Пора взглянуть на мир по-другому. Забудь о том, чему тебя учили родители, учителя в школе, преподаватели в институте и т.д. Пора взглянуть на мир иначе. У тебя получится!1. Объективного мира, независимого от наблюдателя, не существует.Этот мир обладает определенными свойствами. Эти свойства не следует воспринимать как отдельно существующие от наблюдателя. Например, возьмем складной стул. С вашей точки зрения этот стул невелик, а вот со стороны муравья он просто огромен.Вы ощущаете этот стул твердым, а нейтрино пронесется через него с огромной скоростью, поскольку для него атомы будут находиться друг от друга на расстоянии нескольких километров. Короче, ни один из объективных фактов, на которых мы обычно основываем свою реальность не являются в основе своей достоверными. Они такие, как вы их истолкуете.Сотни вещей и процессов, происходящих в вашем организме и на которые вы не обращаете внимание, – дыхание, пищеварение, повышение или понижение кровяного давления, рост новых клеток, очищение от токсинов и т. д. могут быть взяты вами под контроль. Сам факт фокусировки вашего внимания на автоматических процессах, происходящих в вашем теле, изменит и процесс вашего старения, поскольку с течением времени способность нашего организма к координации этих функций слабеет.Все так называемые непроизвольные функции, от сердцебиения и дыхания до пищеварения и гормональной регуляции могут быть взяты под контроль. В лабораториях, где исследуются ум и тело, пациенты научились силой воли понижать кровяное давление или уменьшать выделение кислот, ведущих к язве. Почему бы не использовать эти способности в процессах старения? Почему бы не сменить старые стереотипы восприятия на новые? Для этого существует многочисленные техники, которые человек может поставить на службу себе.2. Наши тела сформированы из энергии и информации.Нам кажется, наши тела состоят из плотной материи, но физика утверждает, что каждый атом на 99,9999 % состоит из пустого пространства, а субатомные частицы, со скоростью света проносящиеся через это пространство, в действительности представляют пучки вибрационной энергии. Вся Вселенная, включая и ваше тело – это не-вещество и причем не-вещество мыслящее.Пустота внутри каждого атома пульсирует в виде незримого разума. Генетики помещают этот разум в ДНК, но лишь для убедительности. Жизнь возникает, когда ДНК переводит свой закодированный разум в своего активного двойника РНК, которая в свою очередь внедряется в клетку и передает биты разума тысячам энзимов, а те потом используют бит разума для производства протеинов. В каждой точке этой последовательности энергия и информация должны обмениваться между собой, иначе никакой жизни не будет.Когда мы стареем, поток этого разума по разным причинам снижается. Этот возрастной износ был бы неизбежен, если бы человек состоял только из материи, но энтропия не затрагивает разум – невидимая часть нас самих не подвластна времени. В Индии этот поток разума называют праной и могут управлять ею, увеличивать или уменьшать, перемещать туда-сюда и манипулировать ею с целью сохранения физического тела молодым и здоровым.3. Ум и тело едины.Разум может выражать себя и на уровне мыслей и на уровне молекул. Например, такую эмоцию как страх, можно определить как абстрактное чувство и как осязаемую молекулу одного из гормонов – адреналина. Без чувства страха нет и гормона, без гормона нет и чувства страха. На что бы не устремилась наша мысль, она влечет за собой и образование соответствующего химического вещества.Медицина только начинает использовать связь ума и тела. Всем известное плацебо в 30% случаев дает такое же облегчение, как если бы больной принимал болеутоляющее средство, но у плацебо больше функций чем у простой таблетки, поскольку его можно использовать не только как болеутоляющее средство, но и как средство понижающее давление, и даже для борьбы с опухолями.Поскольку одна безобидная таблетка приводит к столь различным результатам, то непременно следует вывод, что ум-тело может создать какую угодно биохимическую реакцию, если только дать уму соответствующую установку. Если бы нам удалось задействовать установку не стареть, то тело стало бы его выполнять чисто автоматически. Упадок сил в старческом возрасте по большому счету вызван тем, что люди ожидают этого упадка.4. Биохимия тела – продукт сознания.Мнение, что тело – неразумная машина превалирует в сознание большинства людей, но тем не менее процент людей, умерших от рака и сердечных заболеваний, значительно выше среди тех, кто постоянно находится в психологическом стрессе, чем у тех, кто движим по жизни неослабевающим чувством целеустремленности и благоденствия.