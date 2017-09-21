Фотографии из СССР. Новокузнецк, группа ТРИВА

Основой для создания группы послужил Кино-корреспондентский пункт Кузнецкого металлургического комбината, громко именующийся киностудией «КМК-фильм». В. Соколаев вспоминает: "Много лет киностудия занималась выпуском документальных кинофильмов о людях комбината… Студия, общей площадью около 300 кв. метров, занимала половину крыла большого здания в центре города. Помещение было насыщено отечественной кино- и фотоаппаратурой, осветительными приборами, звуковой аппаратурой, десятками килограммов фотохимии, сотнями квадратных метров фотобумаги, километрами кинопленки. И всем этим богатством могли пользоваться всего несколько человек, в число которых попал и я. Сначала стал электриком, а потом и фотографом".Группа выдвинула свой творческий манифест, который декларировал особенности и метод репортажной фотографии – отсутствие спецофотобработки, отсутствие спецкадрирования и так далее. Принципы, по которым снимали фотографы ТРИВА, — отказ от ретуши и кадрирования отснятого материала. Но главное — полный отказ от постановочных кадров. Все, что происходит в кадре, происходит на самом деле; человек с камерой никогда не подсказывает героям, как делать это фотогеничнее, и не просит повторить упущенный им момент.Творческая концепция авторов ТРИВА кратко выражалась так:Смысл – "паспортизация" времени и местаЦель – правда ради правдыЗадача – создание фотодокумента событияЖанр – рабочая и социальная фотографияМетод – репортажныйОграничения при съемке – строгое невмешательство в событиеОграничения при печати – стандартная обработка, печать полного кадраАппаратура – Leica M2, M3, M4 с Summicron 1,4/50, Summilux 2/50В. Соколаев писал об этом: «Очень серьезно прорабатывалась теория фотографии, ее репортажная основа, обоснованность и границы документального подхода к фотографированию. Съемка штатными 50мм. объективами стала определяющей, ибо созданная ими фотография сохраняла привычную для глаза перспективу, а при рассматривании создавала ощущение «окна в событие». Метод погружения в событие стал основным способом съемки.Кроме основной задачи – снимать настоящую жизнь во всех ее проявлениях, у группы была и другая цель – посылать работы на зарубежные фотовыставки в обход официальных каналов.В. Соколаев вспоминает: «В 1982 году мы с моими коллегами по фотогруппе „ТРИВА“ набрались храбрости и решили поучаствовать в World Press Photo (самый престижный конкурс фотожурналистики, — прим. Тайга.инфо). А заявки советских фотографов на WPP принимались через „Советское фото“. Отправили через „Советскую почту“. Они дошли до Москвы, их там посмотрели и отправили в Кемеровский обком партии. В Новокузнецке власти были знакомы с нашими фотографиями — они висели на городском стенде, а в обкоме их не знали. Там их разложили на столе и как увидели… Сразу звонок первому секретарю Новокузнецкого горкома партии, он — в машину и в Кемерово. После этого нас начали прессовать, вытеснять».Владимир Соколаев. Купание в запани на реке Мрас-Су. Кузбасс. 1981В начале 1982 г. начались проверки группы партийными органами и КГБ, против ТРИВА выступили местные фотографы, реальной была угроза обысков. Большую часть архивов группы пришлось уничтожить. По настоятельной рекомендации Кемеровского обкома КПСС регистрация фотогруппы ТРИВА была аннулирована, а администрация Кузнецкого металлургического комбината заменила весь творческий состав кинофотолаборатории.Владимир Воробьев. Ощущение материнства. Новокузнецк. 1981После увольнения Александр Трофимов стал работать самостоятельно. Оба Владимира создали фотолабораторию на другом предприятии и продолжили трудиться вместе. Оставшись без завода, они вышли с "Лейками" на улицы родного города. Вскоре к ним присоединился художник Александр Бобкин.Владимир Воробьев. Педикюрный кабинет. Новокузнецк. 1981Полная творческая изоляция, отсутствие выставок и публикаций позволили сконцентрироваться на главном – на фотосъемке. Ежедневно, последовательно и настойчиво на протяжении десяти лет своими бесшумными "Лейками" фотографы ТРИВА создавали местные документы эпохи и философию "решающего и нерешающего мгновения". Первые годы работали в стол, позднее занялись фотографическим самиздатом – склеиванием самодельных фотоальбомов.Владимир Соколаев. Наблюдение солнечного затмения на машинном дворе. Село Мохово, Кемеровская обл. 1981Владимир Соколаев. День Донора в рельсобалочном цехе КМК. Новокузнецк. 1981Владимир Соколаев. Один в ванной. Новокузнецк. 1981Владимир Соколаев. Елочный базар. Новокузнецк. 1982Владимир Воробьев. Люди в очереди. Новокузнецк, 1982Александр Трофимов. На крыше электросталеполавильного цеха в Комсомольске на Амурe. 1982Владимир Воробьев. Солдат в увольнении. Новокузнецк, 1982Владимир Соколаев. Культрабтники на сцене. Новокузнецк, 1982.Владимир Соколаев. Соревнования Горпромторга по производственной гимнастике. Новокузнецк. 1983Владимир Соколаев. Торжественная регистрация новорожденного. Новокузнецк, 1983Владимир Воробьев. Обеденный перерыв в механических мастерских. Новокузнецк, 1983Владимир Воробьев. Рукоделье на продажу. Новокузнецк.1983Владимир Воробьев. Джоконда на конкурсе буровиков. Новокузнецк, 1983Владимир Воробьев. Пассажирка последнего вагона. Новокузнецк. 1983Владимир Воробьев. Владелец автомобиля с ручным управлением. Новокузнецк. 1983Владимир Соколаев. Женщина с плакатом спешит на первомайскую демонстрацию. Новокузнецк. 1983Владимир Соколаев. Центральный рынок. Новокузнецк. 1983Владимир Воробьев. Портрет с бюстом основателя СССР. Новокузнецк, 1983.Владимир Соколаев. Вывоз строительного мусора. Новокузнецк. 1984Владимир Воробьев. Праздник Масленицы у шахтеров. Новокузнецк. 1984Владимир Соколаев. Утренняя очередь в Сандуновские бани. Москва. 1984Владимир Воробьев. Чиновник в детском саду. Тисуль. 1984.Владимир Воробьев. Обед в детском доме. Новокузнецк, 1984Владимир Соколаев. Жаркий день в глиняном карьере. Окраина НовокузнецкаВладимир Воробьев. 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Население — 551 253 человек.(рубеж 1970–1980-х) – первая в СССР официально зарегистрированная творческая группа фотографов, существовавшая при Кузнецком металлургическом комбинате (Новокузнецк) в конце 70-х – начале 80-х гг. Полное название группы – «Творческое фотографическое объединение профессиональных фотографов «ТРИВА». Название означало имена ее участников – два Владимира и Александр: Владимир Воробьев, Владимир Соколаев и Александр Трофимов…

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com