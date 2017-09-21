Главная » Мировоззрение, Политика, Психология

„Рыночный либерализм является ничем иным, как реваншем Зверя в Человеке”

18:49. 21 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В моем последовательном и убеждённом отрицании «перестройки» и «всей мерзости ея» нет ничего коммунистического или красного.

Я поддерживаю любой разговор об ошибках и даже преступлениях КПСС, марксистской идеологии – если этот разговор ведётся в рамках ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ, то есть предполагается диалог ПОРЯДОЧНЫХ ЛЮДЕЙ, а не обсуждение обид преступников, которым государство и право помешали совершать их гнусности и преступления.

Я не хочу, и вам не советую, поддерживать диалог с маньяком Чикатило, который обижен на «красную власть» за то, что она сдерживала его «свободу»…

Я не хочу, и вам не советую, поддерживать диалог с содомитами или некрофилами, обиженными на советскую мораль за то, что она мешала трупным или однополым половым отношениям. Ведь речь идёт не о «красной власти», а просто о власти, всякой и любой, и не о «советской морали» – а вообще о морали, как таковой…

В большинстве случаев антисоветизм проявляет себя именно как апологет аномии и полного аморализма, пытаясь свою победу над «красным» развернуть в победу над всем спектром зрения в пользу чёрной червивой слепоты.


Хотите говорить о конкретных недостатках КПСС – так извольте говорить о КОНКРЕТНЫХ недостатках КПСС, а не о том, что всякая власть тягостна психопатам, и они хотели бы резвиться, чтобы их никто вообще не одёргивал!

Для меня (и моих читателей) уже не новость, что у либералов «антисоветизмом» является простая антицивилизованность, или, фигурально (да и буквально) выражаясь – нежелание читать советские книги подменено нежеланием читать вообще любые книги, как таковые.

Критика недостатков конкретного советского Госплана (которых, естественно, хватало – там обсуждать и обсуждать) – подменяется критикой самого принципа планирования, то есть – устройства жизни на разумных основах.

О чём оппонировать оголтелому либералу, который отрицает саму возможность разумных расчётов будущего и предлагает жить исключительно «на авось»?

Да и все процессы, начатые ещё в 80-х годах, продолжающиеся доныне – это не попытка реформирования (пусть и неудачная), а изначально – лишь оргия хищников, рассматривавших цивилизацию, как свою добычу, расчленяемую жертву.

Человеческую цивилизацию можно, в числе прочего, рассматривать и как строительство городов со всей их инфраструктурой. Хотя в процессе присутствовало и разрушение городов, разграбление их ордами захватчиков – всякому понятно, что разрушение городов не является цивилизацией.

Понятно, что цивилизация строила – и боролась с разрушителями, и эта её двуединая задача, если не выполнялась – порождала цивилизационные провалы, катастрофы культуры, «тёмные века» человеческой истории, антиутопии и пост-апокалипсисы в реальной жизни (откуда жанр и перетёк в искусство).

Всякий УПАДОК, как явление анти-цивилизации, предполагает:

1. Некий начальный уровень, с которого начался упадок (нельзя падать с ноля).
2. Прекращение действий, которые ранее предотвращали упаднические тенденции (иначе упадок начался бы раньше, чем он начался).

Упадок цивилизации в конце ХХ – начале XXI века очевидным образом связан с УТИЛИЗАТОРСКОЙ ОРГИЕЙ захвативших власть ПАРАЗИТОВ ОБЩЕСТВА. В цивилизованных обществах возникла к 70-80-м годам ХХ века ВНУТРЕННЯЯ ОРДА, которая задумала и осуществила грабительские набеги на города цивилизации ХХ века.

Рыночный либерализм, исповедуемый этой Ордой, не является прогрессивной или хотя бы альтернативной теорией по отношению к ранее действовавшим теориям.

