Зверь запущен: постскриптум о приезде кардинала в Россию

Итак, что нам известно из открытых источников и к чему ведут эти события? Я в прошлой статье «Ватикан ставит ультиматум президенту Путину и патриарху Кириллу», еще до визита Паролина в Москву, говорил об ультиматуме. Так где же звучал ультиматум? Вроде все так миролюбиво прошло.

Для начала напомню: в преддверии визита секретарь Ватикана кардинал Паролин в интервью итальянскому журналу «Corriere della Sera» сообщил, о чем он будет говорить с президентом России.



«Церковь не перестает призывать всех политически ответственных лидеров планеты не противопоставлять национальные или частичные интересы общему благу, уважать международное право, то есть не право на силу, но силу права, к согласию и сотрудничеству между народами. Методом этого всегда является диалог».

Европейская «сила права» и «общее благо» в ЕС, – это, напоминаю, в том числе права и блага всевозможных извращенцев, ювенальной юстиции, эвтаназии и прочих достижений демократической антихристовой Европы (подробно об этом написано в моей предваряющей статье «Ватикан ставит ультиматум президенту Путину и патриарху Кириллу» http://bit.ly/2x5sAEW )

Ведь в толерантной конституции ЕС нет даже упоминания ни о Боге, ни о христианских исторических корнях Европы. Не помогло даже влияние всемогущего Римского престола. А может, ему и не требовалось влиять, а только играть роль беззащитной жертвы?..

Вот в это «общее благо» как раз и не вписывается Россия, тем более, с демонстративным заявлением президента Путина о традиционных ценностях.

Такой цитаты кардинала о принуждении России к «общему благу» мы не находим в стенограмме визита. Тон представителя Ватикана смягчился, от прежней позиции он перешел к декларации – «высшие интересы мира ставить превыше всех других интересов». Но прозвучало ли это в другом формате?

Официально с властями РФ обсуждались следующие темы:

1.Ближний Восток, в особенности ситуация в Сирии;

2.Украинский вопрос;

3.Обстановка в Венесуэле;

4.Трудности в жизни общин РКЦ в России;

5.Напоминание об ответственности за мир.

Темы, поднятые на встрече со Святейшим Патриархом:

6.Прибытие ковчега с мощами святителя Николая;

7.Сотрудничество в различных областях, на разных уровнях: культурном, академическом, гуманитарном;

8.Украина и гуманитарная деятельность;

9.Болезненные темы отношений между Церквями, в частности, действия униатов на Украине.

Как бы ни прошла встреча, и что бы закулисно на ней ни говорилось, как свидетельствует Паролин в своем интервью Радио Ватикана, «все прошло положительно и конструктивно», <было наполнено> «атмосферой сердечности, слушания и уважении», «благодаря встрече Патриарха и Папы в Гаване и наша встреча состоялась на этом фоне».

Но есть еще и исторический фон, на котором состоялась эта встреча – это столетие Февральской революции 1917 года – глобальной катастрофы и трагедии Русской Империи и ее народов.

Все это очень напоминает – дай Бог, что бы я ошибался, – предреволюционную встречу святого страстотерпца Царя Николая Второго с еврейским миллиардером Ротшильдом в 1896 году, когда Государь поехал в Париж с визитом к Президенту Франции Фору.

Ротшильд сразу задал вопрос Государю: «Как велик русский долг Франции?» Государь ответил: «Столько-то миллиардов». Ротшильд сказал: «Я весь этот долг беру на себя, если Вы согласитесь дать в России равноправие евреям». Государь отказал, говоря, что русский народ еще темный и очень доверчивый и при равноправии он немедленно попадет в кабалу евреям.



Отойдя от Ротшильда, Государь сказал: «Сейчас я подписал себе смертный приговор». (Из мемуаров Е.И. Балабина «Далекое и близкое», глава 19, выдержки из доклада «О Государе Императоре Николае Александровиче и Его Августейшей семье по случаю 35-летия со дня их смерти»).

На первой открытке изображен жертвенный петух с головой Царя Николая Второго, которого держит раввин, открытка выпущена в США в 1910 г. На второй открытке – отрубленная голова Царя Николая с надписью «Святая Русь»



Ну а теперь, учитывая все фоны, разберем каждый пункт в русле тех геополитических позиций, которыми руководствуется Ватикан, и тогда мы поймем, о чем с ним возможно договориться.