Согласно новой парадигме, сознание вносит существенное отличие в процесс старения. Отчаиваться по поводу старения – значит стареть еще быстрее. Общеизвестная истина “Ты являешься старым настолько, насколько себя мнишь” имеет весьма глубокий смысл.5. Восприятие – заученный феномен.Разные восприятия – любви, ненависти, радости и отвращения – стимулируют тело совершенно по-разному. Человек, удрученный потерей работы, проецирует эту печаль на все участки тела – и в результате мозг прекращает выделять нейротрансмиттеры, гормональный уровень падает, цикл сна нарушается, нейропептидные рецепторы на внешней поверхности клеток искажаются, тромбоциты становятся более клейкими и обнаруживают тенденцию к скапливанию, так что даже в слезах печали осадков химических веществ больше чем в слезах радости. В радости весь химический профиль совершенно меняется на противоположный.Вся биохимия происходит внутри сознания; каждая клетка полностью сознает, что и как вы думаете. Как только вы усвоите этот факт, вся иллюзия по поводу того, что вы жертва неразумного, отданного на волю случая и дегенерирующего тела рассеется.6. Импульсы разума ежесекундно придают телу новые формы.До тех пор пока новые импульсы продолжают поступать в мозг, тело тоже способно реагировать по-новому. В этом вся суть секрета молодости. Новые знания, новые умения, новые пути видения мира способствуют развитию ума-тела, и пока это происходит, остается ярко выраженной естественная тенденция к ежесекундному обновлению. Там, где гнездится ваша вера в то, что тело со временем увядает, взрастите веру в то, что каждый момент тело обновляется. 17. Мы ни от чего не отделены.Несмотря на кажущуюся видимость того, что мы – отдельные индивиды, все мы привязаны к схемам разума, управляющего Космосом.С точки зрения единого сознания, люди, вещи и события, происходящие “где-то там” – все являются частью вашего тела. Например, вы касаетесь твердого лепестка розы, но на самом деле это выглядит иначе: пучок энергии и информации (ваш палец) касается другого пучка и информации розы.Ваш палец и вещь, которой вы касаетесь, всего лишь маленькие пучки информации беспредельного поля, называемого Вселенной. Осознание этого поможет вам понять, что мир не угроза для вас, а только ваше беспредельно расширенное тело. Мир – это и есть вы.8. Время не абсолютно.Реальная основа всех вещей – вечность, а то, что мы называем временем, в действительности представляет собой вечность, выраженную количественно.Время всегда воспринималось в виде стрелы, летящей вперед, но комплексная геометрия квантового пространства разрушила этот миф окончательно. Время, согласно ее положениям, может перемещаться во всех направлениях и даже останавливаться. Поэтому только ваше сознание творит время, которое вы ощущаете.9. Каждый из нас живет в неизменной реальности.Каждый из нас живет в реальности, не подверженной каким-либо изменениям и лежащей вне всяких перемен. Познание этой реальности позволит нам взять все перемены под свой контроль.В настоящее время единственная физиология, которой вы можете придерживаться – это физиология, основанная на времени. Однако факт, что время привязано к сознанию, подразумевает, что вы можете выбрать и совершенно иной метод функционирования – физиологию бессмертия, что обращает вас к познанию неизменности.С младенчества мы чувствуем, что в нас есть часть, которая никогда не меняется. Эту неизменную часть мудрецы Индии называли просто “Я”. С точки зрения единого сознания, мир можно объяснить как поток Духа – он и есть сознание. Поэтому основная наша цель – это установить близкие отношения с нашим “Я”.10. Мы не жертвы старения, болезней и смерти.Они – часть сценария, а не самого наблюдателя, который не подвластен каким либо переменам.Жизнь в своем истоке – это творчество. Когда вы соприкасаетесь со своим разумом, вы соприкасаетесь с творящей сердцевиной. Согласно старой парадигме, контроль над жизнью осуществляет ДНК. Согласно новой парадигме, контроль над жизнью принадлежит осознанию.Мы становимся жертвами старения, болезней и смерти в результате наших пробелов знаний о себе. Утратить осознание – значит потерять разум; потерять разум – значит потерять контроль над конечным продуктом разума – телом. Поэтому самый ценный урок, которому учит новая парадигма, таков: если вы хотите изменить свое тело, сначала измените сознание. Взгляните на землю, где никто не стареет, – она не “где-то там”, а внутри вас.Жигалов Владимир

Источник: nashaplaneta.su