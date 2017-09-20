У россиян наступило время экономического пессимизма

Работающие россияне довольно пессимистично оценивают происходящие в стране изменения. Согласно проведенному РАНХиГС исследованию, занятое население не видит позитивных сдвигов в текущей экономической ситуации. "По мнению 43,1% респондентов, в российской экономике происходит скорее ухудшение ситуации и даже заметный спад. Четверть опрошенных (25,7%) заявили, что ничего не меняется, и только 25,8% граждан увидели в ней признаки улучшения и заметного подъема", - говорится в сообщении академии.

По данным авторов исследования, такие данные сильно отличаются от тех, что были получены в начале 2000-х годов, после тяжелого экономического кризиса 90-х годов. Тогда среди населения фиксировался рост позитивных настроений по поводу развития экономики, сейчас же негативные ожидания превалируют.

Только 3,5% респондентов считают, что в текущей экономической политике ничего не нужно менять. О необходимости косметических изменений заявили 22,5% опрошенных, а 42,5% считают, что власть должна поменять ее существенным образом. Каждый пятый (21,1%) убежден, что для нормализации ситуации в экономике экономическая политика должна измениться кардинально.

ВРЕМЯ ПЕССИМИЗМА

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, для пессимизма у россиян есть все основания. По данным всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в августе 2017 года, 47% россиян оценивают уровень своего материального положения так: денег хватает на еду и одежду, но купить что-то более дорогостоящее они уже не смогут. 18% отмечают, что им затруднительна даже покупка одежды. За год с июля 2016 года динамики, особенно позитивной, нет, рассказала руководитель направления исследований в сфере HR НАФИ Людмила Спиридонова.

56% россиян считают, что их финансовое положение не изменилось по сравнению с тем, что было 6 месяцев назад, еще 50% считают, что и в будущие 6 месяцев оно не изменится. Каждый второй не ждет повышения уровня заработной платы в 2018 году, добавила она.

По мнению россиян, сохраняется вероятность новых сокращений и потери работы: за год доля тех, у которых родственники или близкие потеряли работу, составила 39%. 46% считает, что потеря работы не перестала быть угрозой и что это вполне может произойти. Также россияне не исключают вероятность задержек заработной платы в ближайшие месяцы – 54%.

"Можно сделать вывод, что наметившийся экономический рост (если он не просто декларируется на словах), пока не успел отразиться на реальной жизни россиян. Уровень их финансового положения не улучшился и остается на низком уровне, работающим все еще угрожает потеря работы и задержки выплат, так что оптимизма не прибавилось", - констатирует Спиридонова.

Ведущий аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов предположил, что сейчас люди и должны быть более пессимистичны, чем в предыдущие кризисы. "В отличие от кризиса 2008-2009 годов, из-за скачка инфляции упали реальные доходы населения. Росстат сообщает о росте реальных зарплат, но он измеряет их по белому сектору рынка труда. В сером же секторе, насколько можно судить, реальные зарплаты падают", - сказал он.

ЭФФЕКТ КОНТРАСТА

По мнению замдиректора НИИ "Центр развития" ГУ-ВШЭ Валерия Миронова, статистика не отражает реальные ощущения граждан. С научной точки зрения спад действительно преодолен – мы видим незначительный рост в течение двух кварталов подряд. Но в жизни люди смотрят на зарплаты, цены, перспективы повышения оклада или увольнения, а здесь ситуация не такая радужная. В целом реальные доходы населения сокращаются", - отметил он.

Кроме того, нельзя отрицать эффект контраста – в нулевые годы зарплаты росли на 10-15% в год, а с учетом укрепляющегося рубля рост мог достигать нескольких десятков процентов. Покупать импортные товары, ездить за границу было дешевле, чем пользоваться аналогичным отечественным продуктом. Сейчас ничего подобного нет, добавил он.

Несмотря на замедление инфляции, среднедушевой доход растет не очень быстро, что очень отличается от роста экономики в течение большей части нулевых или начала 2010-х годов, согласен Кононов. "В первом случае росли реальные доходы, во втором рост кредитования создал иллюзию быстрого роста благосостояния", - отметил эксперт. Сейчас же реальные ставки по кредитам высоки – при инфляции меньше 4% среднерыночная ставка по ипотеке около 11%, а по рублевым кредитам населению – 18% (в т.ч. по кредитам до года - около 20%).

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗМА