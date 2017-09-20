Сводки от ополчения Новороссии 20 сентября 2017

98% участников «АТО» являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении.

Об этом заявил главный психиатр Министерства обороны (МО), начальник клиники психиатрии ГВКГ полковник Олег Друзь.

«Как свидетельствует международный опыт, участники боевых действий по возвращению в мирную жизнь могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества.

По статистике, 98% из них нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи вследствие действия боевых стресс-факторов.

Расстройства бойцов характеризуются высоким уровнем конфликтности, повышенной агрессией, низкой работоспособностью, обострением и развитием хронических заболеваний, алкоголизмом, наркоманией, асоциальным поведением, повышением уровня суицидов, сокращением продолжительности жизни», — сказал он, выступая на круглом столе Комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья.

За спиной главы ГВКГ в это время демонстрировали слайды, где было указано, что 93% боевиков «АТО» «стесняются или препятствуют проявлению психических проблем».

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