Главная » Невероятное в мире, Политика

Лай собаки или сделаем ООН великой снова

06:40. 21 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Коротко про ярмарку тщеславия на генеральной ассамблее ООН.

1. Реформы ООН, которые пытаются продвинуть США, малореалистичны, так как зависят они не от мнения большого числа маленьких стран, которых США при желании могут подписать под свои инициативы, а от мнения ключевых стран заседающих в СБ ООН. И если РФ и Китай не захотят поддерживать желаемые США реформы, то ничего не получится. Поэтому заявления и телодвижения США на этот счет и забавные подпрыгивания наиболее никчемных вассалов, отражают скорее желания, а не возможности США по перестройке ООН в желаемом направлении. Само собой, идея лишить РФ и Китай право вето, находится среди основных чаяний Белого Дома, но кто ж даст. Так что здесь мы видим лишь очередное недовольство США тем, что ООН как рудиментарный институт ялтинско-потсдамской системы, продолжает использоваться рядом других стран (в первую очередь РФ и Китаем) в своих интересах. Поэтому на все предложения США поучаствовать в реформе ООН, МИД РФ меланхолично ответил отказом, предложив обсуждать этот вопрос отдельно, в рамках американо-российских отношений. Так как с Москвой США не захотели обсуждать реформы ООН, то Москва естественно ничего подписывать не стала и все осталось на уровне благопожеланий.

2. Касательно внешнеполитической повестки Трампа озвученной в ООН, то она примечательна с одной стороны отказом от публичного мессианства, которым щеголял Обама, а с другой стороны, это возврат к "старой-недоброй" риторике времен "борьбы с осью зла" и "странами изгоями". Одних Трамп покритиковал открыто, как то Венесуэлу, КНДР, Иран, Кубу. Других – Россию и Китай, завуалировано. Причины критики понятны – все эти страны так или иначе подрывают существующий миропорядок. Здесь также прослеживается недовольство США существующим положением вещей. Вкупе с угрозами в адрес "смутьянов", в речах Трампа были заметны отчетливые изоляционистские и консервативные нотки, особенно это касается вопроса суверенных границ, которые США так любят нарушать в рамках "интервенционизма во имя свободы и демократии". И такой вербальный разворот имеет куда как более глубокое значение – в нем прослеживается желание удержать существующий статус-кво с единственной страной гегемоном, который сам определяет, какие границы ему и его вассалам нарушать можно, а какие нет уже не на принципах американского мессианства, а просто из в интересах поддержания существующего миропорядка. Желание понятно, так как этот статус-кво, отчасти существовавший еще при Обаме, разрушается на наших глазах.
А вопрос пересмотра границ неизбежно будет все более активно подниматься, по мере дальнейшего ослабления США, ибо там где ослабление США образует вакуум силы, так этот вакуум силы заполняют крупные региольные державы. Естественно, тут уже не до мессианства, в которое даже в США уже особо не верят (с Трампом то в Белом Доме), а скорее о прагматичной борьбе за ускользающуее лидерство, где вопрос привелигированной трактовки вопроса о границах и "демократичности политических режимов", является одним из атрибутов глобального лидерства. А ведь если встает вопрос о том, что границы государств можно менять без одобрения Вашингтона, то в чем тогда выражается контролирующая роль гегемона в вопросе границ и национального суверенитета? Поэтому нападки на "смутьянов" отказывающих признавать привелигированное положение США объективно неизбежны, но приструнить всех "смутьянов" у США уже возможности нет. Лучше всего это выразил глава МИД КНДР, оценив выступление Трампа как "собачий лай" (подразумевая под США собаку, которая лает, но не кусает).

3. Обсуждение миротворцев на Донбассе в кулуарах и в СБ ООН, также не принесло каких-то прорывов, поскольку стороны слишком по-разному трактуют вопрос того, где и чем должны заниматься миротворцы. Желания Москвы и Киева в этих вопросах диаметрально противоположны и признаков сближения позиций на данный момент не наблюдается. Символом тупика в Восточной Европе стал уход российской делегации во время выступления Грибаускайте, вещавшую про "российскую агрессию" и симметричный уход Порошенко и Пенса во время выступления Лаврова. Естественно, что это явно не признак возможного выхода из тупика и достижения реального компромисса. Поэтому все ограничилось лишь принятием общей резолюции об укреплении миротворческой деятельности ООН в целом и декламированием официальных позиций по украинскому вопросу, где особого взаимопонимания (ну кроме пожеланий про выполнение Минска) не наблюдается. Само собой, консультации по миротворцам продолжатся и после, но пока этот вопрос напоминает очередное переиздание печально известных своей бесполезностью "заседаний в минских подгруппах".