Хочу сразу оговориться, что рассуждая о Ватикане, я имею в виду в первую очередь те силы, которые стоят за ним и находятся в руководстве Католической Церкви, но провожу четкую границу между Ватиканом и искренними верующими РКЦ.

1. Восток и Сирия.

Христианство уничтожается там уже давно, и эта тема была актуальна задолго до «Гаванской встречи». Но для усиления нравственной мотивации диалога двух Церквей (РКЦ и РПЦ) тема защиты христиан Востока стала усиленно эксплуатироваться. Ватикан находится в двояком положении: с одной стороны, необходимо поддерживать позицию и стратегию США, НАТО и «общеевропейскую», с их русофобскими выпадами, вытеснением России с Ближнего Востока.



И не раз Ватикан в информационной войне поддакивал различным сфабрикованным фейкам, выдвигая России различные упреки и миротворческие предложения. В католических странах, особенно таких как Польша, а также в Прибалтийских странах или среди униатов Украины были истерические выпады против России – «агрессоре», «бомбящем младенцев», уничтожающем мирный народ Сирии, лились горькие слезы о «мирной оппозиции», – как вы понимаете, все это не без указаний того же Ватикана.

А с другой стороны, есть очевидные факты миротворчества России, защита ею христиан Востока, среди которых была и многочисленная католическая униатская паства, за что патриархи Востока (в том числе и католические) благодарят Россию. Кроме того, это и ее успехи в борьбе с ИГИЛ.

Европу миллионами наводнили мигранты-мусульмане, разрушающие старые устои, что, конечно же, является ударом по Римско-Католической Церкви и способствует ее вытеснению из сферы влияния на общество. Но в этом тоже, оказывается, виноват Путин.



Христианство в Европе вырождается, для РКЦ остро стоит вопрос новых территорий, для распространения католичества и дальнейшего существования Церкви. Россия – лакомый кусок, и даже если расширение зоны влияния произойдет благодаря очередной революции, Ватикан ее поддержит, как сделал это на Украине и в других странах мира.



Но для Ватикана эта проблема так и остается нерешенной, поскольку Русская Православная Церковь не собирается ни при каких ультиматумах или заигрываниях становиться папской корпорацией.

2 и 8. Украинский вопрос.

Он обсуждался кардиналом как с президентом Путиным, так и с патриархом Кириллом. Поэтому пункты 2 и 8 в их анализе я объединяю, и, конечно же, они неразделимы с пунктом 9. Тема взаимоотношений Римско-Католической и Русской Православной Церквей, а также действий униатов на Украине очень болезненная как для окраины Руси (Украины), так и для самой России.

Эта тема в переговорах была преимущественным бонусом для Ватикана, поскольку здесь его проигнорировать невозможно, так как он-то и является одним из инициаторов и многовековым участником конфликта https://youtu.be/JxaG6-c71LY .

Украина, уния, русофобские расколы в Православии https://youtu.be/wjyyFQ9eVYQ , Майдан https://youtu.be/OxcdW-TrHY8 – все это проекты Ватикана, созданные им с целью религиозной экспансии и прозелитизма на Руси. Обсуждение этого вопроса выглядит примерно так: приходит вор и разбойник к жертве и говорит ей: «Давай договариваться!», – но при этом, понятно, награбленное отдавать не собирается. Так о чем тогда возможно с ним договориться? https://youtu.be/zU_hO980iJs

Речь, конечно же, шла и о «Минских соглашениях». Только, возможно, это… не было озвучено. Но что должно будет происходить дальше, после встречи, стало понятным только спустя неделю, две.

Глупо предполагать, что Ватикан был не в курсе назревающего ультиматума от Европы Антихриста, в лице ее первого игрока, земного «ангела» – Ангелы Меркель (если только Ватикан сам не является его автором). Впрочем, это было бы весьма закономерное развитие событий. На большой ежегодной пресс-конференции в Берлине Ангела Меркель рассказала об условиях для снятия санкций с России.



Она заявила, что ограничения будут отменены только тогда, когда Украина вернет под свой контроль регионы Донбасса. Хотя в «Минских соглашениях» это прописано в последнем пункте, после исполнении ряда принципиальных условий, и Россия не является стороной конфликта. Де-факто «Минские соглашения» окончательно похоронены. Какими же будут следующие провокации Запада и к чему они приведут?

