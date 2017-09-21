Лай собаки или сделаем ООН великой снова

Коротко про ярмарку тщеславия на генеральной ассамблее ООН.1. Реформы ООН, которые пытаются продвинуть США, малореалистичны, так как зависят они не от мнения большого числа маленьких стран, которых США при желании могут подписать под свои инициативы, а от мнения ключевых стран заседающих в СБ ООН. И если РФ и Китай не захотят поддерживать желаемые США реформы, то ничего не получится. Поэтому заявления и телодвижения США на этот счет и забавные подпрыгивания наиболее никчемных вассалов, отражают скорее желания, а не возможности США по перестройке ООН в желаемом направлении. Само собой, идея лишить РФ и Китай право вето, находится среди основных чаяний Белого Дома, но кто ж даст. Так что здесь мы видим лишь очередное недовольство США тем, что ООН как рудиментарный институт ялтинско-потсдамской системы, продолжает использоваться рядом других стран (в первую очередь РФ и Китаем) в своих интересах. Поэтому на все предложения США поучаствовать в реформе ООН, МИД РФ меланхолично ответил отказом, предложив обсуждать этот вопрос отдельно, в рамках американо-российских отношений. Так как с Москвой США не захотели обсуждать реформы ООН, то Москва естественно ничего подписывать не стала и все осталось на уровне благопожеланий.2. Касательно внешнеполитической повестки Трампа озвученной в ООН, то она примечательна с одной стороны отказом от публичного мессианства, которым щеголял Обама, а с другой стороны, это возврат к "старой-недоброй" риторике времен "борьбы с осью зла" и "странами изгоями". Одних Трамп покритиковал открыто, как то Венесуэлу, КНДР, Иран, Кубу. Других – Россию и Китай, завуалировано. Причины критики понятны – все эти страны так или иначе подрывают существующий миропорядок. Здесь также прослеживается недовольство США существующим положением вещей. Вкупе с угрозами в адрес "смутьянов", в речах Трампа были заметны отчетливые изоляционистские и консервативные нотки, особенно это касается вопроса суверенных границ, которые США так любят нарушать в рамках "интервенционизма во имя свободы и демократии". И такой вербальный разворот имеет куда как более глубокое значение – в нем прослеживается желание удержать существующий статус-кво с единственной страной гегемоном, который сам определяет, какие границы ему и его вассалам нарушать можно, а какие нет уже не на принципах американского мессианства, а просто из в интересах поддержания существующего миропорядка. Желание понятно, так как этот статус-кво, отчасти существовавший еще при Обаме, разрушается на наших глазах.А вопрос пересмотра границ неизбежно будет все более активно подниматься, по мере дальнейшего ослабления США, ибо там где ослабление США образует вакуум силы, так этот вакуум силы заполняют крупные региольные державы. Естественно, тут уже не до мессианства, в которое даже в США уже особо не верят (с Трампом то в Белом Доме), а скорее о прагматичной борьбе за ускользающуее лидерство, где вопрос привелигированной трактовки вопроса о границах и "демократичности политических режимов", является одним из атрибутов глобального лидерства. А ведь если встает вопрос о том, что границы государств можно менять без одобрения Вашингтона, то в чем тогда выражается контролирующая роль гегемона в вопросе границ и национального суверенитета? Поэтому нападки на "смутьянов" отказывающих признавать привелигированное положение США объективно неизбежны, но приструнить всех "смутьянов" у США уже возможности нет. Лучше всего это выразил глава МИД КНДР, оценив выступление Трампа как "собачий лай" (подразумевая под США собаку, которая лает, но не кусает).3. Обсуждение миротворцев на Донбассе в кулуарах и в СБ ООН, также не принесло каких-то прорывов, поскольку стороны слишком по-разному трактуют вопрос того, где и чем должны заниматься миротворцы. Желания Москвы и Киева в этих вопросах диаметрально противоположны и признаков сближения позиций на данный момент не наблюдается. Символом тупика в Восточной Европе стал уход российской делегации во время выступления Грибаускайте, вещавшую про "российскую агрессию" и симметричный уход Порошенко и Пенса во время выступления Лаврова. Естественно, что это явно не признак возможного выхода из тупика и достижения реального компромисса. Поэтому все ограничилось лишь принятием общей резолюции об укреплении миротворческой деятельности ООН в целом и декламированием официальных позиций по украинскому вопросу, где особого взаимопонимания (ну кроме пожеланий про выполнение Минска) не наблюдается. Само собой, консультации по миротворцам продолжатся и после, но пока этот вопрос напоминает очередное переиздание печально известных своей бесполезностью "заседаний в минских подгруппах".В целом, несмотря на солидное внимание СМИ к текущей Ассамблее и громкие высокопарные фразы про реформы, нерушимость границ и сохранение мира, на деле, прошедшее мероприятие запомнилось желанием США, использовать площадку ООН для подкрепления своей внешнеполитической линии направленной против основных "смутьянов" шатающих американскую гегемонию. И как это часто бывает с США в последнее время, их угрозы и обвинения, производят все меньше впечатления, так как угрозы не подкрепленные действиями, демонстрируют слабость того, кто угрожает, но деятельно эти угрозы не реализует. И эта слабость наглядно демонстрирует изъяны американской внешнеполитической линии, которая стоит между непростым выбором – либо смириться с невозможностью полного контроля, согласившись на усиление роли региональных лидеров и фактического признания их сфер влияния, либо возвращаться к затратной интервенционистской политике "банды Чейни" и агрессивным попыткам силой навязать недовольным свое лидерство в стиле "пусть ненавидят, лишь бы боялись". Попытки вербально убедить РФ и Китай принять безоговорочное американское лидерство на данный момент уже не проходят, а "страны-изгои" вроде КНДР делом доказывают, что на США оказывается можно и вовсе не обращать внимание в проведении своей собственной субъектной политики. Ким Чен Ын, несмотря на казалось бы очевидные риски открытого противостояния США, продолжает каждым своим ракетным пуском заколачивать гвозди в гроб безоговорочного американского лидерства.Страны вроде Ирана или Турции, располагающие куда как более серьезными ресурсами нежели КНДР, это видят и делают соответствующие выводы. Король еще не совсем голый, но в его одеянии все чаще мелькают предательские дыры, которые не скрыть за призывами сделать ООН великой снова и лицемерной миротворческой риторикой. В этом отношении, символический фейспалм генерала Келли во всей полноте отражает масштаб стоящих перед США проблем.

Источник: colonelcassad.livejournal.com