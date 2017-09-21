Сводки от ополчения Новороссии 21 сентября 2017l
- 07:30 Украинские пограничники спустили собак на представителей ОБСЕ.
- Вчера 22:40 Боевики ВСУ обстреляли позиции ДНР зажигательными боеприпасами.
- Вчера 21:07 В ЛНР установят надгробные памятники всем павшим ополченцам, у которых нет близких.
Украинские пограничники спустили собак на представителей ОБСЕ
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подверглись нападению со стороны украинского пограничного пункта, сообщает официальный сайт организации.
В отчете ОБСЕ говорится, что инцидент произошел 17 сентября в Херсонской области. Когда специалисты попытались приблизиться к пограничному пункту, они столкнулись с агрессивными собаками. Это, отмечают в организации, помешало патрулю подойти к контрольно-пропускному пункту.
Наблюдатели попросили командира пограничного наряда отозвать собак, что он сделал. Однако, подчеркивается в отчете, в последующем он дважды отпускал собак, которые бежали за членами патруля.
Как сообщает сайт организации, наблюдатели покинули район невредимыми.
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Боевики ВСУ обстреляли позиции ДНР зажигательными боеприпасами
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В ЛНР установят надгробные памятники всем павшим ополченцам, у которых нет близких
К оглавлению | Источник: www.youtube.com