Все последние события, произошедшие на Украине: похищение российской журналистки Анны Курбатовой, нагнетание русофобской истерии, введения биометрического контроля граждан России, обострение ситуации на Донбассе.



Под эгидой НАТО польско-литовские русофобские нападки в связи с проведением российско-белорусских военных учений. Вполне вероятно, что все тлеющие конфликты по периметру границ России вновь искусственно обострятся. Очень даже может быть, что один из них может вспыхнуть в Приднестровье.

И вот последняя, неслыханная наглость США: попирающая все существующие международные нормы, открытая провокация войны – издевательства над дипломатами, закрытие посольства России, вторжение на его территорию, обыск в здании, и, как уже заявили в Америке, конфискация и продажа дипсобственности России.



Вполне очевидно, что при таком развитии событий о золотом запасе и деньгах, вложенных в ценные бумаги США можно забыть, как говориться, «запить холодной водичкой» (хотя лучше уж запить святой водичкой, может, тогда просветлеет в голове у государственных мужей…).

Вы скажете, что все эти события не имеют никакого отношения к Ватикану, или они об этом ничего не знают?

Тогда позволю себе «лирическое отступление» от главной темы, чтобы было более понятно читателю, в чем и где проявлялось авторство и руководящая роль Ватикана: в организации «цветных революций», государственных переворотов, путчей и т.д.

Весьма ярко это было явлено на Майдане в Киеве. Епископ Борис (Гудзяк) в прямом эфире открыто завил о том, что более половины участников двух майданов составляет паства украинских католиков с Западной Украины ( https://youtu.be/OxcdW-TrHY8 , смотреть с 11.50 минуты).



Студенты всех католических и греко-католических духовных учреждений также принимали активное участие в братоубийственном противостоянии на Майдане, особенно преподаватели и студенты из Украинского католического университета. Это они метали «коктейли Молотова» и выкалывали глаза «беркутовцам». Представьте себе, это будущие священники!

Для поддержки религиозной мотивации в происходящем братоубийстве УГКЦ и РКЦ дошли даже до создания такого «молитвенного шедевра» как «Молитвослов революционера»!





Молитвослов революционера за авторством РКЦ и УГКЦ

Кстати, в этом «молитвослове» сообщается, что филиппинского правителя Маркоса не могли свергнуть, лишь один батальон перешел на сторону восставших. Но местный кардинал Хаиме Син призвал паству, и миллионы вышли на улицу, блокировали армию и свергли диктатора. Именно ему принадлежат слова: «Мой долг ввести Христа в политику».



Бывший президент Фидель Рамос однажды назвал этого кардинала «священным главнокомандующим» за его умение поднимать массы.









Кардинал Римско-Католической Церкви Хаиме Син, организовавший восстание и убийство президента Маркоса на Филиппинах

«Священным тотемом» – капелланом Майдана в Киеве был экс-глава УГКЦ кардинал Любомыр (Гузар), именно ему принадлежит фраза: «Народ имеет природное право на вооруженное восстание».



А ныне действующему главе бандеро-униатов, гражданину США, кардиналу Святославу (Шевчуку) высказывание: «На майдан людей вывел Святой Дух». Таким образом поощрялось братоубийство. Бандерство является для греко-католиков движущей силой https://youtu.be/jfM87pyHzXw .





Кардинал УГКЦ Любомыр Гузар на Майдане



Была также предпринята попытка организовать революцию и переворот в Беларуси. Католический костел в Минске – сердце национал-либеральной оппозиции РБ. Именно здесь создана структура, через которую идет много западных денег, происходит информационная «накачка» участников массовых беспорядков http://bit.ly/2iUNYLc .



Несколько лет назад за шпионаж правоохранительные органы РБ задержали ксендза Владислава Лазаря, который курировал вопросы внешней разведки. Он был обвинен в нарушении п. 1 ст. 356 Уголовного кодекса Беларуси. Его уголовная ответственность определяется п. 6 ст. 16 «Соучастие в преступлении» Уголовного кодекса http://bit.ly/2xOqEBU

«Святой отец» шпион Владислав Лазарь



26 марта 2017 года, в день проведения выступлений белорусской оппозиции, нанятой правительствами США и Евросоюза, прозвучало интереснейшее заявление главы католиков Беларуси кардинала Тадеуша Кондрусевича относительно событий, происходивших в эти дни: «Призываю государственную власть и ее оппонентов, а также общественные организации и людей разных взглядов к конструктивному диалогу».