Он является откровенно-регрессивным переходом от НАКОПЛЕНИЯ благ и культуры к их ХИЩНИЧЕСКОМУ ТРАНЖИРСТВУ вместе с природными ресурсами, и вообще всем, что можно утилизировать с выгодой для хищных сообществ-заговоров, захвативших власть, как паразит захватывает внутренности организма-донора.

+++

В чем же антицивилизационная природа рыночного либерализма? Общий смысл цивилизации (это нетрудно заметить по историческим этапам) заключается в том, что человечество стремится от абсолютного хаоса к полной упорядоченности обеспечивающих его жизнедеятельность процессов.

При этом, покоряя слепые и жестокие стихии природы, человек покоряет их не только снаружи, но и внутри себя. Невозможно поддерживать порядок вовне, если внутри царит первобытный хаос.

Цивилизация не просто требует носителя определённого уровня духовного развития, но, собственно, в этом носителе и заключается.

Без такого носителя, горящего светом духа и благодати изнутри, все машины и механизмы превращаются в ржавый металлолом, а все книги – в труху.

Накопленные человечеством знания либо забываются, либо повторяются уже лишёнными смысла, как мантры. То есть если человек не победил стихию дикости в себе – он неизбежно спроецирует её во внешний мир из себя: механизмы сломает, книги выбросит, знания утратит…

А рыночный либерализм является ничем иным, как реваншем Зверя в Человеке. Рыночная теория – реваншем экономического зверя (хищничество вместо созидания), а либеральное мировоозрение – реваншем антикультурного зверя (первобытное естество вместо «психологических комплексов»).

Внутрь к человеку не заглянешь, а вот снаружи всё достаточно легко увидеть и оценить: мера цивилизованности общества заключается в мере упорядоченности жизнеобеспечения.

Чем больше вещей человеку ГАРАНТИРОВАНЫ (а не просто могут быть приобретены в случае удачи) – тем и выше уровень упорядоченности снабжения. Оно работает как машина, потому что и является машиной: в определённые периоды времени вырабатывает заранее известное количество продукта, отчего можно твёрдо знать: на что я могу рассчитывать с уверенностью завтра, через месяц, через год?

Это ведь не только советский Госплан, это вообще вся технологическая история человечества. В первобытной среде действует полная потребительская неопределённость. Потом появляется попытка нормировать (законы) и гарантировать (планирование, начиная с посевных работ и выращивания поросят).

Нормирование и гарантирование создают цивилизацию. У каждого времени свой уровень этих явлений. Никто не говорит, что советский уровень был идеальным. Там хватало и проблем, и нехваток, и маразмов.

Но любая ЦИВИЛИЗОВАННАЯ коррекция означала бы ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УПОРЯДОЧЕННОСТИ.

То есть взять несовершенное нормирование, планирование, и сделать их более совершенными, шагнуть от неточности к более высокой точности.

+++

Антицивилизация «перестройки» проявилась в зверином шабаше уголовщины и безумцев, которые, вопреки всему ходу цивилизации, стали упорядоченность, нормирование и гарантирование, снижать. Любой человек, изучающий любую из цивилизованных эпох, скажет, что ничего хорошего из такого поведения в принципе выйти не может.

Покорение жизни Разуму – есть снижение лотерейности жизни. Разум добивается гарантий, а не случайного выигрыша. Чем меньше разума – тем значительнее фактор Удачи, слепого везения, богов «свободного рынка».

В аморализме и безумии «рыночных реформ» проявляется их антигуманизм и античеловечность, презрение к человеку, которому лгут и которого околпачивают вместо честного и серьёзного разговора с ним.

Ведь как стоит вопрос с точки зрения логики:

+++

Дело же не только в том, что жить в обществе нестабильном и непредсказуемом человеку тяжело и страшно. Засыпаешь – и думаешь: а не безработным ли завтра проснёшься? А не в убыток ли завтра уйдёт дело всей твоей жизни, разорив тебя?!

Однако страхи и неудобства человека относятся к сфере его бытового комфорта/дискомфорта и не так важны, как общая цивилизационная деградация.

