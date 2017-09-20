В Госдуме предложили назначить россиянам выплаты с нефтяных доходов‍

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о распределении в равных долях между большинством граждан страны части доходов федерального бюджета от платежей, поступивших в связи с добычей полезных ископаемых, следует из базы Госдумы.

Проект в первую очередь касается официально работающих граждан и пенсионеров.

За первый финансовый год уполномоченные органы должны будут распределить 20% доходов федерального бюджета от платежей, поступивших от пользователей недр в связи с добычей полезных ископаемых, включая налоги и сборы, за каждый последующий год — на 2% больше, чем за предыдущий.

Порядок получения гражданином доли должно установить правительство.

Проект определяет категории лиц, которые вправе претендовать на получение таких доходов. К ним относятся граждане, которые не менее девяти месяцев соответствующего фингода официально работали или состояли на учете в службе занятости и не получали в эти периоды пособие по безработице, а также пенсионеры, имеющие не менее пяти лет трудового стажа.

«В случае своевременного принятия проекта федерального закона… каждый гражданин, подходящий под критерии, обозначенные в законопроекте, имеет возможность получить в 2018 году около десяти тысяч рублей», — поясняют разработчики.

Правительство дало отрицательное заключение на проект, поскольку предлагаемые изменения выходят за рамки предмета правового регулирования закона о недрах, в который они вносятся. Вопросы распределения доходов федерального бюджета относятся к регулированию бюджетного законодательства.

Платежи за пользование природными ресурсами являются одним из основных источников доходов российского бюджета. Часть этих средств расходуется на обеспечение функций государства, в том числе на охрану прав и свобод гражданина, формирование Резервного фонда и ФНБ.

«Таким образом, право каждого гражданина на получение доходов от использования природных ресурсов реализуется посредством перечисленных расходов государства на обеспечение льгот и выплат, гарантируемых Конституцией России и федеральными законами», — отмечается в заключении кабмина.

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