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Разновидности самого безумного средневекового оружия

10:08. 20 сентября 2017 Просмотров - 31 Один комментарий Опубликовал:

Считается, что люди со временем изобретают всё более изощрённые и безумные способы истребления друг друга. Но, надо признаться, что и несколько веков назад наши предки демонстрировали в этом вопросе изобретательность, достойную куда лучшего применения.
 

Этот щит-пистолет  предположительно принадлежал телохранителю Генриха VIII.  В сущности, это обычный деревянный щит, но с отверстием для дула пистолета.

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Сокрушитель мечей. Зубцы по обе стороны предназначались для того, чтобы захватить меч противника и затем сломать одним резким движением кистью руки.

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Кинжал с двумя дополнительными лезвиями на пружинах, которые появлялись при нажатии на кнопку на рукоятке.

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Утренняя звезда – под этим романтическим названием подразумевались дубины с шипастым ядром на цепи.

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Фрондибола – осадное орудие в виде рычага, на одном которого закреплялся груз-противовес, а на другом – снаряд.

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При помощи фрондиболы бросали самые разные снаряды, включая трупы мёртвых животных. Они использовались, чтобы распространить заразу за стенами замка.

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Серпоносная колесница с лезвиями на каждом колесе резала врагов на части, просто проезжая мимо.

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Хунга-мунга – метательное оружие народов Африки, представляющее собой железный многолезвийный нож или клинок причудливых очертаний.

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Кальтроп – средневековый вариант противопехотных шипов, которые предназначались для замедления продвижения кавалерии противника.

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Кулеврина – огнестрельное оружие для всадников, предок  мушкета и пушки.

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Греческий огонь – горючая смесь, которую византийцы использовали в морских битвах. Состав смеси неизвестен.

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Кипящее масло выливали на головы захватчиков, пытавшихся проникнуть в крепость. Если масла оказывалось недостаточно, в ход шёл кипяток.

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Хеллбёрнер – средневековое оружие массового поражения. Это были корабли, которые взрывались, приближаясь к кораблям противника.

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Мэнкетчер – использовался для того, чтобы сбрасывать противника с коня. Часто при помощи этого орудия брали в плен членов королевской семьи, чтобы получить за них выкуп.

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Железная лапа Архимеда – подъемная машина, своего рода кран, выступающий за городскую стену и оснащенный противовесом. Когда римский корабль пытался пристать к берегу около Сиракуз, этой «лапой» захватывали его нос, приподнимали и переворачивали.

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Мёртвые тела. Глядя на мирный пейзаж внизу, ничего дурного и не заподозришь. Однако в воде скрывается смертельная опасность – тела умерших. Их бросали в воду, чтобы враги, утолив жажду, заболевали опасными болезнями ещё до того, как подойдут к стенам крепости.

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Щит-фонарь – соединял в себе множество функций. Кроме встроенного фонаря, он мог быть оснащён лезвиями, пиками, рукавицей и тд.

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Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 3601 2297
    serjoza 20 сентября 2017 в 10:33 Ссылка Пометить
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    особенно прикалывает рука Архимеда..или метательное орудие.враньё полное.Фантазии с умашедших..вы представляете как перемещать метательную машину и какова будет точность? или рука Архимеда..это вообще прикол.(((

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