Эволюция пары – мужчины и женщины. Часть 2

14 сентября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему «Эволюция пары – мужчины и женщины»



Автор–сказитель – Евгений Кочкин-Штолль.



В прошедшей программе мы поговорили на тему эволюции пары мужчины и женщины в тандемных тренировках на тренажёре “ПравИло”.



Поделились экспериментальным знанием.



Одна из целей передачи -собрать средства для материальной поддержки, оставшейся без кормильца, семьи Алексея Фокина. Все собранные средства будут перечислены его семье.



Не оскудеет рука дающего. Будем рады любой поддержке.



Номер карты Татьяны Николаевны Фокиной СБ 4276674007346589



Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 14 сентября 2017 в 20 часов по Москве



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com