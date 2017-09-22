Фальшивая древность Японии современного образца, или как “порвало” остров Йапан в 17-м веке.

Разследование обстоятельств и уточнение времени возникновения Японского архипелага, на основе анализа старинных карт региона

Для начала возьмем, как обычно, рупор официально разрешенных к употреблению версий (ВИКИ) - “Первые признаки заселения Японского архипелага появились около 40 тысячелетия до н. э. с началом японского палеолита, который продолжался по 12 тысячелетие до н. э. Население древней Японии занималось охотой и собирательством, изготавливало первые каменные орудия труда грубой обработки. В этом периоде отсутствуют керамические изделия, поэтому период также носит название периода докерамической культуры. С 12 000 года до н. э. начинается период дзёмон , который, согласно археологической периодизации истории стран Запада, соответствует мезолиту и неолиту.Особенностями этого периода стали формирование Японского архипелага и начало использования его жителями керамических изделий.” ..все..

Дальше читать не смог..(хотите, читайте сами – ) Почему? Да вот потому :

Это карта 1590г. Даниеля Келлера. Почему то архипелага в том виде, в котором он существует ныне, я тут не наблюдаю..Есть цельный остров, достаточно большой (размером с половину современной Индии) Или тут путаница с датами (12 тыщ лет, как утверждалось выше) или СОВРЕменные ученые не имеют доступа к старинным документам (которыми и являются географические карты) На основании чего тогда формируется официальная версия?

Перейдем к персоналиям Возьмем известнейшего ученого, японоведа, доктора исторических наук (!!!) А.Н.Мещерякова:

“..в плейстоцене Японские острова были связаны с материком сухопутными мостами, а во время значительного оледенения вюрмского периода уровень океана был значительно ниже, что позволило проникнуть на острова переселенцам из Азии — с юга (через территорию нынешнего Кюсю) и с севера (через Хоккайдо). Следует отметить, что территория Японских островов была цельной, т. е. являлась единым массивом суши. (ВНИМАНИЕ!!!) Формирование архипелага в привычном нам виде, относится приблизительно к 17–18 тысячелетию до нашей эры.. ” (“История Древней Японии” стр 13, конец 1го абзаца)

Уважаемый А.Н. добавил архипелагу еще “тысяч лет”..

Воображаемый оппонент скажет:

- Нууу, опять двадцать пять – нашел какую то карту и на ней построил версию! Раньше не было Гугл-Мэпс, чтобы очертания береговой линии с такой точностью переносить на бумагу! Как смогли мол, так и нарисовали Японию..

- Согласен, погрешность допустима, но в каких пределах? Если посмотреть на общие очертания континента (выше) то в общем и целом довольно корректно отображено – и Индия, и Индокитайский п-ов вполне соответствуют нынешнему расположению и контурам..Давайте я дам другие карты того времени - атлас Ортелиуса 1570г.

И еще дадим, во избежания сомнений в истинности факта, Герард Меркатор, 1575г

Надеюсь хватит? Итак, хде, я вас спрашиваю, Японский архипелаг? Давайте сравним старую и новую карты..Вот нынешний архипелаг, а куда делось множество островов, что видны на старой карте?

Это современная Япония (без Хоккайдо, он выше) вернее Ниппон (самоназвание японцев) Давайте теперь попробуем как то локализовать идентичные, совпадающие объекты, на новой и старой картах..Для этого я специально сравнивал названия населенных пунктов (на старой и новой картах) на предмет соответствия..И вот что получилось

Только один населенный пункт (может быть есть еще, но мне не удалось идентифицировать) соответствует достаточно реально современному японскому городу, о нем даже упоминается в надписях на старинной карте

Итак, это крупнейший город тогдашней страны ЗИПАНГРИ, под названием КАНГИКСИМА (красным) что на современной карте идентично КОГАСИМА – как на ваш слух, соответствует название? По моему более чем – фактически одно и тоже, учитывая рускую транскрипцию и особенности произношения местных жителей..(подчеркнутого желтым, коснемся далее)

Возникает законный вопрос к официальной науке истории, которая оплачивается из нашего кармана -

ЗАЧЕМ ТАК ДУРИТЬ НАС, ЗА НАШИ ЖЕ ДЕНЬГИ?

