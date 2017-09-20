Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Психология

После избрания Трампа продажи бомбоубежищ в США выросли на 500-700%

10:44. 20 сентября 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

Жители США инвестируют в подземные убежища и делают запасы провизии из-за страха глобальных природных катастроф и конфликта с Северной Кореей. На волне всеобщей паранойи американские компании, строящие бункеры для защиты от разрушительных катаклизмов и войн, бьют рекорды продаж. На рынке появляются как элитные, так и дешевые укрытия, а также подземные жилые комплексы для тех, кто боится приближения конца света.

Избрание нового президента в США традиционно вызывает апокалиптические настроения. Так, после вступления в должности Барака Обамы многие американцы опасались, что теперь им запретят владеть оружием и хотели перенести свою амуницию в подземные склады. После победы на выборах Дональда Трампа граждане стали бояться начала новой мировой войны. Усиление конфликта с Северной Кореей только усугубило ситуацию. Люди стремительно начали скупать бункеры в страхе, что скоро произойдет глобальная катастрофа.

По данным техасской компании Rising S Company, после избрания Трампа президентом США продажи подземных убежищ выросли на 500%-700%. Страхи из-за приближения конца света принесли компании крупную выручку — только в 2016 году она заработала от $9 до $14 млн, сообщает Business Insider.

Другие производители бункеров также отчитываются о росте выручки. «Спрос растет повсюду. Мы получаем сотни звонков», — рассказал Miami Herald президент калифорнийской компании Atlas Survival Shelters Рон Хаббард. Atlas Survival Shelters планирует продать в этом году 1000 убежищ по средней цене $25 000.



Еще одна калифорнийская компания — Vivos — строит жилые комплексы из убежищ. «Квартиры» в «апокалиптических кондоминиумах» продаются быстро. В Индиане Vivos уже распродала почти все помещения в жилом комплексе, рассчитанном на 80 человек.



Большинство бункеров адаптировано для глобальных катаклизмов: войн, потопов и катастрофических климатических изменений. К примеру, убежища Rising S Company находятся на глубине не менее 3,3 м под землей. Стальные стены помещений покрыты специальным резиновым материалом, который защищает от коррозии, а внутри оборудованы системы фильтрации ядерных, биологических и химических загрязнений. Установить бункер можно как во дворе своего дома, так и на отдельном участке. Работу электроприборов обеспечивает солнечная энергия.

Самое дешевое укрытие от Rising S Company занимает площадь 8,9 кв. м и стоит $39500. Внутри установлены две кровати, туалет и мини-кухня. Компания также строит бункеры площадью 46 кв. м стоимостью $122500. В стоимость бункеров входят бесплатные курсы по выживанию.

Обитатели Кремниевой долины всерьез подошли к подготовке к концу света. Миллиардеры из ИТ-сферы запасаются консервами, покупают острова, учатся стрелять из лука и держат наготове вертолеты. Многие покупают убежища в Новой Зеландии. В первую неделю после избрания Дональда Трампа президентом США 13401 американец зарегистрировался в иммиграционных органах Новой Зеландии, что в 17 раз превысило обычные показатели.

hightech.fm

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Дональд Трамп — матричный „ельцин” США-2
... безопасности «для себя, любимых», для избранных, а не для всех».Части... реально желание чиновника нажиться на продаже природных достояний России — это не... выборов Трампа в США. Некоторые увидели в этом состоявшийся перехват управления, после...
Дональд Трамп — матричный „ельцин” США
... они заранее знали о победе Трампа. После оглашения результатов вся западная медийная... и зачем раскалывает американцев после победы Трампа http://izvestia.ru/news/644135Российскую... «наш президент», и что избрание Трампа будет на руку России.Это ...
В Чечне закрылись все продававшие алкоголь магазины
После крупного ДТП в Чечне закрылись все торговые точки по продаже спиртных напитков... Даудов.«После недавней аварии на трассе «Кавказ» предприниматели, которые занимались продажей алкоголя...
Что обнажил Лукашенко? Чего он боится? Зачем ему война против России?
... у Лукашенко появились сразу после выборов Д. Трампа президентом США, чего даже...
Михаил Жванецкий: «Моя мечта – разровнять то место, где была Россия, и построить что-то новое»
Михаил Жванецкий: «Моя мечта – разровнять то место, где была Россия, и построить что-то новое» Алла Пугачёва однажды возмутилась: «Жванецкий сатирик? А что такое сатирик? Маленький какой-то: сати-рик... Он Сатир!» (источник) СПРАВКА.. Сати́ры (др.-греч. ...
Свершилось!: Россия выйдет из соглашения по Международному уголовному суду
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об отказе России участвовать в Римском статуте Международного уголовного суда, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Принять предложение Минюста РФ, согласованное...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>