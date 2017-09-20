Россия уводит из-под носа США “нефтяную республику”

Америка, по мнению издания, стремится воспользоваться сложившейся тяжелой экономической ситуацией в Венесуэле и хочет к своим рукам прибрать «черное золото» страны. Однако из-за необходимости погашения кредитов нефтяная отрасль республики вовсе может оказаться в руках русских.El Correo отмечает, что несмотря на политические разногласия с режимом Н.Мадуро, Соединённые Штаты остаются главным потребителем венесуэльской нефти. При этом Китай и Россия выделили республике многомиллиардные кредиты, в связи с чем стремятся сохранить собственные позиции в этой стране.Ранее агентство Рейтер сообщало, что «воспользовавшись слабостью режима Н.Мадуро», РФ периодически спасает Венесуэлу, а также её нефтяную госкомпанию PDVSA от дефолта по внешним долгам.Так, российские кредиты выдаются под залог венесуэльских нефтяных проектов и самых «сладких» активов PDVSA. И по мнению Рейтер, Москва рассчитывает, что часть кредитов не будет выплачена и произойдет фактический переход основных элементов нефтяной отрасли республики под российский контроль.Венесуэла уже сейчас отдает холдингу «Роснефть» 13 процентов своего нефтяного экспорта в счёт долгов. Более того, данная цифра может сильно увеличиться. Американские политики и журналисты отмечают, что Россия в таких условиях получает существенное влияние на нефтяном рынке Западного полушария., – заявил Н.Мадуро в ходе пресс-конференции.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com