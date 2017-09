В.Катасонов: Банки играют в карты. Китай набирает очки

Я уже не раз писал о том, что «хозяева денег» делают всё возможное, чтобы минимизировать (или полностью ликвидировать) наличное денежное обращение. Одним из главных средств сворачивания оборота наличных денег являются банковские платёжные карты, предлагаемые физическим лицам, – дебетовые и кредитные, с микрочипами и без них, контактные и бесконтактные.

Банковская карта работает, когда имеется достаточно разветвлённая и надёжная инфраструктура, или платёжная система. Её важнейшими элементами являются: 1) банки-эмитенты; 2) банки-эквайеры (обслуживают пункты приёма карт); 3) пункты приёма карт (предприятия торговли и оказания услуг, пункты выдачи наличных, оборудованные специальными устройствами – POS-терминалами). А главным элементом системы являются держатели карт – физические лица. Всё это сложное хозяйство обслуживается процессинговым центром и управляется центральным административным органом.

Датой старта карточного банковского бизнеса принято считать 1949 год. Тогда в Америке была выпущена карта, с помощью которой можно было оплачивать обеды, она получила название Diners Club. За неполные семь десятилетий в мире появлялось большое количество платёжных систем, но большая их часть едва успевала родиться и тут же умирала (в силу жёсткой конкуренции). Кроме того, лидерство здесь сразу захватили США.

К 80-м годам прошлого года окончательно сложились две гигантские банковские платёжные системы –MasterCard и VISA. Обе системы организованы как транснациональные корпорации, зарегистрированные в США. Первая предоставляет услуги физическим лицам по платежам в 210 странах, вторая – в 200 странах. Они охватили большую часть не только американского рынка, но и всего мира.

До 1979 года MasterCard называлась Interbank/Master Charge. Она была запущена в 1966 году несколькими калифорнийскими банками как конкурент картам BankAmericard, которые эмитировались Bank of America. Полное название системы – MasterCard Worldwide или MasterCard Incorporated. Ещё в начале XXI векаMasterCard Worldwide была корпорацией, которая управлялась совместно 25 000 финансовых учреждений, выпускающих карты с известным логотипом. С 2006 года она стала публичной компанией, акции которой обращаются на фондовой бирже. Членами системы MasterCard являются банки-эмитенты карт, банки-эквайеры и кредитные кооперативы.

Платёжная система VISA управляется американской транснациональной компанией Visa Inc. Её членами состоят 21 тысяча банков и иных финансовых организаций. Карты VISA принимаются 20 миллионами учреждений по всему миру. Считается, что карты этой системы берут начало с 1958 года, когда «Бэнк оф Америка» выпустил сине-бело-золотую карту BankAmericard. Второе рождение карта получила в 1976 году, когда она вышла с другим логотипом и новым названием – VISA. Со временем возникло несколько управляющих компаний, образованных из членов ассоциации, - Visa U.S.A., Visa International, Visa Canada, Inovant, Visa Europe. В октябре 2007 года была учреждена корпорация Visa Inc., в которую на правах филиалов вошли упомянутые выше компании (за исключением Visa Europe, которая сохранила самостоятельность и управляется европейскими банками). Так же как MasterCard Inc., Visa Inc. с момента образования стала публичной компанией. С 2013 года цена её акций участвует в расчёте индекса Доу-Джонса.

В начале века на долю VISA приходилось около 57 % платёжных карт в мире, её главный конкурент MasterCard имела примерно 26 %, третья платёжная система American Express – чуть более 13 %. Фактически банковские карты американских платёжных систем охватили весь мир. Гигантский бизнес, гигантские прибыли! Во-первых, комиссионные вознаграждения за проводимые платежи. Во-вторых, процентные доходы за счёт эмиссии кредитных карт. В-третьих, расширение ресурсной базы, что даёт возможность наращивать кредиты и инвестиции. Чистая прибыль Visa Inc. в 2015 году < ![CDATA[ ]]> составила< ![CDATA[]]> 6,3 млрд. долл., капитализация оценивалась в 165 млрд. долл. У MasterCard Inc. чистая прибыль в 2016 году< ![CDATA[ ]]> составила< ![CDATA[]]> 4,1 млрд. долл., капитализация – 118 млрд. долл. Львиная доля всей прибыли оседает у тех банков, которые являются членами соответствующих платёжных систем и выступают в качестве эмитентов банковских карт. Фактически это одна из основных форм денежной эмиссии.