В целом, несмотря на солидное внимание СМИ к текущей Ассамблее и громкие высокопарные фразы про реформы, нерушимость границ и сохранение мира, на деле, прошедшее мероприятие запомнилось желанием США, использовать площадку ООН для подкрепления своей внешнеполитической линии направленной против основных "смутьянов" шатающих американскую гегемонию. И как это часто бывает с США в последнее время, их угрозы и обвинения, производят все меньше впечатления, так как угрозы не подкрепленные действиями, демонстрируют слабость того, кто угрожает, но деятельно эти угрозы не реализует. И эта слабость наглядно демонстрирует изъяны американской внешнеполитической линии, которая стоит между непростым выбором – либо смириться с невозможностью полного контроля, согласившись на усиление роли региональных лидеров и фактического признания их сфер влияния, либо возвращаться к затратной интервенционистской политике "банды Чейни" и агрессивным попыткам силой навязать недовольным свое лидерство в стиле "пусть ненавидят, лишь бы боялись". Попытки вербально убедить РФ и Китай принять безоговорочное американское лидерство на данный момент уже не проходят, а "страны-изгои" вроде КНДР делом доказывают, что на США оказывается можно и вовсе не обращать внимание в проведении своей собственной субъектной политики. Ким Чен Ын, несмотря на казалось бы очевидные риски открытого противостояния США, продолжает каждым своим ракетным пуском заколачивать гвозди в гроб безоговорочного американского лидерства.
Страны вроде Ирана или Турции, располагающие куда как более серьезными ресурсами нежели КНДР, это видят и делают соответствующие выводы. Король еще не совсем голый, но в его одеянии все чаще мелькают предательские дыры, которые не скрыть за призывами сделать ООН великой снова и лицемерной миротворческой риторикой. В этом отношении, символический фейспалм генерала Келли во всей полноте отражает масштаб стоящих перед США проблем.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: дипломатия, кндр, лавров, оон, пенс, Россия, сб оон, США, Трамп, Украина
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
... пусть снова и снова медитация ...достоин доверия. Лао-Цзы Скептицизм ...дневника Секретаря ООН Дага Хаммарскджолда:... 1. Ты сделаешь много великого, но лишь... как бешеная собака помогает взлететь ...подчиниться или проигнорировать, вытеснить или использовать ...
Бэкграунд, выпуск-233 за 5 ноября 2011
... мире событий впору снова именовать «великой». И действительно в... приобрести то или иное действие, или то или иное событие....рамках Совета Безопасности ООН. Любопытно, что сделают Штаты в ...крик полицейских, солдат, под лай собак, удары были, выкрики, выстрелы...
Бэкграунд, выпуск-257 за 19 мая 2012
... Заславский, ветеран Великой Отечественной войны:Там... полицейских, солдат, под лай собак, удары были, выкрики..., собственно говоря, сделать? Предлагается новая форма...что Владимир Путин снова заняв президентский пост,... ООН, заявления о том, что тот или...
Бэкграунд, выпуск-309 за 22 июня 2013
... посол при ООН Виталий Чуркин ... Великия России Государь, Царь и Великий ...Румыния – жаждет снова присвоить себе кусок...этом то и собака зарыта, точнее...сделать себе доброе имя на уничтожении образовательного учреждения или... научится правильно лаять умные слова,...
Полный список всех военных преступлений США
...во время Великой депрессии, когда...ЦРУ "прямо или косвенно поддерживало некоторые...в Мэй Лай в 1968... скот и собак для развлечения,...тот "многое сделал ради поддержания ... против Ливана. Снова многочисленные жертвы. 1982...заключения. Ассамблея ООН большинством голосов...
ВРЕДОНОСНЫЕ ВЛИЯНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
...нарушением обычая или Копного права... страны – Великий Стольный Князь Всея... острове Шри-Ланка. Люди их...второго реактива – снова взболтать; затем ...изложенного, Манойлов сделал следующие выводы...представленные в ООН: численность ...а также «собака, державшая в ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>