Какие (оклмн епрст) 12 тыщ лет назад начался формироваться архипелаг (согласно вышеприведенной версии) если остров ЯПАН был цельным островом еще в 16м веке? А уже в 17му веку он был разорван (кора разошлась) и потерял большую часть островов архипелага?

Почему все делают вид как будто “..так и былО”?

Может быть мы о разных объектах тут разсуждаем, или свои изследования “уважаемые” учоные х\з торики проводили вообще, в параллельной реальности?А может быть этой карте на самом деле более 12 тыщ лет (согласно официальной версии) если логически разсудить?

И все это впаривается нам за наши деньги, как (пардон) “последним лохам”, с умным выражением лица, поправляя пенсне и солидно покашливая в кулачок..Опять вспоминается Киса Воробьянинов – “..когда же будем бить морду?”

Давайте убедительности ради, идентифицируем населенные пункты (на предмет соответствия) более детально, возьмем контур, береговую линию.

Вот он, город Когасима (подчеркнуто красным) столица округа Когасима (галочка) Как видно город расположен на берегу очень уютной и удобной для захода кораблей бухты, имеющей ярко выраженные очертания..Теперь соотнесем это с изображением на старой карте

Фактически то же самое – вот он, тот же самый город Кангиксима, учитывая погрешность старинного картографа, и произошедшие в результате катастрофы изменения..Скорее всего остров был “разорван на части” в результате сейсмической активности земной коры, которая в конце 17 начала 18 века перетряхнули весь регион, изменив некоторые географические объекты до неузнаваемости.

Как видно, от всего острова уцелел только этот город (самый крупный в Зипангри, в сравнении с Европейскими городами того времени) Так же уцелела передняя, “носовая” часть ниппонского корабля “Зипангри”с его самым большим городом на тот момент..Остров нещадно “покромсало” центральная часть его погрузилась ниже уровня моря и соответственно была затоплена..

Удивительно то, что сам город находится рядом..с вулканом!!! И так получается, что это вулкан удачи!

ЕЩЕ ПАРА СОБЫТИЙ (и это не все) КОНЦА СВЕТА

То же произошло с городами Монгул и Тартар – “провалиться в Тартарары” – отсюда и выражение..(читать подробнее - < ![CDATA[ ]]> http://gilliotinus.livejournal…< ![CDATA[]]> ) От страны Монгол (столицы Монгула и города Тартара) остались Новосибирские острова и о.Умкилир (Врангеля), остров же ЯПАН сейсмоактивность порвала “как Тузик грелку”.Произошло все это в конце 17 века, а конкретно 15 июля 1687г. (дата получена от медиума) тогда началось затопление страны Монгол.(ниже карта)

Естественно официоз с умным видом бормочет себе под нос, про свои любимые многие миллионы лет назад, когда дело касается времени возникновения Новосибирских островов..Достаточно посмотреть на прибрежный шельф – сразу видно что острова принадлежат шельфу, то есть затопленной суше.Острова, видимо, это самые высокие части затопленной страны, горы, хребты..

Это был конец тогдашнего мира, Конец Света, конца 17го, начала 18го века (читать об этом - http://www.kramola.info/blogs/letopisi-proshlogo/k…) Тогда тряхануло весь мир, будь здоров, и это видно по изменению состояния острова, превращенного в груду обломков.