А по поводу задержанных он заявил, что «надеется на их скорое возвращение». Почему же при этом «миротворец» не осуждает задержанных полицией за беспорядки, провокации и ношение при себе оружия? Дело в том, что кардинал сознательно скрывает, что среди них были украинские униаты – боевики-националисты, получившие опыт убийств на киевском Майдане. Майданутые католики всех стран, соединяйтесь!..





Митрополит Минско-Могилевский РКЦ Тадеуш Кондрусевич (поляк по национальности), спонсор оппозиции в Беларуси



Сейчас иезуит Франциск через своих представителей активно занимается свержением неугодного новому мировому порядку президента Мадуро в Венесуэле и Даниэля Ортеги в Никарагуа, проводит подрывные операции против Китая, например, разжигая мятежи в Гонконге (Сянгане).

3. Тема Венесуэлы.

Эта тема полностью созвучна вышесказанному. Россия имеет достаточное влияние и экономический интерес на Латино-Американском континенте, в частности, в Венесуэле. Ватикану есть чем поторговаться с Россией и чем ее шантажировать при защите геополитических и экономических интересов США.



Ведь Россия, при неблагоприятных обстоятельствах может потерять в этой стране многомиллионные контракты и совместные проекты в сфере добычи углеродов. Вот вам пример, как это происходит.

Президент Конференции католических епископов Венесуэлы Архиепископ монсеньор Диего Падрон Санчес заявил, что граждане имеют право на мирный протест против власти президента Николаса Мадуро.



Цели католического мятежа в Венесуэле Ватикан не скрывает. 19 октября 2016 года в резиденции Генеральной курии «Общества Иисусова» (иезуитов) состоялась первая пресс-конференция нового генерала ордена иезуитов Артуро Созы – любимца папы Франциска, на которой прозвучало одно дивное признание.





Венесуэлец, генерал ордена иезуитов Артур Соза Абаскал, которому мешает монополия государства на стратегические ресурсы



В своем выступлении Артур Соза Абаскал наметил некоторые ключевые моменты дальнейшей миссии иезуитов, а также обозначил главные регионы их активности.



Как сообщает в редакционной заметке, посвященной его пресс-конференции «Радио Ватикана», «одним из таких болезненных регионов мира является Венесуэла… причем одним из препятствий на пути развития демократии в стране является монополия государства на нефть». http://bit.ly/2gDI4wY .



Вдумайтесь в циничный смысл данного высказывания! Ватикан делает резкое политическое заявление в интересах Госдепартамента США и ряда связанных с ним транснациональных корпораций, претендующих на захват природных ресурсов Венесуэлы. И после этого еще рассуждает о своем «миротворчестве»!





Беспорядки в городах Венесуэлы. О, как это напоминает Майдан в Киеве!



Папа Римский Франциск в 2013 году ярко проявил себя в Бразилии, публично объявив там о своих намерениях. Выступая в главном соборе Рио-де-Жанейро, где собралось около 5 тысяч молодых людей, папа-иезуит Франциск заявил тогда следующее:

«Я хочу, чтобы вы вышли на улицы с протестами, я хочу беспорядков в епархиях, я хочу, чтобы церковь вышла на улицы и покинула мирской покой, удобство и клерикализм, чтобы мы перестали быть запертыми сами в себе».



После этого он многозначительно повернулся к прелатам и сказал: «Да простят мне епископы и священники, если молодежь устроит беспорядки, но таков мой совет» http://bit.ly/2w5MgrK .

4. Трудности в жизни общин Римско-Католической Церкви в России.

При обсуждении этой темы поднимались вопросы бытового характера. Неразвитость католических общин структурно и финансово не дает возможности усиленной экспансии и создания почвы для очередной революции.



Чтобы эти слова не воспринимались как голословное обвинение, достаточно посмотреть, чем занимаются священники греко-католической и католической общин в Москве: тут тебе и русофобия, и поддержка и финансирования национал-фашистских батальонов на Донбассе, и разжигание национальной вражды, и поддержка всякого рода сепаратизма, и проповедь фашизма http://bit.ly/2iW77MD .

