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Мальчики-скульпторы

22:47. 21 сентября 2017 Просмотров - 40 Один комментарий Опубликовал:


Авторы памятника Калашникову, по поводу которого недавно закатил истерику Макаревич, умудрились разместить на постаменте известный исторический фейк, связанный с историей создания автомата Калашникова, согласно которому Калашников не сам придумал свой знаменитый автомат, а просто стянул его схему у немцев с их "Штурмгевера 44" (подробнее про это вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/2038624.html)


Вот схема "Штурмгевера 44" http://alex—1967.narod.ru/waffe/StG44.html
Ее присутствие на памятнике заметил въедливый Юрий Пашолок https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1970088059875945&set=a.1383303005221123.1073741827.100006243103648&type=3&theater




Что интересно, на проектных эскизах памятника этой схемы не было.

Но именно ее по всей видимости взял "дизайнер", который зачем-то увековечил ее в памятнике Калашникову, присовокупив к памятнику известную историческую неправду и увековечив труды немецкого оружейника Хуго Шмайссера.
Так что Макаревич конечно мудак, но авторы памятника тоже мягко говоря чудаки на букву М.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Калашников, макаревич, оружие, памятники, шмайссер
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Один комментарий»

  • 13105 8218
    Волемир 22 сентября 2017 в 10:59 Ссылка Пометить
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    Автор заметки не прав.
    Исторически так сложилось, что в качестве основы идеи газоотводящей трубки для Калашникова стал именно Штурмгевер 44. Т.е. – это факт. И ничего нет в этом плохого. Сам АК был столь сильно модернизированным Штурмгевером, что это уже новый автомат. И изображение на памятнике первоосновы – вполне заслуженно. Я уважаю Калашникова. Я люблю свою страну. И меня совершенно не возмущает эта деталь на памятнике.
    Меня чаще возмущает толерастия, в виде заретушированного значка мерседеса на авто или сигара во рту героя в кино, будто в фильме нельзя отобразить исторические факты, ведь это, видите ли – реклама… Так докатимся до того, что кино просто станет невозможно смотреть, одна сусально-толерантная размазня останется.

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