ТРЯСЛО, РВАЛО И ПЛЮЩИЛО “НЕПОДЕЦКИ”

Тогда же оторвало и Корейский полуостров, сравните карты -

Рвануло примерно там где стоит галочка..Кора разошлась..Представляете что это такое в реала?Жесть полная..И тишина официальной науки..Только их любимые миллионы лет назад – это все что мы слышим от них..за наши деньги..(я бы продублировал на других картах, но уже и так пост огромный, кто интересуется – проверьте сами)

Возможно это выглядело примерно так (с поправками на эпоху события)

ОДНАКО ВЕРНЕМСЯ НА ОСТРОВ

Давайте же проанализируем надпись на карте..Написано что жители платят дань великому хаму (хану) То есть это подданные Страны Катай, со стольным градом Камбалу, или Ханбалык, (много разных транскрипций) Кто же населял остров, что за народ, который вероятнее всего погиб в страшной катастрофе почти полностью? И еще – возникла мысль проанализировать сходство названий городов, (чисто фонетически) и сравнить с современными японскими названиями.

Например, города – Когаксима, Норма, Фрасон, Малао, Негру, Банду, Номи, Динлай, Амангуко, Миака Академия, Чела, и даже – “Саендебер Сабана Птол” – вот какое название!..

Ну что скажете..Похоже это на современные японские названия? Есть еще хоть один кроме Когасимы-Кангаксимы, такой же похожий по звучанию? На мой взгляд и вкус как то не очень..Можем проверить по названиям другого региона, насколько сильно изменились названия городов какой нибудь знакомой страны того же времени..Англия, к примеру – тоже остров, подойдет!

Возьмем карту Ортелиуса 1570г. (почти то же самое что и наша первая – 1590, Даниеля Келлера)

Что тут у нас? Вижу – Хэмптон, Уорвик, Лондон, Уэльс, Плимут, Хэффорд, Йорк..В общем и целом понятно, что в Англии 16го века, и в современнолй Англии, ни названия, ни сама фонетика, ни язык не изменился..

- Понятно дело, Англию то не трясло!

- Ну так и что, какое это отношение имеет к языку?

Если посмотреть на современные названия городов японского архипелага, то там совершенно другой язык..Нагасаки, Осака, Киото, и т.д..(можете сами глянуть)

А теперь посмотрим на метрополию, страну Катай, где живет Великий Хам, которому платят дань жители Зипангри, какие там названия городов? (возьмем центральный регион, современный Дальний Восток)

Вот какие названия – Брема, Аспикия, Тинзу, Ксанду, Кайду, Камбалу (столица) Ачбалыч, Акисера, Ачмелеч, Гуенгангу, Коуза и т.д..

Не знаю как вам, но мне кажется что это один язык, или почти один – названия городов там и тут чем то похожи, у иапонов диалект возможно..Но уж точно не современный японский – с ним разница просто огромная.Возьмите хотя бы названия наших городов – они не изменились с начала тысячеления фактически.Торжок, Ярославль, Новгород, Рязань. Киев…да сколь угодно, вы что сами не видите что произходит? ))

ДО КАТАКЛИЗМА На ОСТРОВЕ ЖИЛ СОВСЕМ ДРУГОЙ НАРОД, КОТОРЫЙ ИМЕЛ СОВСЕМ ДРУГОЙ ЯЗЫК, СЛЕДОВАТЕЛЬНО И КУЛЬТУРУ, А ТАК ЖЕ ВНЕШНИЙ ОБЛИК..

Вот как выглядел император страны Иапон, Японии-Зипангри

Вот и перевод текста (приблизительно) Взято у Михаила Волка в журнале “Искатель”

Хогун, император Японии.