В карточном бизнесе участвуют не только американские банки. И MasterCard, и VISA – международные ассоциации, членами которых являются банки почти всех стран мира. Однако «контрольный пакет» у американцев: под их контролем находятся процессинговые центры, которые определяют ценовую политику на рынке платёжных операций. Они при необходимости могут отключать отдельные банки или даже целые страны от своих платёжных систем. Скажем, по команде из Госдепа США они это сделали весной 2014 года в отношении нескольких российских банков. Это была первая экономическая санкция в отношении России, осуществлённая руками управляющих компаний MasterCard и VISA.

Карточный бизнес в ближайшие годы будет одним из основных направлений банковской деятельности. В прошлом году английская консалтинговая компания RBR подготовила обзор состояния и перспектив развития банковского карточного бизнеса:

Табл. 1.

Прогноз роста операций с использованием банковских карт в мире в 2015-2021 гг.

Показатель 2015 2021 Прирост, % Количество карт, млрд. ед. 13,0 16,6 28 Количество операций, млрд. ед. 270 417 54 Объем операций, трлн. долл. США 21,6 34,1 58

Источник: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2021, RBR

По данным RBR, количество банковских карт в мире только за 2015 год увеличилось на 8%, достигнув 13 млрд. единиц, а количество операций с их использованием – на 15 % (270 млрд. операций). Правда, в 2014 году прирост количества карт был более впечатляющим – на 11 %. Видимо, происходит постепенное насыщение мира банковскими картами, сегодня на каждого жителя планеты, включая младенцев и глубоких стариков, приходится примерно по две банковские карты. Далее карточный бизнес банков будет развиваться в первую очередь за счёт наращивания количества операций и стоимостных объёмов карточных транзакций. В расчёте на одну банковскую карту количество годовых операций должно увеличиться с 20,8 до 25,1.

Сейчас в мире карточного бизнеса начинают появляться новые игроки. Один из них – JCB (Japan Credit Bureau) – крупнейшая платёжная система Японии и одна из пяти ведущих платёжных систем мира. Она управляется компанией JCB Co., Ltd., которая стартовала в 1961 году. Сегодня эта японская платёжная система вышла за пределы страны, её карты используются в 23 странах мира, но разрыв между японской системой и двумя ведущими американскими системами гигантский.

Ещё один новый игрок на рынке банковских карт появился не очень давно, и его развитие было взрывоподобным. Это China UnionPay (CUP). Подготовка к созданию национальной платёжной системы в КНР началась в 1991 году, это был проект замещения американских систем Visa и MasterCard на внутреннем рынке Китая.

Датой рождения CUP считается 2002 год. Система создавалась при участии Народного банка Китая (НБК) и ещё 300 организаций. У неё нет единого владельца, а самый крупный акционер владеет всего 6 % UnionPay. На сегодняшний день карта обслуживает население практически на всей территории Китая, вытеснив с внутреннего рынка Visa и MasterCard.

В 2010 году CUP вышла на первое место в мире по количеству эмитированных банковских карт, обойдя лидера – платёжную систему Visa. В 2010 г. в мире обращались 8 млрд. платёжных карт, и 29,2 % карт были выпущены под брендом UnionPay. Карты Visa составили 28,6 % от общего числа. Где-то в 2013-14 гг. китайская платёжная система обошла американскую систему Visa и вышла на первое место по стоимости операций. В 2014 году на CUP приходилось 32 % всех стоимостных объёмов операций в мире с использованием банковской карты, в 2015 году этот показатель вырос до 37%.

Табл. 2.

Доля ведущих платёжных систем в расходах по картам в мире в 2015 г.

