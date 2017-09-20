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Прямая трансляция “Народного Славянского радио” http://slavradio.org

21:28. 20 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Аудио интернет-вещание 24 часа / 7 дней / круглый год.

Слушать живые эфиры, трансляции и передачи БЕЗ ИСКАЖЕНИЯ ЗВУКА можно на сайте “Народного Славянского радио”

http://slavradio.org (новый сайт для всех видов компьютерной техники включая телефоны и планшеты)

http://slavmir.org (стары сайт)

На новом сайте работает чат доступный после регистрации.

Внимание! Из-за технических особенностей конвертации, Ютуб может искажать звучание трансляции (помехи, щелчки, дёрганье звука).

Источник: www.youtube.com

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