Большой и обширный регион, содержащий большое количество островов , омываемых морем. Эту область открыли португальцы 130 лет назад (1790-130=1660). Эта великая восточная империя состоит из 76 малых территорий (voÿaumes?), из которых самые большие – это Меако и Амагунс. Японцы сильны, мужественны и отважны, у них присутствует кодекс чести, они много упражняются в боевых искусствах и имеют большую армию из специально обученных выпускников боевых школ: более 50000 кавалерии и 400000 пеших солдат, которые составляют почти все их войско. Имеют много замков и крепостей (тут предложение не понял по смыслу совершенно.) На больших островах в изобилии растет пшеница, водится много видов дичи, есть рудники по добыче золота, серебра, меди, железа, свинца и ртути , а так же скважины по добыче минеральной воды, лечебные (не разберу слово Seruantatoutes). В их религии главными являются 9 языческих божеств, но у них так же была христианская религия после нескольких иезуитских миссий (далее идет разсказ про миссионерскую деятельность Иезуитов и Францисканцев по внедрению христианской религии. Возник конфликт между изконной верой и христианством. и это вылилось в распятие 26 мучеников на крестах “за веру в Иисуса Христа”. В тексте же прямо говорится, что таких мучеников было очень много..

В данном тексте и надписи на карте много схожего насчет полезных ископаемых..Что насчет множества островов , то вот они (карта ниже) Как видно, Корейского п-острова еще нет, регион изменился капитально.

И вдогонку еще пару изображений императора. говорящих о том, что это совсем не то, что нам рисуют современные “веселые картинки”.

Давайте сравним это с поделками иезуитов (они и китайцев так же рисовали, на самом деле китайцы 18го века были такими же как и все граждане Тартарии – читать смотреть подробнее - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/post/379526< ![CDATA[]]> )

Это изображения (яко бы) РАЗНЫХ (!!!) императоров Японии – видно что они нарисованы “по типу и шаблону” рисовальщик даже не потрудился изменить позу “макета”, да и лица почти одинаковые, одно не отличить от другого.

А как же сам народ, который искони проживал на территории острова? А вот они – это айны..Вот снимок 1904г, семья айнов в национальных костюмах

У некоторых вообще русские лица (мужчина слева, парни справа) А эти парни (ниже) того же замеса что и император страны Япан (посмотрите выше) раскосые и широкие глаза, нехарактерный для японской традиции облик.

Хотя то, что есть современный японец, это смесь айнов и прибывших на архипелаг с материка переселенцев корейско-китайских народностей..Произошло это уже после катастрофы.Официальная история естественно придает этому событию многотысячелетнюю давность..Почитаем ниже их печальную и славную историю, по ходу транспонируя время события с древности глубокой в 18 век, что тоже было не вчера..(авт – так я буду помечать свои реплики)

ИСТОРИЯ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ОСТРОВА ИАПОН

Сегодня общепринятым считается, что на японских островах исстари проживали современные японцы, представители монголоидной расы. На самом деле это совсем не так, просто сегодня уже мало кто помнит, что на японских островах в течение многих тысячелетий проживал народ — айны. Как хорошо видно на фото, айны не имели ничего общего с монголоидами, это типичные бородатые представители белой европеоидной расы.

Именно они создали культуру Дзёмон. Достоверно не известно, откуда айны пришли на Японские острова, но известно, что в эпоху Дзёмон именно айны населяли все Японские острова — от Рюкю до Хоккайдо, а также южную половину Сахалина, Курильские острова и южную треть Камчатки — о чём свидетельствуют результаты археологических раскопок и данные топонимики, например:Цусима — туйма — «далекий», Фудзи — хуци — «бабушка» — камуй очага, Цукуба — ту ку па — «голова двух луков»/«двухлуковая гора», Яматай — Я ма та и — «место, где море рассекает сушу».

Эпоха Дземон

Но сейчас об этом народе очень мало кто знает, а японцы считают себя законными правителями и древними владельцами островов японской гряды! В чём же тут дело, почему так получилось?

Случилось вот что — по мнению историков, примерно с середины эпохи Дзёмон на Японские острова начинают прибывать монголоидные группы, мигранты из Юго-Восточной Азии (ЮВА) и Южного Китая. Очевидно, айны не желали делиться и уступать им территории, на которых они жили многие тысячи лет, понимая, чем это чревато.

