После избрания Трампа продажи бомбоубежищ в США выросли на 500-700%

По данным техасской компании Rising S Company, после избрания Трампа президентом США продажи подземных убежищ выросли на 500%-700%. Страхи из-за приближения конца света принесли компании крупную выручку — только в 2016 году она заработала от $9 до $14 млн, сообщает Business Insider.

Другие производители бункеров также отчитываются о росте выручки. «Спрос растет повсюду. Мы получаем сотни звонков», — рассказал Miami Herald президент калифорнийской компании Atlas Survival Shelters Рон Хаббард. Atlas Survival Shelters планирует продать в этом году 1000 убежищ по средней цене $25 000.





Еще одна калифорнийская компания — Vivos — строит жилые комплексы из убежищ. «Квартиры» в «апокалиптических кондоминиумах» продаются быстро. В Индиане Vivos уже распродала почти все помещения в жилом комплексе, рассчитанном на 80 человек.









Большинство бункеров адаптировано для глобальных катаклизмов: войн, потопов и катастрофических климатических изменений. К примеру, убежища Rising S Company находятся на глубине не менее 3,3 м под землей. Стальные стены помещений покрыты специальным резиновым материалом, который защищает от коррозии, а внутри оборудованы системы фильтрации ядерных, биологических и химических загрязнений. Установить бункер можно как во дворе своего дома, так и на отдельном участке. Работу электроприборов обеспечивает солнечная энергия.

Самое дешевое укрытие от Rising S Company занимает площадь 8,9 кв. м и стоит $39500. Внутри установлены две кровати, туалет и мини-кухня. Компания также строит бункеры площадью 46 кв. м стоимостью $122500. В стоимость бункеров входят бесплатные курсы по выживанию.



Обитатели Кремниевой долины всерьез подошли к подготовке к концу света. Миллиардеры из ИТ-сферы запасаются консервами, покупают острова, учатся стрелять из лука и держат наготове вертолеты. Многие покупают убежища в Новой Зеландии. В первую неделю после избрания Дональда Трампа президентом США 13401 американец зарегистрировался в иммиграционных органах Новой Зеландии, что в 17 раз превысило обычные показатели.





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