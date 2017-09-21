„Рыночный либерализм является ничем иным, как реваншем Зверя в Человеке”

Я не хочу, и вам не советую, поддерживать диалог с содомитами или некрофилами, обиженными на советскую мораль за то, что она мешала трупным или однополым половым отношениям. Ведь речь идёт не о «красной власти», а просто о власти, всякой и любой, и не о «советской морали» – а вообще о морали, как таковой…

В моем последовательном и убеждённом отрицании «перестройки» и «всей мерзости ея» нет ничего коммунистического или красного. Я поддерживаю любой разговор об ошибках и даже преступлениях КПСС, марксистской идеологии – если этот разговор ведётся в рамках ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ, то есть предполагается диалог ПОРЯДОЧНЫХ ЛЮДЕЙ, а не обсуждение обид преступников, которым государство и право помешали совершать их гнусности и преступления. Я не хочу, и вам не советую, поддерживать диалог с маньяком Чикатило, который обижен на «красную власть» за то, что она сдерживала его «свободу»…



Хотите говорить о конкретных недостатках КПСС – так извольте говорить о КОНКРЕТНЫХ недостатках КПСС, а не о том, что всякая власть тягостна психопатам, и они хотели бы резвиться, чтобы их никто вообще не одёргивал!

Для меня (и моих читателей) уже не новость, что у либералов «антисоветизмом» является простая антицивилизованность, или, фигурально (да и буквально) выражаясь – нежелание читать советские книги подменено нежеланием читать вообще любые книги, как таковые.



Критика недостатков конкретного советского Госплана (которых, естественно, хватало – там обсуждать и обсуждать) – подменяется критикой самого принципа планирования, то есть – устройства жизни на разумных основах.

О чём оппонировать оголтелому либералу, который отрицает саму возможность разумных расчётов будущего и предлагает жить исключительно «на авось»?

Да и все процессы, начатые ещё в 80-х годах, продолжающиеся доныне – это не попытка реформирования (пусть и неудачная), а изначально – лишь оргия хищников, рассматривавших цивилизацию, как свою добычу, расчленяемую жертву.

Человеческую цивилизацию можно, в числе прочего, рассматривать и как строительство городов со всей их инфраструктурой. Хотя в процессе присутствовало и разрушение городов, разграбление их ордами захватчиков – всякому понятно, что разрушение городов не является цивилизацией.



Понятно, что цивилизация строила – и боролась с разрушителями, и эта её двуединая задача, если не выполнялась – порождала цивилизационные провалы, катастрофы культуры, «тёмные века» человеческой истории, антиутопии и пост-апокалипсисы в реальной жизни (откуда жанр и перетёк в искусство).

Всякий УПАДОК, как явление анти-цивилизации, предполагает:

1. Некий начальный уровень, с которого начался упадок (нельзя падать с ноля).

2. Прекращение действий, которые ранее предотвращали упаднические тенденции (иначе упадок начался бы раньше, чем он начался).

Упадок цивилизации в конце ХХ – начале XXI века очевидным образом связан с УТИЛИЗАТОРСКОЙ ОРГИЕЙ захвативших власть ПАРАЗИТОВ ОБЩЕСТВА. В цивилизованных обществах возникла к 70-80-м годам ХХ века ВНУТРЕННЯЯ ОРДА, которая задумала и осуществила грабительские набеги на города цивилизации ХХ века.

Рыночный либерализм, исповедуемый этой Ордой, не является прогрессивной или хотя бы альтернативной теорией по отношению к ранее действовавшим теориям.

Он является откровенно-регрессивным переходом от НАКОПЛЕНИЯ благ и культуры к их ХИЩНИЧЕСКОМУ ТРАНЖИРСТВУ вместе с природными ресурсами, и вообще всем, что можно утилизировать с выгодой для хищных сообществ-заговоров, захвативших власть, как паразит захватывает внутренности организма-донора.

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В чем же антицивилизационная природа рыночного либерализма? Общий смысл цивилизации (это нетрудно заметить по историческим этапам) заключается в том, что человечество стремится от абсолютного хаоса к полной упорядоченности обеспечивающих его жизнедеятельность процессов.

При этом, покоряя слепые и жестокие стихии природы, человек покоряет их не только снаружи, но и внутри себя. Невозможно поддерживать порядок вовне, если внутри царит первобытный хаос.



Цивилизация не просто требует носителя определённого уровня духовного развития, но, собственно, в этом носителе и заключается.

Без такого носителя, горящего светом духа и благодати изнутри, все машины и механизмы превращаются в ржавый металлолом, а все книги – в труху.