Началась война, которая длилась, ни много ни мало — полторы тысячи лет (авт. ВОТ ТУТ ПОШЛА ПОДТАСОВКА, началось это в 18м веке. после катастрофы) В сравнении с этим столетняя война между Англией и Францией кажется мелкой потасовкой. Полторы тысячи лет накатывались на айнов из-за моря монголоидные племена, и полторы тысячи лет айны сдерживали напор. Пятнадцать столетий непрерывной войны! (вранье голимое)

В некоторых источниках упоминается о войне с захватчиками государства Ямато. И почему-то по умолчанию считается, что Ямато — якобы государство японцев, которые вели войну-де с полудикими айнами. На самом деле всё было в точности наоборот — Ямато, а ранее — Яматай, никак не могло быть государством японцев, ещё только начавших высаживаться на острова, на тот момент у них просто не могло ещё быть никакого государства, Ямато было древним государством айнов, по обрывочным сведениям, очень высокоразвитым государством, с высоким уровнем культуры, образования, развитыми искусствами, продвинутым военным делом.(авт – на самом деле айны и были японцами, жителями с острова Иапон, а те, кого автор называет японцами. были племена корейско-китайского произхождения, коих разновидностей тьма)

Айны в военном деле почти всегда превосходили японцев, и в сражениях с ними побеждали почти всегда. Да и, кстати сказать, самурайская культура и самурайская техника ведения боя восходят именно к айнским боевым приемам, а не к японским, и несут в себе множество айнских элементов, а отдельные самурайские кланы по своему происхождению являются айнскими, наиболее известный — клан Абэ.

Достоверно неизвестно, что же именно случилось в те далёкие годы, в результате чего для айнов произошла настоящая катастрофа.(авт. произошло то, о чем мы с вами тут ведем разследование, остров раскололся, инфраструктура была уничтожена, жители и армия дезорганизованы, очень много народу погибло) Айны по-прежнему были сильнее японцев в боях и практически не проигрывали им сражений, но с определённого момента ситуация для них начала непрерывно ухудшаться. Огромные толпы японцев начали постепенно ассимилировать, размешивать, растворять айнов в себе (и это подтверждается исследованием генетики японцев, доминирующей Y хромосомой у которых является D2, то есть, та Y хромосома, которая обнаруживается у 80 % айнов, но почти отсутствует, например, у корейцев).

Есть мнение, что именно генам айнов обязаны своей красотой японские женщины, столь непохожие на других азиаток. Разумеется, это было не единственной причиной. Некоторые исследователи полагают, что во многом причина в приходе к власти отступников, предавших интересы айнов, когда местное население было сначала уравнено в правах с прибывающими монголоидными племенами, а потом и превращено в людей второго сорта. С определённого момента многие вожди айнов стали откровенно прогибаться под японцев и продаваться им, тех же вождей, кто отказывался это делать, японцы уничтожали (часто — через отравление ядом).

Так постепенно, продвигаясь с юга на север, стремительно множащиеся в числе японцы захватывали остров за островом, оттесняя айнов всё дальше. Айны не сдавались и продолжали сражаться, можно упомянуть борьбу айнов под предводительством Косямаина (1457 г.), выступления айнов в 1512—1515 годах, в 1525 г., под предводительством вождя Танасягаси (1529 г.), Тариконны (1536 г.), Мэннаукэи (Хэнаукэ) (1643 г.), один из самых успешных периодов под предводительством Сягусяина (1669 г.). Но процесс был необратим, особенно с учётом предательства айнских элит, кому-то очень мешало белое коренное население островов, и стояла задача извести его любой ценой.

Праздник медведя у Айнов

Чем дальше, тем становилось хуже — в определённый момент начался настоящий геноцид. Нанимаемые японскими правителями переводчики и надсмотрщики совершали множество злоупотреблений: жестоко обращались со стариками и детьми, насиловали айнских женщин, ругань в отношении айнов была самым обычным делом. Айны находились фактически на положении рабов. В японской системе «исправления нравов» полное бесправие айнов сочеталось с постоянным унижением их этнического достоинства.

