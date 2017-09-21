Скифская культура. Археолог Александр Меркулов.
«Скифская культура»
Ведущий – Максим Поспелов
Археолог – Александр Меркулов
Городище Титчиха, Воронежская область
Поселение Титчиха издавна известно своими памятниками культуры и пещерами. Мы с вами окунемся в прошлое, во времена о которых мы с вами ничего не знали, в доисторический мир Скифской культуры.
О чем говорят находки и как они свидетельствуют о том, что на территории Воронежской области 2500 лет назад развивалась и трудилась разумная цивилизация, и будет посвящён этот фильм.
* Просим прощения за низкое качество видео.
Фильм снять на бытовую камеру в полевых условиях.
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Источник: www.youtube.com