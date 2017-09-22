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Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году

10:19. 22 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Художник рисовал с натуры во время поездки в Египет в 1838—1839гг. Его картины настоящий кладезь информации для тех, кто интересуется древним Египтом. Поражает сохранность статуй, сооружений и зданий, а на росписях и барельефах сохранилась даже раскраска!

< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>

«Как я уже говорил, у меня действительно нет слов, чтобы передать то, что я почувствовал, когда был у подножия колонн портика Дендеры. Мне казалось, что я действительно был в святилище искусств и знаний. Сколько эпох промчалось в моем воображении, пока я разглядывал это невероятное сооружение! Сколько веков потребовалось для того, чтобы созидательная сила народа достигла такого результата, такого уровня художественного совершенства и высоты? За сколько столетий все это было потом забыто, а человек скатился к тому изначальному своему состоянию, в котором мы его ныне видим? Никогда не чувствовал я такого огромного пространства в одном месте; никогда следы времени еще не были столь звучны и осязаемы. Какая неизменная сила, какое богатство, какое изобилие, какой избыток средств в государстве должен был быть, чтобы подобное здание было возведено; а ведь еще нужно, чтобы в народе были те, кто смог бы выразить это и выполнить эту работу, украсив созданное всем тем, что говорит глазам и уму! Никогда еще человеческий труд, которым славились египтяне, не казался мне столь древним и столь впечатляющим: в Дендере они предстали передо мной гигантами…»

< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Египет на картинах Дэвида Робертса в 1838 году< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>​​Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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