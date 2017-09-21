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Империя в эпоху перемен. Леонид Ляшенко

18:49. 21 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Три основных проблемы XIX века в России

Кандидат исторических наук, профессор МПГУ Леонид Ляшенко представляет свою новую книгу «Империя в эпоху перемен» и обращает внимание читателей на три основные проблемы XIX века. Как в России зарождалось общественное движение? Почему только в XIX веке власть поняла необходимость реформ? Чем был вызван Золотой век в русской культуре? Почему познание истории через личность и деятельность человека даёт гораздо больше, чем изучение процессов и их причин?

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Империя в эпоху перемен. Россия XIX века в событиях и лицах, Ляшенко Леонид Михайлович

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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