должен быть нищим и бесправным, испытывающим всюду множество неудобств и повседневных бюрократических рогаток.
•Массовая нищета должна порождать массовое бескультурье, а оно должно порождать массовую преступность.
•Исключить возвращение русским равенства, независимости, свободы, млрд. золотом.
•Главное звено – детская безработица любыми путями.
•Не возвращать по 10 га земли крестьянам без каких-либо условий и использовать часть рабочего и служебного времени для всеобщего и массового строительства и жилья, и прежде всего в сельской местности.
VIII. Массовая дебилизация гоев
•Враг значительно деморализуется, когда видит, что всё, что делается вокруг него, – враньё, вредительство и грабёж.
•Образование для гоев должно готовить моральных уродов.
•Схема действий должна быть по единому плану, разработанному международным правительством.
•Ценнее спаивания алкоголем, наверное, ничего сейчас нет. Мешать постепенному сокращению градусности спиртных напитков.
IX. Производство «исчезновения гоев»
•Проникновение в квартиру, семью гоев.
•Приглашение на отдых, увод в безлюдное место.
•Провоцирование на неприязнь и обоюдную драку с предложением отойти в «сторону».
•Подсунуть женщину на вечер.
•Попросить передать что-нибудь гоя на квартиру к нашему человеку в незнакомом для него месте и где его не будут искать.
X. Боевые психотропные препараты, изменяющие психику человека
•Делающие гоя биороботами, лишая его важнейшей черты – отказа, приводящие в определённую степень дебильности.
•Вызывающие провал в памяти на несколько часов и более.
•Имеющие чисто наркотические свойства.
•Ограничивающие интерес человека определёнными занятиями.
•Усиливающие тягу к спиртным напиткам.
•Программируется на убийство или самоубийство.
•Вызывающие иллюзорные видения.
•Вызывающие непереносимые звуки во внутренней части уха, приводящие к смерти, параличу или нервным расстройствам.
•Вызывающие непереносимый сознанием ужас, от которого поражённый гой, как правило, погибает или получает увечья, выбрасываясь в окно или бросаясь куда-либо, не видя ничего перед собой.
XI. Боевые гормональные препараты направленного действия, вызывающие функциональный порыв у поражённого
•Поражённый получает резкий прилив силы, длительную агрессивность и некоторую жестокость, под воздействием которых совершает ряд преступлений.
•Вызывающие неконтролируемые гоем резкие движения конечностями, приводящие к конфликтам или увечьям.
•Вызывающие нескончаемый хохот, быстро приводящий к смерти или параличу.
•Мужские и женские возбудители половой деятельности, приводящие к половым извращениям.
•Вызывающие устойчивый позыв на самоубийство.
•Вызывающие энергичное сердцебиение, заканчивающееся инфарктом или смертью.
•Вызывающие сведения внутренних органов.
•Вызывающие сведения диафрагмы и мышц сердца.
XII. Сокращение численности гоев до разумных пределов скрытыми формами геноцида в тайной односторонней войне
•Продолжать истребление славянских гоев приёмом «своеобразное демографическое сокращение русских».
•Продолжать сокращение славянских гоев в 3 раза за поколение иудо-масонским приёмом «льготы для матери одиночки».
•Плохо варьируется приём «старение нации» оставляющей жить лишь неспособных к сопротивлению.
•Если работать с умом, то с русским гоями можно кончить к 1992 году.
XIII. Сокращение численности гоев открытыми формами геноцида
•Сделать невозможным создание многодетных семей русских.
•Поддерживать высокую детскую смертность славян и отсутствие её у иудеев.
•Поддерживать высокую смертность славян юношей и девушек.
•Не занижать, а завышать русским срок, разрешающий вступать в брак.
•Всячески стравливать ********** мужчин и женщин и разрушать их семьи.
•Разрабатывать новые законы (экодемографические войны) для ликвидации гойских масс без военной машины, без материальных затрат на неё, голодом и обнищанием рабов.
•Организация беспорядков и применение армии, сил правопорядка и закона для наведения порядка с небольшим процентом сокращения гоев.
ХIV. Уничтожение противника управляемой медициной
•Поддержание достаточного количества подростков беременными, бесплодных от абортов женщин, «случайных» выкидышей, преждевременных родов, мертворождений, послеродовых осложнений.
•Необходимо саботировать обслуживание беременных женщин, только что родившихся ****** и женщин после беременности и мешать установлению реальных мер по охране материнства и младенчества.
•Тормозить профилактическую медицину и делать всё, чтобы средняя продолжительность жизни гоев постоянно снижалась.
•Во время лечения или удаления зубов должна попасть грязь или необходимое вещество.
•Во время любой операции пересадка раковых опухолей от больного здоровому.
•Применение лекарств с изменённым химическим составом и лекарств, не обладающих лечебными свойствами, которые предварительно облучаются, морозятся и т.д. врачами скорой помощи и лечащими врачами.
•Обычное длительное отравление малыми дозами.
•Во время флюорографической съёмки изменяется сила и время облучения.
XV. Повсеместное и повседневное глумление над врагом
•Над славянскими гоями может издеваться кто угодно и как угодно. В положении искусственной безответственности имена наши всегда будут засекречены.
•Повсеместные действия по доведению до самоубийств, инфарктов, кровоизлияний в мозг, обмороков и других состояний противника посредством хамства, наглости, издевательств, унижений, оскорблений и полной безнаказанности нас, других членов тайных обществ и шабес-гоев должны носить массовый характер.
•Пора с русскими кончать быстрее, потом будет поздно. Тысячелетний враг ещё жив.
XVI. Действия через контролируемые средства массовой информации
•Стабильная направленность СМИ на русофобию.
•Объявление патриотических и национальных движений гоев фашистскими, националистическими, шовинистическими, погромными и консервативными, шельмование, навешивание ярлыков, клевета…
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Мы опубликовали одну часть программы сионистов, вторая часть этой программы наиболее чудовищна. В ней показаны приёмы более изощрённых убийств: организация катастроф, взрывов, поджогов, убийств посетителей публичных домов и притонов, убийства, с использованием огнестрельного и холодного оружия. Вся эта программа войны в условиях мира, показывается в кинофильмах, театральных постановках, литературе своего и зарубежного производства открыто вот уже свыше тридцати лет. Им, несомненно, принадлежит заслуга в подготовке многомиллионной армии убийц.
В.Ф. Попов, Председатель исполкома Всеславянского Собора им. Минина и Пожарского