Скифская культура. Археолог Александр Меркулов.

«Скифская культура»

Ведущий – Максим Поспелов

Археолог – Александр Меркулов

Городище Титчиха, Воронежская область



Поселение Титчиха издавна известно своими памятниками культуры и пещерами. Мы с вами окунемся в прошлое, во времена о которых мы с вами ничего не знали, в доисторический мир Скифской культуры.



О чем говорят находки и как они свидетельствуют о том, что на территории Воронежской области 2500 лет назад развивалась и трудилась разумная цивилизация, и будет посвящён этот фильм.



* Просим прощения за низкое качество видео.

Фильм снять на бытовую камеру в полевых условиях.



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Источник: www.youtube.com