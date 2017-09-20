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Россия уводит из-под носа США “нефтяную республику”

12:33. 20 сентября 2017 Просмотров - 164 Один комментарий Опубликовал:


Наличие огромных запасов нефти сделали Венесуэлу «привлекательной конфеткой» в геополитической игре США и России, пишет El Correo.

Америка, по мнению издания, стремится воспользоваться сложившейся тяжелой экономической ситуацией в Венесуэле и хочет к своим рукам прибрать «черное золото» страны. Однако из-за необходимости погашения кредитов нефтяная отрасль республики вовсе может оказаться в руках русских.

El Correo отмечает, что несмотря на политические разногласия с режимом Н.Мадуро, Соединённые Штаты остаются главным потребителем венесуэльской нефти. При этом Китай и Россия выделили республике многомиллиардные кредиты, в связи с чем стремятся сохранить собственные позиции в этой стране.


Ранее агентство Рейтер сообщало, что «воспользовавшись слабостью режима Н.Мадуро», РФ периодически спасает Венесуэлу, а также её нефтяную госкомпанию PDVSA от дефолта по внешним долгам.

«Москва делает это в стиле Шейлока», – констатировало агентство.

Так, российские кредиты выдаются под залог венесуэльских нефтяных проектов и самых «сладких» активов PDVSA. И по мнению Рейтер, Москва рассчитывает, что часть кредитов не будет выплачена и произойдет фактический переход основных элементов нефтяной отрасли республики под российский контроль.

Венесуэла уже сейчас отдает холдингу «Роснефть» 13 процентов своего нефтяного экспорта в счёт долгов. Более того, данная цифра может сильно увеличиться. Американские политики и журналисты отмечают, что Россия в таких условиях получает существенное влияние на нефтяном рынке Западного полушария.

«Мы будем укреплять двусторонние отношения. Путин является одним из главных мировых лидеров, который по-настоящему стремится к построению мира», – заявил Н.Мадуро в ходе пресс-конференции.

Юлия Ахмедина
Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: венесуэлла, нефть, Россия, США
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Один комментарий»

  • 8135 3185
    STARIK 20 сентября 2017 в 13:50 Ссылка Пометить
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    Если Мадуро не решится радикально зачистить свою страну от агентов американского прессинга, его правительство будет свергнуто, а следом и Россия останется ни с чем. Ей уже никто не вернёт вложенные кредиты, и российское влияние будет полностью утрачено в этой стране.

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