Активное участие в Майдане принимали российские католики, для них собор святого Александра и Католический институт религиозных наук святого Фомы Аквинского в Киеве, семинария УГКЦ служили координационными центрами; там же заблаговременно складировали покрышки, готовили «коктейли Молотова».



Практически все храмы УГКЦ и РКЦ в период Майдана были на круглосуточном режиме, для «оказания помощи» «онижедетям». Напомню еще раз: католические и греко-католические студенты, преподаватели, «святые отцы» метали коктейли Молотова, убивали людей, выкалывали глаза «беркутовцам».





Участие российских католиков в братоубийственном перевороте на Украине. Наверное, только католический «Иисус» за евросодомские ценности!

5. Напоминание об ответственности за мир.

Я думаю, для вас не станет новостью, если я скажу, что одной из лучших разведок мира является разведка Ватикана. Она использует безграничное влияние на свою паству и через нее создает «погоду» в других государствах. Ватикан обладает многосотлетним опытом интриг, иезуитского коварства и подлости, высоким уровнем дипломатии, мастерством обмана и лицемерия, и все эти качества легли в основу их современных спецслужб.



Делать вид, что неизвестно о громадных усилиях, которые на протяжении веков прилагала и прилагает Россия для сохранения стабильности в мире, значит проявлять лицемерие и цинизм. Но такая модная игра в русофобию полностью устраивает Ватикан. «Плохую» Россию Ватикан воспитывает, наставляет, вразумляет, может взять под свое попечительское крылышко (при условии унии, конечно же). Одним словом, как сказали бы в Европе, слава Ватикану!

Как было заявлено на пресс-конференции кардиналом Паролином, визит папы не обсуждался, но «если шо, заходи», – ведь аппетиты Ватикана не умалились, и для «миротворца» папы всегда можно создать повод для приезда-миротворчества. Но, поверьте, это будут шантаж глобального масштаба, клевета, даже, возможно, ряд локальных войн.

Такой опыт «дружбы» у России с Ватиканом уже был. После того как Иоанн Грозный отказался принять латинскую ересь – унию, он был оклеветан – обвинен легатом папы Римского иезуитом Антонием Пассевиным (1581 г.) в убийстве собственного сына. Католики в том же 1581 году втравили татар и поляков в войну против русского Царя.



Стоит вспомнить и современные события: например, как папские подопечные униаты разожгли гражданскую войну на Украине, или как они натравливали радикалов, чтобы те отбирали православные храмы (захват храма в Коломии https://youtu.be/40hU_LFaXYI ). На Донбассе повреждено или уничтожено более 30-ти храмов. И после этого они еще выступают «примирителями» и «миротворцами». Цинизм просто зашкаливает.

Вы все еще верите в миротворчество Ватикана на Украине? О, какими желанными и даже, в какой-то мере, лестными были высказывания о мире на Донбассе кардиналов Леонардо Садри и Клаудио Гуджеротти. Но где при этом были гневные, резкие осуждения Ватиканом убийств ВСУ более тридцати детей и мирных жителей Донбасса, убийств и пыток пленных? Где осуждения русофобии? Все их фразы неоднозначны и обтекаемы.

Темы, поднятые в беседе со Святейшим Патриархом Кириллом





6. Прибытие ковчега с мощами святителя Николая Мирликийского из города Бари.

Во время встречи иерархи поблагодарили друг друга за взаимное сотрудничество и возможность привести часть мощей в Россию.

Святыни всегда в почтении у боголюбивого народа, тем более святителя Николая, которого считают любимым русским святым. Безусловно, возможность приложиться к святыни подняла религиозный дух верующих людей. Этот религиозный дух католики попытались использовать для налаживания хороших межрелигиозных отношений, но вопрос состоит в том, чего хотел этим добиться Ватикан? Выводы делайте сами, учитывая перечисленные факты «миротворчества» Римского Престола в других странах.

7. Сотрудничество различных областях, на разных уровнях: культурном, академическом, гуманитарном.

В РКЦ, нужно признать, довольно структурирована, системно и масштабно развита социальная миссия, развиты научные связи в рамках межстуденческого обмена, широко занимаются благотворительной деятельностью, и это, конечно, приносит свои плоды по распространению католичества, усилению прозелитической деятельности. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Студенты и другие малоимущие люди, попав под финансовое влияние, принимают католичество.