Мелочная, доведённая до абсурда регламентация жизни была направлена на то, чтобы парализовать волю айнов. Многие молодые айны изымались из своего традиционного окружения и направлялись японцами на различные работы, например, айны из центральных районов Хоккайдо посылались на работу на морские промыслы Кунашира и Итурупа (которые в то время также были колонизированы японцами), где жили в условиях неестественной скученности, не имея возможности поддерживать традиционный образ жизни.

Вместе с тем, сами японцы (переселенцы, захватчики) с удовольствием заимствовали и присваивали себе традиционную культуру айнов, их достижения в военном деле, искусстве, музыке, строительстве, ткацком деле. Хотя в действительности очень многое из того, что сегодня считают японской культурой, на самом деле является культурой айнов, «позаимствованной» и присвоенной.

В 19 веке начался настоящий беспредел — японцы заставляли стричь бороды мужчин-айнов, женщинам запрещали носить традиционные айнские одежды, было запрещено празднование национального праздника айнов — праздника медведя. Японцы перевезли всех Северокурильских айнов на остров Шикотан, отняли у них все орудия лова и лодки, запретили выходить в море без разрешения, тем самым обрекая на голодную смерть. Большинство жителей резервации вымерло, осталось всего 20 человек.(авт. зачищали старую культуру погибшего в катастрофе некогда прекрасного мира, которую несли в себе айны, такое произходило повсеместно и во всем мире, и у нас)

На Сахалине айны находились в кабальной зависимости от сезонных японских промышленников, приезжающих на лето. Японцы перегораживали устья крупных нерестовых рек, поэтому рыба просто-напросто не доходила до верховий, и айнам приходилось выходить на берег моря, чтобы добыть хоть какое-то пропитание. Здесь они сразу же попадали в зависимость от японцев. Японцы выдавали айнам снасти и отбирали из улова все самое лучшее, свои собственные снасти айнам иметь запрещалось. С отъездом японцев айны оставались без достаточного запаса рыбы, и к концу зимы у них почти всегда наступал голод, население вымирало.

Сегодня по официальной переписи в Японии насчитываются всего около 25 000 айнов. Их заставили забыть родной язык, они не знают своей собственной культуры, выдаваемой сегодня за японскую культуру. Один из уникальнейших народов в истории фактически уничтожен, оболган, обокраден и забыт.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Да, чуть не забыл – надпись на карте Келлера, подчеркнутая желтым (в самом начале поста) для удобства вставлю ее (чтоб вам не прокручивать туда-сюда)

Согласно выделенной информации, острова Япан, являются богатейшими на злато и драгоценности во всем мире!!! То же излагается в подписи к портрету императора страны Иапан :

“На больших островах в изобилии растет пшеница, водится много видов дичи, есть рудники по добыче золота, серебра, меди, железа, свинца и ртути..” – (уважаемые, это круто, на самом деле!)

Не тут ли кроется отгадка, почему орды диких переселенцев поплыли “добивать” выживших после катастрофы, некогда могучих айнов? Ведь все знали что страна богата ископаемыми, ну и..Давайте глянем что в современной Японии с ископаемыми сегодня (ВИКИ)

Полезные ископаемые

В Японии мало полезных ископаемых.(авт. пичалька – куда делись?) Сера занимает центральное место в японской горной промышленности (в 2010 году было добыто 3,4 миллиона тонн серы, 6 место в мире). Также Япония занимает 2 место в мире по добыче иода (9500 тонн в 2015 году и 1 место по запасам иода (5 миллионов тонн). Кроме этого Япония в небольших количествах добывает нефть (136,8 тысяч баррелей в день в 2015 году, 43 место), природный газ (167 миллиардов кубических футов в 2014 году, 21 место), золото (7,2 тонны в 2012 году, 38 место), серебро (3,58 тонны в 2012 году, 48 место). По данным на 1976 год запасы угля составляли 8630 млн т; железной руды — 228 млн т; серы — 67,6 млн т; марганцевой руды — 5,4 млн т; свинцово-цинковой руды — 4,7 млн т; нефти — 3,8 млн т; медной руды — 2,0 млн т; хромитов — 1,0 млн т.

