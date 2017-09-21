Поклонская-«Истребительница» Откуда взялась депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма на картине американского художника, написанной еще в 1999 го

Эта загадочная картина поп-сюрреалиста Марка Рейдена внезапно «всплыла» в эти дни в русскоязычном интернете и стала распространяться подобно вирусу-трояну. Картина, называющаяся «Истребительница» (английское название Slayer – прим. авт.), действительно вызывает недоумение – на ней с фотографической точностью изображена «муза Крымской весны», экс-прокурор и нынешний депутат Госдумы Наталья Поклонская. Художник даже отразил едвазаметно сведенные судорогой лицевые мышцы и покраснение края белка на глазах – как последствия тяжелой ударной травмы. В 2011 году Наталья Поклонская пережила нападение, связанное с профессиональной деятельностью, – она была гособвинителем по делу преступной группировки «Башмаки», на нее напали в подъезде и страшно избили. Последствия этой травмы заметны до сих пор, если вглядываться в мимику. Кстати, из того дела Наталья Поклонская не вышла – в очередной раз продемонстрировав мужской характер и волю.Во всем этом не было бы ничего удивительного – Поклонская стала символом «русской весны», ей даже комиксы посвящали, вот только картина «Истребительница» написана задолго до событий на Крымском полуострове – еще в 1999 году.Разбор визуального сюрреалистического ребуса под названием «Истребительница» тоже вызывает оторопь.Центральное место в картине занимает православный киотный или напрестольный крест, очень характерной «русской» формы – «трилистник». Крест как бы разделяет на картине добро и зло. Еще одна визуальная граница – кусок бруса, больше похожий на дубинку, орудие нападения или насилия. Вторая версия – это осиновый кол! Глиняная ступка – женский принцип созидания, пестик – мужской. Вместе они символизируют перемены. Чтобы не было разночтений – когда эти перемены ждать – художник изобразил на ступке цифру 18. На переднем плане – чеснок, самое верное средство для борьбы с нечистой силой. Кроме чеснока, «Поклонская» вооружена книгой со «всевидящим оком» – как известно, функции прокуратуры – «надзорные», то есть прокуратура «зрит». Астрологические знаки на обложке – это знаки планет: Юпитер-Меркурий-Сатурн. Любопытно, что в одном из путаных астрологических толкований подобное сочетание планет указывает на 2014 год (время воссоединения Крыма с Россией). В облегченной, «журнальной» версии астрологии, эти планеты – мужские символы и, несомненно, они указывают на характер «Истребительницы». Платье «Поклонской» – привычная сказочная униформа звездочетов-астрологов, чья главная задача – узнавать будущее. А скелет мифического животного у ног – ручное, послушное зло, служащее Добру. Та же смысловая нагрузка у осы – ее образ издавна толкуется как образец мудрости, оса – судья и посредник.В левой части картины – истекающая кровью виноградная лоза, один из важнейших библейских символов. Изгибы лозы повторяет «королевская калифорнийская змея», возможно, она подчеркивает, что младенец, непонятно как вырастающий из этой лозы – антихрист, «Князь Мира». И если вглядеться в его лицо, можно увидеть маленькие клыки и кошачьи зрачки. Побеги лозы проросли сквозь голову и стали рогами… Слева от этой композиции – Дьявол. Дьявол держит в руках свиную лопатку или сало, еще не засоленное и не разделанное на шматки.Возможно, сам художник, проживая в Калифорнии, никогда не видел сала, но смысл его понятен. В одном из интервью Марк Рейден заметил, что рисует мясо «потому что меня все время о нем спрашивают» и «мне нравится ореол тайны вокруг этой темы».Любопытно, что сам пейзажный фон картины – абсолютно крымский, при этом художник никогда не был ни в Крыму, ни в России, не имеет русских корней, но в своем творчестве постоянно ссылается на нашу страну и культуру, вставляя в картины тексты на русском языке. Когда Марка Рейдена об этом спросили, он ответил загадочно: «Меня очень привлекает русский язык в плане визуальной эстетики алфавита. Мне нравится в русском аспект загадочности с точки зрения английского. Я люблю включать фразы, слова в мои картины, но их значение остается скрытым».Если принять на веру, что такое направление в искусстве, как сюрреализм, не шарлатанство в угоду коммерсантам-галерейщикам, а проекция бессознательного и осмысление откровений, то «Истребительница» однозначно американскому художнику удалась. И настоящий смысл картины стал понятен лишь через полтора десятка лет.

Источник: nashaplaneta.su