Достаточно посмотреть на результаты сотрудничества католической Польши с Украиной, когда Польша ввела «Карту поляка».

Чтобы хоть как-то поправить свое финансовое положение на Украине, ее стали получать православные «троюродные внуки». Но одним из условий ее принятия является окатоличивание, – о механизме этого я очень подробно писал в статье «Польский вопрос, или Что хочет Украина?» http://bit.ly/2vEkE1k , – что также приводит к полной колонизации страны.

За маской внешнего позитивного миротворчества всегда скрывается прельщающий бес. Так стоит ли нам с ним (Ватиканом) иметь сотрудничество? А если стоит, то, на каком расстоянии?

9. Болезненные темы отношений между Церквями, в частности действия униатов на Украине.

Тема действий униатов на Украине, – а в контексте этого и в России, – была основополагающим условием общения еще в преддверии «Гаванской встречи». Что после нее изменилось? Хотя в Гаванской декларации и был осужден метод униатизма (п. 25) в отношениях между Церквями, но, исходя из всех вышеперечисленных фактов, представленных видео происходящего на Украине, мы можем сказать, что агрессия только усилилась.



На протяжении многих веков униатизм являлся авангардом в экспансии православных, а не показателем стремления к церковному единству. Ватикан еще ни от одной униатской структуры не отказался и не собирается этого делать.

Итоги и прогнозирование.

Итак, подводим итоги. О чем возможно договориться с Ватиканом при такой его позиции? Нужно ли вообще с ними вести диалог?

Для Ватикана эта встреча является положительной и конструктивной уже хотя бы потому, что устами его представителя России был предъявлен ультиматум от Запада. Немало потешило его самолюбие и сознание того, что с нами, мол, еще считаются и наши угрозы воплощаются, а значит, вы должны нас слушаться. В данный момент кардинал Паролин представляет собой этакий рупор антихриста.

Но все же теперь стоит предположить, какой возможен дальнейший ход развития событий и быть готовым к нему. Как говорит пословица, «Готовься к худшему, надейся на лучшее».

Ватикан выстроил свою многоходовку, предвидя разные варианты действий. Сознательно или нет, но он является участником плана антихриста и его орудием.

На наших глазах происходит ужасающее давление на Россию, на Русскую Православную Церковь (и, в частности, на Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата) при «миротворческом» попустительстве Ватикана, или, скорее, при его участии.

Ватикану ни мягкой, ни жесткой силой не удалось склонить РПЦ в унию или хотя бы добиться нужных ему подвижек или тенденций в этом направлении, не говоря уже о том, что весь верующий народ против заигрывания с Римом. А это значит, что врагам осталось применить только шантаж, преследование и террор.

Вполне вероятно, что после провозглашения русофобии как составной части политики ЕС и остального недружелюбного нам мира, может последовать целенаправленное гонение на РПЦ как на структуру «страны агрессора», а на сочувствующих будут гонения как на «пособников терроризма».



Такая система «правового» давления была в гитлеровской Германии по отношению к тем церквям, которые не разделяли идеологию фашизма ( http://bit.ly/2wFpZVc ). Сегодня это уже обкатывается на Украине (законопроекты №4511, №4128, №5309, №6642, №6696 и другие http://bit.ly/2eE39Dx ), а потом «прецедент» станет обязательной и всеобщей правовой практикой для «демократического и цивилизованного» мира. Вспомним, что уже произошло в ЕС.

23 ноября 2016 г. в Европарламенте принята резолюция о противодействии «враждебной Евросоюзу пропаганде».



В ней среди главных врагов Западного мира, наряду с российскими СМИ, называется Русская Православная Церковь, которая «представляет опасность» для Европы, так как «может посеять сомнения и рознь между странами союза, ослабить стратегическое единство ЕС и его североамериканских партнеров, парализовать процесс принятия решений, дискредитировать институты ЕС и трансатлантическое партнерство».



В этой резолюции европарламентарии приравняли борьбу с РПЦ к борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ). Главным информационным врагом в резолюции как раз и названа Русская Православная Церковь http://bit.ly/2vL34sG .



