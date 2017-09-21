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3 цели политики США в отношении России

21:17. 21 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


США определились со стратегией развития отношений с Россией.

Об этом сообщил в эфире телеканала CNN помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.
«Мы разработали для президента стратегию того, как нам вести дела с Россией», — сказал он.
По словам помощника Трампа, администрация президента США ставит перед собой три цели.

«Во-первых, нам нужно будет противостоять их дестабилизирующему поведению,
во-вторых, мы хотим избежать конфликта с Россией,
в-третьих, мы хотим определить области сотрудничества с РФ», — рассказал Макмастер.

Он подчеркнул, что США должны быть готовы к совместной работе с Россией в ключевых областях.

https://www.bfm.ru/news/365519 – цинк

PS. В том виде, в котором это озвучено, сразу обращает внимание на то, что задачи пункта №1 противоречат задачам пункта №2, но по всей видимости тут имеется ввиду уклонение от горячей войны с Россией.
Но в любом случае, попытки США помешать РФ проводить свою субъектную политику, будут неизбежно вести к конфликтным ситуациям в отношениях США и РФ. Пункт №3 в рамках воззрений Трампа, это открытая дверь для торга по частным вопросам, в тех случаях, когда это не противоречит пункту №1. Что мы и видим на примере кулуарного торга по Сирии и что несколько менее удачно работает применительно к Украине.

Разумеется, это не полный список, а скорее общий вектор американской дипломатии в отношении России, что не отменяет вопросов подрывной деятельности, тайной дипломатии, спонсирования терроризма и прочих прекрасных вещей, которые в США понимаются как инструменты для достижения цели №1. Единственная разница по сравнению с временами Обамы, прекратили сравнивать Россию с Эболой и ИГИЛ. В остальном же, конфронтационный вектор американской политики направленной на "сдерживание России" официально подтвержден.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: макмастер, Россия, США, Трамп
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