Накопленные человечеством знания либо забываются, либо повторяются уже лишёнными смысла, как мантры. То есть если человек не победил стихию дикости в себе – он неизбежно спроецирует её во внешний мир из себя: механизмы сломает, книги выбросит, знания утратит…

А рыночный либерализм является ничем иным, как реваншем Зверя в Человеке. Рыночная теория – реваншем экономического зверя (хищничество вместо созидания), а либеральное мировоозрение – реваншем антикультурного зверя (первобытное естество вместо «психологических комплексов»).

Внутрь к человеку не заглянешь, а вот снаружи всё достаточно легко увидеть и оценить: мера цивилизованности общества заключается в мере упорядоченности жизнеобеспечения.

Чем больше вещей человеку ГАРАНТИРОВАНЫ (а не просто могут быть приобретены в случае удачи) – тем и выше уровень упорядоченности снабжения. Оно работает как машина, потому что и является машиной: в определённые периоды времени вырабатывает заранее известное количество продукта, отчего можно твёрдо знать: на что я могу рассчитывать с уверенностью завтра, через месяц, через год?

Это ведь не только советский Госплан, это вообще вся технологическая история человечества. В первобытной среде действует полная потребительская неопределённость. Потом появляется попытка нормировать (законы) и гарантировать (планирование, начиная с посевных работ и выращивания поросят).

Нормирование и гарантирование создают цивилизацию. У каждого времени свой уровень этих явлений. Никто не говорит, что советский уровень был идеальным. Там хватало и проблем, и нехваток, и маразмов.



Но любая ЦИВИЛИЗОВАННАЯ коррекция означала бы ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УПОРЯДОЧЕННОСТИ.

То есть взять несовершенное нормирование, планирование, и сделать их более совершенными, шагнуть от неточности к более высокой точности.

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Антицивилизация «перестройки» проявилась в зверином шабаше уголовщины и безумцев, которые, вопреки всему ходу цивилизации, стали упорядоченность, нормирование и гарантирование, снижать. Любой человек, изучающий любую из цивилизованных эпох, скажет, что ничего хорошего из такого поведения в принципе выйти не может.

Покорение жизни Разуму – есть снижение лотерейности жизни. Разум добивается гарантий, а не случайного выигрыша. Чем меньше разума – тем значительнее фактор Удачи, слепого везения, богов «свободного рынка».

В аморализме и безумии «рыночных реформ» проявляется их антигуманизм и античеловечность, презрение к человеку, которому лгут и которого околпачивают вместо честного и серьёзного разговора с ним.

Ведь как стоит вопрос с точки зрения логики:

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Дело же не только в том, что жить в обществе нестабильном и непредсказуемом человеку тяжело и страшно. Засыпаешь – и думаешь: а не безработным ли завтра проснёшься? А не в убыток ли завтра уйдёт дело всей твоей жизни, разорив тебя?!

Однако страхи и неудобства человека относятся к сфере его бытового комфорта/дискомфорта и не так важны, как общая цивилизационная деградация.

Дело в том, что наиболее устойчивыми формами рыночной деятельности являются наиболее примитивные. По мере усложнения деятельности растёт и её неустойчивость, вероятность банкротства и дела, и делателя. Понятно, что у астрофизика шансов остаться без работы гораздо больше, чем у грузчика.

На определённом этапе это правило просто останавливает техническое развитие, то есть научно-технический прогресс. Чтобы понять – как осуществляется торможение, а потом стремительный регресс, вообразите модельную ситуацию:

Допустим, один человек продаёт воздух, а другой – прекрасную музыку. Если у них фиксированные, плановые цены – то их покупателям хватает и на воздух, и на музыку. А если рыночные, «свободные»? Продавец воздуха быстро понимает, что может вынуть у общества из карманов всё, что там есть. Он захватывает власть и, в сущности, заставляет шантажом всех работать только на него. Более сложные формы экономической деятельности отмирают, им нет места в платежном спросе!

И тогда начинается то, что мы видим вокруг: стремительный демонтаж цивилизации, начатый именно с самых сложных (и самых совершенных) сфер деятельности. По меткому выражению С.Г. Кара-Мурзы, «сантехник нужен и в концлагере, а кому там нужен кандидат философских наук»?

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Здесь всплывает ещё одна черта ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ – а именно (безотносительно советского опыта): надо работать на расширение сфер занятости, вплоть до самых экзотических. А не заниматься «рыночными сокращениями», связанными со жмотской экономией паразита. Цивилизация прекратит своё развитие, если пойдёт на поводу у алчных барыг, стремящихся «сократить всех ненужных производству» – а на самом деле, их кошельку.

Невелико открытие сказать: эгоистичный человек всегда стремится сократить тех, с кем вынужден делить содержимое своего кармана. Но цивилизация не имеет права потакать ему в этом!





А. Леонидов





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(Продолжение обещано.)