[Здесь протоиерей, мягко говоря, преувеличил. Если обратиться к тексту означенной резолюции, то там слово РПЦ вообще не упоминается, и виновным выставляется „режим”, который „желает себя представить единственным защитником традиционных христианских ценностей”.



Т.е. в глазах Европарламента виновата не некая РПЦ, а конкретный, путинский „режим”. Причём речь идёт исключительно в контексте деятельности „приграничных социальных и религиозных группировок”, а отнюдь не о некоей враждебной ЕС деятельности со стороны РПЦ.



Поэтому в двух параграфах протоиерея все цитаты, привязанные к РПЦ – ложь.



„reconnaît que le gouvernement russe fait usage d’un panel étendu d’outils et d’instruments, tels que des groupes de réflexion et des fondations spéciales (Russkyi Mir), des autorités spéciales (Rossotroudnichestvo), des chaînes de télévision multilingues (Russia Today, par exemple), des soi-disant agences d’information et services multimédias (Sputnik, par exemple), des groupes sociaux et religieux transfrontaliers – le régime souhaitant se présenter comme le seul défenseur des valeurs chrétiennes traditionnelles –, des réseaux sociaux et des trolls internet, afin de s’attaquer aux valeurs démocratiques, de diviser l’Europe, de s’assurer du soutien interne et de donner l’impression que les États du voisinage oriental de l’Union européenne sont défaillants; souligne que la Russie investit dans ses instruments de désinformation et de propagande des ressources financières considérables, engagées par l’État directement ou par des entreprises et des organisations contrôlées par le Kremlin; souligne que, d’une part, le Kremlin finance des partis politiques et d’autres organisations au sein de l’Union, dans l’intention de nuire à la cohésion politique, et que, d’autre part, la propagande du Kremlin vise directement des journalistes, des hommes politiques et des citoyens spécifiques de l’Union;”



Тут любопытно другое: с чьей подачи была одобрена столь лживая и наглая резолюция?



Оказывается, на одном еврейском междусобойчике под названием „комитет по иностранным делам Европарламента” один из 750 с лишним депутатов последнего высказался именно в духе будущей резолюции.



Вряд ли читатель удивится, узнав, что таким высказавшимся явился именно польский депутат, некая Anna Elżbieta FOTYGA.

Вот её замечательная, почти вампирская натужная физиономия:





Фото с сайта Европарламента – никакого фотошопа!

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2 8353/mep_home.html



- Комм. ss69100.]

Ватикану не занимать циничности и вероломства для осуществления террора против РПЦ, вспомним хотя бы массовый католический геноцид и гонения на православных за последнее столетие в Сербии и Хорватии, в Австрии, в Польше и на Украине, которые продолжаются до сих пор. Игры Ватикана под видом миротворчества приобретают все более изощренные формы.

За иезуитскими словами о борьбе «за мир во всем мире» слышен ультиматум антихриста. Но неужели продались все иерархи РКЦ, и нет порядочных, понимающих, к чему все идет? Я думаю, что большая часть их все прекрасно понимают. Но у них уже нет другого выхода. Однажды сделав уступку дьяволу, сказав ему «а», приходиться уже говорить и «б». Что же дальше будет в перспективе с Римско-Католической Церковью и, в первую очередь, с ее верующими?

На мой взгляд, после не совсем удачного визита кардинала Паролина, – ведь желаемые результаты как для заказчика встречи, так и для самого Ватикана, не достигнуты, – произойдет «дисквалификация», «удаление с поля», поскольку придет другой хозяин. Остатки западного христианства, хоть и искаженного, – взять тех же обычных, искренних верующих, – будут тихо, методично и «законно» добивать.



Вот почему Ватикан – столица западного католического мира, содрогается в конвульсиях, гонится за былой славой, духовным и материальным могуществом, заключает договор с лукавым, пиарится на фоне встреч с «сильными мира сего», «миротворствует», грозит «обнаглевшей» России своим пальчиком, объявляет ей ультиматум… Но при этом сам себе подписал смертный приговор. Бог поругаем не бывает!

Зверь запущен, «тайна беззакония в действии» (2Фес. 2:7).

Но мы имеем непреложных ходатаев перед Богом, наших многих святых и богоносных соотечественников; они оставили нам Слово Бога – пророчества о судьбах России. «Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе» – так сказал святой преподобный Серафим Саровский.