Дело в том, что наиболее устойчивыми формами рыночной деятельности являются наиболее примитивные. По мере усложнения деятельности растёт и её неустойчивость, вероятность банкротства и дела, и делателя. Понятно, что у астрофизика шансов остаться без работы гораздо больше, чем у грузчика.

На определённом этапе это правило просто останавливает техническое развитие, то есть научно-технический прогресс. Чтобы понять – как осуществляется торможение, а потом стремительный регресс, вообразите модельную ситуацию:

Допустим, один человек продаёт воздух, а другой – прекрасную музыку. Если у них фиксированные, плановые цены – то их покупателям хватает и на воздух, и на музыку. А если рыночные, «свободные»? Продавец воздуха быстро понимает, что может вынуть у общества из карманов всё, что там есть. Он захватывает власть и, в сущности, заставляет шантажом всех работать только на него. Более сложные формы экономической деятельности отмирают, им нет места в платежном спросе!

И тогда начинается то, что мы видим вокруг: стремительный демонтаж цивилизации, начатый именно с самых сложных (и самых совершенных) сфер деятельности. По меткому выражению С.Г. Кара-Мурзы, «сантехник нужен и в концлагере, а кому там нужен кандидат философских наук»?

+++

Здесь всплывает ещё одна черта ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ – а именно (безотносительно советского опыта): надо работать на расширение сфер занятости, вплоть до самых экзотических. А не заниматься «рыночными сокращениями», связанными со жмотской экономией паразита. Цивилизация прекратит своё развитие, если пойдёт на поводу у алчных барыг, стремящихся «сократить всех ненужных производству» – а на самом деле, их кошельку.

Невелико открытие сказать: эгоистичный человек всегда стремится сократить тех, с кем вынужден делить содержимое своего кармана. Но цивилизация не имеет права потакать ему в этом!

А. Леонидов


***

(Продолжение обещано.)



Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: госплан, духовный, история, КПСС, Культура, леонидов, либерализм, общество, рынок, советский, хаос, цивилизация, человек
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Либерально-рыночная экономическая модель в её существе
...конкретики тех или иных его формулировок, именно... благости рыночного либерализма на практике либерально-рыночная экономическая ... личностной нормой поведения («Ничего личного: это просто ..., двигателем которого является стремление собственников капиталов...
Либерализм, как политическая эвтаназия от "НЕОЯЗЫЧНИКА"!
... это иные названия экспортируемого США т.н. "либерализма" . ЛИБЕРАЛИЗМ, НАСАЖДАЕМЫЙ... в области идей ничего, кроме такой же... социальных связей, как рыночные акты купли-продажи....что ОСНОВНОЙ движущей идеологемой либерализма является СВОБОДА РЫНКА. Только ...
Майдан как зеркало массового рыночного одичания
...рыночной экономии: кризисы, безработица, бездомность, беспризорность, бандитизм, наркомания, алкоголизм, инфляция, либерализм...перманентной мировой революции». Ничем иным невозможно объяснить его провокаторскую... РФ и Украина являются странами рыночными, т.е. ...
Бэкграунд, выпуск-320 за 5 октября 2013
... именно запад является апологетом самого разнузданной зоологической формы либерализма, который все...испытывают все прелести неограниченного буйства рыночных сил. В США, например,... полосы, на самом деле является ничем иным, как бывшим городским еврейским ...
Изучаем рыночную интеллигенцию-2
...и «болонская система» ничего позитивного в культуру Западной... образцы дипломированного атавизма являют собой Эйнштейн и ...основе этого принципа поклонники рыночного либерализма расправились с Листьевым, ... на ту или иную националистическую модель мирового...
Рыночное бытие и рыночное сознание
... рыночного общества.Для многих современных левых важными теперь являются ...труда просто не видят иных путей восстановления хоть ..., мелкий вор, карманник ничего не может украсть у безработного...Иначе США, эта цитадель рыночного либерализма, не держали бы пальму ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>