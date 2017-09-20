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Сводки от ополчения Новороссии 20 сентября 2017

10:41. 20 сентября 2017 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал:

В ЛНР обнаружен тайник украинских диверсантов

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Теракт в Луганске: возбуждено уголовное дело по факту подрыва памятника

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Украинские военные ради развлечения обстреливают машины «скорой помощи» на Донбассе (ВИДЕО)

Украинские военные ради развлечения обстреливают машины «скорой помощи» на Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

В ночь с 17 на 18 сентября ВСУ обстреляли машину скорой помощи выехавшую на вызов в Петровском районе г. Донецка.

Врачи рассказали военным корреспондентам пресс-службы ВС ДНР о том, что подобные случаи происходят постоянно, и украинские военные намеренно открывают огонь по медикам и спасателям ДНР.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.

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Донбасский синдром: 98% участников «АТО» представляют угрозу для общества, — Минобороны Украины

Донбасский синдром: 98% участников «АТО» представляют угрозу для общества, — Минобороны Украины | Русская весна

98% участников «АТО» являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении.

Об этом заявил главный психиатр Министерства обороны (МО), начальник клиники психиатрии ГВКГ полковник Олег Друзь.

«Как свидетельствует международный опыт, участники боевых действий по возвращению в мирную жизнь могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества.

По статистике, 98% из них нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи вследствие действия боевых стресс-факторов.

Расстройства бойцов характеризуются высоким уровнем конфликтности, повышенной агрессией, низкой работоспособностью, обострением и развитием хронических заболеваний, алкоголизмом, наркоманией, асоциальным поведением, повышением уровня суицидов, сокращением продолжительности жизни», — сказал он, выступая на круглом столе Комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья.

За спиной главы ГВКГ в это время демонстрировали слайды, где было указано, что 93% боевиков «АТО» «стесняются или препятствуют проявлению психических проблем».

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Военнослужащий ВС ДНР “Волчонок”: в Мариуполе стояли с палками и щитами

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