Грустно..Сера, йод..Хорошо конечно, но не гламурно как то..Где ж богатейшие в мире золотые прииски, серебро, медь, железо, ртуть? Это на самом деле большая тайна, потому что уже в середине 18 века Японию принудительно берет в оборот США (куды ж без них то..)..

Интересно что на японском, корейском и на английском слово ПРАВДА (true) звучит одинаково..По английски ТРУ или ЧРУ, по японски, корейски – тёрё, что фактически одно и то же (послушайте в яндекс-толмаче произношение)..Возможно язык создавался так же как и у нас, современный русский появился в 18м веке – до этого писали на церковнославянском, слитно, не разбивая на отдельные слова (предложениями) да и речь была немного иная.

В общем что то удалось раскопать, но основная глыба осталась – ГДЕ ЗОЛОТО – ДРАГОЦЕННОСТИ? Попробую выдвинуть несколько версий -

1) “Понаехавшее быдло” с материка, добило таки айнов и выкопало все золото (да, да , любые прииски оскудевают, у них ограниченный ресурс) а так же остальное добро..

2) Катастрофа перетряхнула остров так, что весь “ништяк” оказался вне доступа.

3) Прииски взяли под свой контроль технологичные америкосы, которые с середины 18 века так же “пасли” территорию на предмет поискать золотишка, иначе зачем так навязчиво предлагать дружбу и сотрудничество. так, как это сделал американский коммодор Перри? (далее ВИКИ)

ЧЕРНЫЕ КОРАБЛИ КОММОДОРА ПЕРРИ

В 1854 году американский коммодор Мэттью Перри, прибывший на Чёрных кораблях, вынудил Японию прекратить политику изоляции. С этих событий Япония вступает в эпоху модернизации.

“Черные Корабли” которые прибыли 14 июля 1853 года в гавань Урага (часть современной Йокосуки) в префектуре Канагава, Япония под командованием коммодора ВМС США Мэтью Перри Слово «чёрный» здесь относится к чёрному цвету корпусов парусных судов старой постройки и к чёрному цвету угольного дыма из труб пароходов, использующих уголь в качестве топлива.

Возглавляемое коммодором Перри соединение военных кораблей стало весомым фактором в переговорах (авт. сравните с современными авианосцами, как политическим инструментом США) и последующем подписании договора о торговле между Японией и США, таким образом эффективно завершив более чем двухсотлетний период времени, в течение которого Япония вела торговлю только с Китаем и Голландией.

В следующем году, во время заключения Канагавского договора, Перри вернулся с семью военными кораблями и под угрозой обстрела Эдо принудил (!) сёгуна подписать Договор о мире и дружбе (!!!) которым устанавливались дипломатические отношения между Японией и Соединенными Штатами. На протяжении пяти последующих лет, Япония подписала аналогичные соглашения с Россией, Францией и Британией. Договор Харриса был подписан в США 29 июля 1858 г.

Вот это дружба так дружба! И с чего это пиндосам так настойчиво желать дружбы с понаехавшим сбродом? Что то мне подсказывает, не дружбой единой ограничивалось вожделение штатовских управил, разведка она всегда работала, во все века и тысячелетия..

Конечно, теперь никто не ведает, что там с ископаемыми – то ли за сто лет освоившиеся быдловчане “выгрызли” все богатства недр, принадлежащее геноцидированным коренным жителям.То ли их перевернуло вместе с островом и накрыло оным, то ли пиндосы приплыли на черном кораблике и вопрос закрыли.

