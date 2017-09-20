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В Варшаве осквернили кладбище советских солдат

19:57. 20 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Кладбище-мавзолей советских солдат осквернили в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
 
Надписи «Смерть предателям народа», «Убирайся из нашей страны» и другие, нанесенные красной и желтой краской, появились на центральной стеле мемориального комплекса, постаментах фигур солдат, главной табличке, информирующей о числе захороненных, а также на плитке у входа на территорию мемориала, расположенного на улице Жвирки и Вигуры.
Местные власти пока не приступили к ликвидации последствий действий вандалов.
 
«Вероятно, это случилось прошлой ночью… Мы выясняем, кто мог это совершить», — сообщил изданию Gazeta Wyborcza пресс-секретарь полиции варшавского района Мокотув Роберт Шумята.
 
Военно-мемориальное кладбище в Варшаве уже было осквернено в марте. Неизвестные с помощью трафарета нанесли вокруг обелиска около 20 рисунков, изображающих звезду Давида, перекрытую свастикой, и красные следы. В связи с произошедшим российское диппредставительство обратилось к местным властям с призывом устранить последствия вандализма и наказать виновных.
На мемориальном кладбище в Варшаве похоронены 21468 солдат Первого белорусского фронта Красной армии, погибших при освобождении Варшавы в 1944-1945 годах. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году в пятую годовщину капитуляции Германии. Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью «Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы».
Метки: польша
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