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Пушкин – как пророк Русской цивилизации. Виктор Ефимов

15:01. 20 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Выступление на площадке школы-слёта трезвеннических движений на озере Тургояк

Виктор Ефимов на площадке школы-слёта трезвеннических движений рассказывает о роли Пушкина в развитии русской цивилизации. Какие строки поэта оказались пророческими и почему они актуальны до сих пор.

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Руслан и Людмила. Второй смысловой ряд поэмы А.С.Пушкина, Внутренний Предиктор СССР


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Виктор Ефимов

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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