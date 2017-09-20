Пушкин – как пророк Русской цивилизации. Виктор Ефимов

Концептуал СМИ Выступление на площадке школы-слёта трезвеннических движений на озере Тургояк

Виктор Ефимов на площадке школы-слёта трезвеннических движений рассказывает о роли Пушкина в развитии русской цивилизации. Какие строки поэта оказались пророческими и почему они актуальны до сих пор.

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Курс эпохи водолея. Ключевая вода. (Аудиокнига), Ефимов Виктор Алексеевич

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.



Экономика и Ноосфера, Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М.



Руслан и Людмила. Второй смысловой ряд поэмы А.С.Пушкина, Внутренний Предиктор СССР





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