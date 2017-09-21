Что мы забыли в Сирии?

Сейчас, когда успехи нашей коалиции в Сирии очевидны и победа близка, как никогда, усилия информационных войск противника направлены на нейтрализацию значения этой победы в информационном пространстве.

Во-первых, по спущенным сверху методичкам «оппозиционеры» пытаются ехидничать что-то типа «на 1800 вылетов 1200 убитых боевиков, потрясающая эффективность».

Очень дешёвая манипуляция. Ведь при этом они «забывают» упомянуть количество уничтоженных танков, автомобилей, складов вооружений, штабов, бензовозов, цехов по сборке «шахид-мобилей» и так далее.

Действительно, если бы российские ВКС гонялись за одинокими бармалеями, то это было бы вопиюще неэффективно. Но в том-то и прелесть, что они целенаправленно уничтожают именно инфраструктуру террористов, а погибшие бармалеи – это лишь приятный бонус. А уже лишённых снабжения боевиков добивает сирийская правительственная армия.

Во-вторых, снова поднимается старая методичка про «зачем русские Ваньки гибнут в Сирии?».

И тут вопрошающие тоже изо всех сил косят под дурачков (не считая того, что в Сирии нет ни одного солдата, которого загнали туда насильно, там только добровольцы). Потому что причин множество.

Для начала экономические.

Поддержка правительства Асада – это гарантия, что катарский газ не пойдёт в Европу и не будет демпинговать нам цены. Прекращение демпинга цен на нефть из-за нелегальной торговли ею со стороны ИГ (Исламское государство, ИГИЛ, структура запрещена в РФ – ред.). Ведь вполне можно проследить прямую корреляцию – цены больше всего упали, когда ИГ было на пике своего могущества и активно торговало нефтью (в том числе через Турцию). И наоборот, как только наши ВКС начали активно уничтожать колонны с бензовозами в Сирии – цены на нефть немедленно пошли вверх. Военная операция в Сирии – прекрасная реклама российских систем вооружений. И после наглядной демонстрации их эффективности наше ВПК получило уже массу заказов на закупку вооружений от третьих стран.

Политические.

Именно благодаря решению сирийского кризиса Россия вновь стала ключевым игроком на Ближнем Востоке. И теперь многие страны региона (включая Турцию, Катар и Египет) ищут протекции и поддержки именно у Москвы. Мы поддержали своих союзников в Сирии и Иране, что показывает нас надёжными партнёрами (в отличие от тех же США, которые своих «партнёров» регулярно кидают).

Безопасности.

Представим себе на минуту, что мы бы не вмешались в Сирии. Тогда её бы ждала судьба Ливии, и на месте Ирака и Сирии образовалось бы мощное радикальное Исламское Государство, которое

а) начало бы наступать на нашего союзника Иран;

б) начало бы активно действовать на Юге России – начиная с существенного роста наркотрафика и заканчивая вербовкой боевиков и собственно проведением терактов.

А так мы ведём оборону южных рубежей России в полном соответствии со старой советской оборонной доктриной:

а) малой кровью;

б) на чужой территории.

И, надо отметить, очень эффективно ведём. Что, понятное дело, вызывает зависть и ярость у врагов России.

Так что если вы в очередной раз видите, что кто-то пишет «Что мы забыли в Сирии?», то знайте, что перед вами враг и пособник врага.

И, как я уже неоднократно говорил, мне лично глубоко без разницы, работает ли он на интересы врага за деньги или от природного скудоумия.

А ещё попытками нивелировать значение победы русского оружия в Сирии различные уроды плюют на подвиг наших ребят там, в том числе погибших. Так что от этого они уроды в квадрате.

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