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В Китае запустили самые быстрые в мире поезда

11:59. 21 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
В Китае запустили самые быстрые в мире поезда | Русская весна

Новые китайские высокоскоростные поезда «Фусин», движущиеся со скоростью 350 километров в час, в четверг начали курсировать по железнодорожной ветке Пекин-Шанхай.

Поезда будут курсировать семь раз в день от Южного железнодорожного вокзала Пекина до вокзала «Хунцяо» в Шанхае. По информации на табло вокзала, первый поезд отправился в четверг из Пекина в 7.00 (2.00 мск). 

По данным China Railway (CRC), «Фусин» в настоящий момент является самым быстрым в мире высокоскоростным железнодорожным составом, находящимся в коммерческой эксплуатации.

«Фусин» может доставить пассажиров из Пекина в Шанхай за 4 часа 28 минут, что на полтора часа быстрее, чем раньше.

Ветка Пекин-Шанхай является одной из наиболее загруженных в Китае, в год пассажиропоток на ней превышает 100 миллионов человек. В связи с этой загруженностью власти страны решили повысить порог максимальной скорости на этой ветке и пустить по ней поезда нового типа.

Все китайские высокоскоростные поезда разработаны так, что могут развивать максимальную скорость 350 километров в час, однако шесть лет назад власти страны приняли решение ограничить скорость передвижения отметкой в 300 километров в час. 

В конце июля этого года был проведен успешный тестовый запуск поезда, который показал, что потребление электроэнергии поездами класса Fuxing на 10% ниже, чем у поездов Hexie, когда они еще перемещались со скоростью 350 километров в час.

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Источник: rusvesna.su

Метки: русская весна — the future
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