Отсюда и история “удлинилась” на полторы тысячи лет (по милости выгодоприобретателей) Вот потому то правды никто никогда не узнает (кроме нас с вами конечно :-))

ВЫВОДЫ

1) Однозначно то, что официальной наукой историей, само время приобретения архипелагом настоящего вида, переносится на 12-18 тыс лет назад..А существование в недалеком прошлом некогда цельного острова Иапан вообще замалчивается, вместе с общей молчанкой х\з ториков о Конце Света конца 17го начала 18го века.

2) Искусственное удлинение истории современной Японии – вставка в 1500 лет, служит сокрытию фактов геноцида коренного населения страны Иапан-Зипангри, понаехавшими после катастрофы мародерами – захватчиками, разномастным сбродом с материка, который улучшил свой генофонд за счет красивых женщин айнов, в результате чего мы имеем на сегодняшний день такую нацию как японцы, белокожие азиаты..

3) Вся древняя история коренного населения острова Иапан, айнов, культура, искусство, переписано под современных японцев.

4) Возможно и американцы приложили руку к освоению, или “добиванию” остатков полезных ископаемых на островах архипелага, которые уж 150 лет как не шатко-валко добывались местными дельцами..Опять же, учитывая что ресурсы начали разрабатывать еще айны, вполне возможно что запасы просто истощились)

КАК ИМЕННО “ПОРВАЛО” ОСТРОВ

Согласно моей версии, остров разорвало пополам со стороны материка, и вытянуло в струнку.Основания для такой версии – еще один город, который (возможно) мне удалось идентифицировать.Этот город обозначен на старой карте как Миака Академиа, ныне это город Мияко.

Теперь посмотрите на мою реконструкцию, по меткам вы вполне сможете представить как это произходило, можете выйти на большую Гугл-карту и посмотреть там, сравнить со старыми картами.Розовой галочкой отмечена часть суши, мыс, оставшаяся на месте, красной галочкой соответственно то, что подвинулось чуть чуть назад от материка..

Что же до острова Хоккайдо – он вполне мог сформироваться из группы небольших островов (помечено красной галочкой)

Островная же гряда (розовой галочкой) “ушла” правее, где и находится сей день (смотреть ниже) Теперь это Курильские острова, законная территория РФ.

Напомню что это всего лишь версия – ваши соображения буду рад прочитать в коментах к материалу.

ПС и вот еще “до кучи” что называется, (камрад Бер < ![CDATA[ ]]> прислал только что) < ![CDATA[]]> Особенно адресовано тем, кто считает что мы все знаем о прошлом, и мол нечего туда лезть..

Телеканал CNN передает удивительную новость: на острове Окинава в разрушенном замке Катцурен, построенном в XII веке, обнаружились древние римские и османские монеты. Интересно, что в этот временной период Япония не имела никаких контактов с Римской империей (авт. вот здесь я бы уточнил - “ официальная история считает что в этот временной период Япония не имела никаких контактов с Римской империей” -так более корректно. Опять же, обратите внимание на сам замок – чем он оличается от замков в других частях света? Совершенно идентичная архитектура, единый стиль, что говорит о глобальности мира, со времен глубокой древности.Если б не подписали что замок в Японии, никто бы и не подумал)

Специалист Тошио Цукамото, из отдела культурных ценностей храма Ганго-дзи, нашедший древние монеты, сразу понял, что это уникальные артефакты. До этого исследования, ученый провел некоторое время на раскопках в Египте и Италии.Так как монеты нашли рядом с китайской керамикой, в слоях XIV-XV веков, следует предположение, что ценные артефакты были завезены купцами из Азии, которые, в свою очередь, поддерживали торговые отношения с Римом (интересно, а замок кто туда “завез”?)

Истинное знание всегда обновляется, не обновляемое знание мертво, оно подобно камню на шее пловца.