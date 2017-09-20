Пушкин – как пророк Русской цивилизации. Виктор Ефимов
15:01. 20 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Выступление на площадке школы-слёта трезвеннических движений на озере Тургояк
Виктор Ефимов на площадке школы-слёта трезвеннических движений рассказывает о роли Пушкина в развитии русской цивилизации. Какие строки поэта оказались пророческими и почему они актуальны до сих пор.
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