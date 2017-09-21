Что мы забыли в Сирии?
Сейчас, когда успехи нашей коалиции в Сирии очевидны и победа близка, как никогда, усилия информационных войск противника направлены на нейтрализацию значения этой победы в информационном пространстве.
Во-первых, по спущенным сверху методичкам «оппозиционеры» пытаются ехидничать что-то типа «на 1800 вылетов 1200 убитых боевиков, потрясающая эффективность».
Очень дешёвая манипуляция. Ведь при этом они «забывают» упомянуть количество уничтоженных танков, автомобилей, складов вооружений, штабов, бензовозов, цехов по сборке «шахид-мобилей» и так далее.
Действительно, если бы российские ВКС гонялись за одинокими бармалеями, то это было бы вопиюще неэффективно. Но в том-то и прелесть, что они целенаправленно уничтожают именно инфраструктуру террористов, а погибшие бармалеи – это лишь приятный бонус. А уже лишённых снабжения боевиков добивает сирийская правительственная армия.
Во-вторых, снова поднимается старая методичка про «зачем русские Ваньки гибнут в Сирии?».
И тут вопрошающие тоже изо всех сил косят под дурачков (не считая того, что в Сирии нет ни одного солдата, которого загнали туда насильно, там только добровольцы). Потому что причин множество.
Для начала экономические.
- Поддержка правительства Асада – это гарантия, что катарский газ не пойдёт в Европу и не будет демпинговать нам цены.
- Прекращение демпинга цен на нефть из-за нелегальной торговли ею со стороны ИГ (Исламское государство, ИГИЛ, структура запрещена в РФ – ред.). Ведь вполне можно проследить прямую корреляцию – цены больше всего упали, когда ИГ было на пике своего могущества и активно торговало нефтью (в том числе через Турцию). И наоборот, как только наши ВКС начали активно уничтожать колонны с бензовозами в Сирии – цены на нефть немедленно пошли вверх.
- Военная операция в Сирии – прекрасная реклама российских систем вооружений. И после наглядной демонстрации их эффективности наше ВПК получило уже массу заказов на закупку вооружений от третьих стран.
Политические.
- Именно благодаря решению сирийского кризиса Россия вновь стала ключевым игроком на Ближнем Востоке. И теперь многие страны региона (включая Турцию, Катар и Египет) ищут протекции и поддержки именно у Москвы.
- Мы поддержали своих союзников в Сирии и Иране, что показывает нас надёжными партнёрами (в отличие от тех же США, которые своих «партнёров» регулярно кидают).
Безопасности.
Представим себе на минуту, что мы бы не вмешались в Сирии. Тогда её бы ждала судьба Ливии, и на месте Ирака и Сирии образовалось бы мощное радикальное Исламское Государство, которое
а) начало бы наступать на нашего союзника Иран;
б) начало бы активно действовать на Юге России – начиная с существенного роста наркотрафика и заканчивая вербовкой боевиков и собственно проведением терактов.
А так мы ведём оборону южных рубежей России в полном соответствии со старой советской оборонной доктриной:
а) малой кровью;
б) на чужой территории.
И, надо отметить, очень эффективно ведём. Что, понятное дело, вызывает зависть и ярость у врагов России.
Так что если вы в очередной раз видите, что кто-то пишет «Что мы забыли в Сирии?», то знайте, что перед вами враг и пособник врага.
И, как я уже неоднократно говорил, мне лично глубоко без разницы, работает ли он на интересы врага за деньги или от природного скудоумия.
А ещё попытками нивелировать значение победы русского оружия в Сирии различные уроды плюют на подвиг наших ребят там, в том числе погибших. Так что от этого они уроды в квадрате.
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