Платежная система Доля, % China UnionPay 37 Visa 32 MasterCard. 20 Прочие 11

Источник: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2021, RBR

Количество банковских карт, эмитированных в рамках CUP, уже перевалило за 5 миллиардов. В расчёте на одного жителя Китая получается около 3,5 карты (что существенно выше среднемирового показателя).

Изначально карты UnionPay работали только в Китае. С 2006 года платёжная система вышла на международную арену. В настоящее время CUP, по данным НБК, присутствует в 160 странах, по этому показателю китайская система приблизилась к своим главным американским конкурентам. Карты не просто работают за пределами Китая, но их можно получить в национальной валюте соответствующих стран. НБК сообщил, что к концу 2017 года карты CUP будут приниматься в 50 % всех тех мест в мире, где работают с банковскими картами. Уже сейчас в Европе 70 % всех коммерческих предприятий принимают карты китайской платёжной системы.

Цифры создают иллюзию того, что китайская платёжная система если не захватила мир, то уже захватывает. Это не так. 99,5% всех операций по картам UnionPay (в стоимостном выражении) осуществляется на внутреннем рынке Китая, лишь 0,5 % – за его пределами, где по-прежнему бал правят Visa и MasterCard.

Одним из приоритетных направлений внешней экспансии CUP является Россия. Компания предпринимала попытки прийти на российский рынок с 2007 года. В 2013 г. ей удалось попасть в реестр платёжных систем РФ. С этого момента в России можно получить и использовать китайские банковские карты. Однако их можно использовать только для траты денег, пополнить их в России невозможно (таковы требования валютного законодательства Китая). Сегодня такие карты выдаёт примерно десяток российских банков (Русский Стандарт, Газпромбанк, Россельхозбанк и др.). Количество банков, в чьих банкоматах можно использовать карту CUP, ещё больше. Например, это банкоматы ВТБ-24. Расплатиться картой можно более чем в 60 тысячах точек по всей России. Карты UnionPay стабильно работают в Крыму. Если будут ужесточены санкции в отношении России, то карты CUP станут альтернативой картам MasterCard и Visa.

Главные клиенты, заказывающие карту UnionPay в России, – российские граждане, которые едут в Китай как туристы или по делам. С китайскими картами CUP в Россию также приезжают туристы и деловые люди. В прошлом году китайских туристов в РФ было 1,3 млн., почти все они имели у себя в кармане карту CUP.

Карточный бизнес российских банков продолжает динамично развиваться, но изначально он был привязан к платёжным системам MasterCard и Visa. После попытки Вашингтона использовать эти американские системы в качестве инструмента экономических санкций в России началось создание собственной платёжной системы. Она была запущена в эксплуатацию с 15 декабря 2015 года и получила название «Мир». Оператором банковских карт «Мир» выступает Национальная система платёжных карт (НСПК). По итогам первого полугодия 2017 года участниками системы «Мир» стал 381 банк, при этом 120 банков выступили в качестве эмитентов платёжных карт. 357 банков обслуживают карту «Мир» в банкоматах, POS-терминалах и в Интернете. Количество операций по картам «Мир» с начала 2017 года выросло почти в шесть раз, составив 14,3 млн трансакций за июнь 2017 года. К 1 августа 2017 года карты «Мир» принимались к оплате в 196 509 банкоматах и 1,80 млн POS-терминалов. В 2017 году начался массовый выпуск карт «Мир» российскими банками; к середине года было эмитировано более 10,7 млн карт.

НСПК заключила несколько соглашений о выпуске совместных карт (они называются кобейджинговыми картами) с MasterCard, UnionPay, Japan Credit Bureau и American Express. Такие карты в российской инфраструктуре будут работать как «Мир», а в зарубежной – как карты соответствующих платёжных систем. Особый интерес российские банки проявляют к сотрудничеству в области кобейджинговых карт с китайской платёжной системой UnionPay. Идут переговоры о приёме карт «Мир» в странах ЕАЭС, а также там, где много российских туристов (Турция, ОАЭ, Таиланд).