В Госдуме предложили назначить россиянам выплаты с нефтяных доходов
Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о распределении в равных долях между большинством граждан страны части доходов федерального бюджета от платежей, поступивших в связи с добычей полезных ископаемых, следует из базы Госдумы.
Проект в первую очередь касается официально работающих граждан и пенсионеров.
За первый финансовый год уполномоченные органы должны будут распределить 20% доходов федерального бюджета от платежей, поступивших от пользователей недр в связи с добычей полезных ископаемых, включая налоги и сборы, за каждый последующий год — на 2% больше, чем за предыдущий.
Порядок получения гражданином доли должно установить правительство.
Проект определяет категории лиц, которые вправе претендовать на получение таких доходов. К ним относятся граждане, которые не менее девяти месяцев соответствующего фингода официально работали или состояли на учете в службе занятости и не получали в эти периоды пособие по безработице, а также пенсионеры, имеющие не менее пяти лет трудового стажа.
«В случае своевременного принятия проекта федерального закона… каждый гражданин, подходящий под критерии, обозначенные в законопроекте, имеет возможность получить в 2018 году около десяти тысяч рублей», — поясняют разработчики.
Правительство дало отрицательное заключение на проект, поскольку предлагаемые изменения выходят за рамки предмета правового регулирования закона о недрах, в который они вносятся. Вопросы распределения доходов федерального бюджета относятся к регулированию бюджетного законодательства.
Платежи за пользование природными ресурсами являются одним из основных источников доходов российского бюджета. Часть этих средств расходуется на обеспечение функций государства, в том числе на охрану прав и свобод гражданина, формирование Резервного фонда и ФНБ.
«Таким образом, право каждого гражданина на получение доходов от использования природных ресурсов реализуется посредством перечисленных расходов государства на обеспечение льгот и выплат, гарантируемых Конституцией России и федеральными законами», — отмечается в заключении кабмина.
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Источник: rusvesna.su
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Думаю такой закон не пройдёт, козлы от “Единой России” не пропустят его. Мало того, они кровно не заинтересованы, что бы россияне получали хоть какие нибудь доходы, тем более нефтяные, это же покушение на доходы которые считают своими они и тех, чьи интересы они представляют.
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КПРФ пиарится, ясно, что закон не пройдёт в Думе. Это же правительству придётся где-то ужаться или, что ещё ужаснее, начать зарабатывать.