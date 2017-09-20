Памяти Сергея Бодрова: 15 лет со дня трагедии в Кармадонском ущелье (ФОТО)

15 лет назад в Кармадонском ущелье сошёл ледник Колка. В результате происшествия погибли и пропали без вести по меньшей мере 125 человек, в том числе почти все члены съёмочной группы фильма «Связной», включая режиссёра картины Сергея Бодрова — младшего.

Подвижки Колки уже были зафиксированы ранее: за 100 лет до этой катастрофы — в 1902 году — жертвами обвала стали десятки местных жителей. Учёные полагают, что спустя некоторое время ледник сойдёт снова.

20 сентября 2002 года около 20:00 в Кармадонском ущелье (Северная Осетия) произошёл сход ледника Колка. Жертвами стихии в тот день стали по меньшей мере 125 человек: 19 из них погибли, 106 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Согласно распространённым данным, ледник толщиной от 10 до 100 метров, шириной 200 метров и протяжённостью пять километров сошёл почти на 20 км по долине реки Геналдон. В результате его движения образовался селевой поток протяжённостью в 11 километров.



Добровольцы, занимающиеся поисками пострадавших при сходе ледника, помогают снять одежду другому добровольцу, вернувшемуся из шахтного ствола. Reuters

Скорость потока составляла 150–200 км/час, и возможности спастись у находящихся на пути его следования людей не было. Масса из льда, камней и грязи накрыла дома и целые базы отдыха в доли секунды.

Что именно произошло в тот момент, никто из находящихся поблизости не понял: уже стемнело, был слышен лишь гул, ощущался сильный ветер. В полной мере оценить масштабы трагедии удалось лишь следующим утром.

Среди погибших и пропавших без вести — местные жители, а также члены и сопровождающие съёмочной группы фильма «Связной», включая режиссёра Сергея Бодрова — младшего.

В живых остались лишь несколько кинематографистов — они либо не работали в тот день, либо по воле случая оказались далеко от места происшествия.



Сергей Бодров на выборе натуры к фильму «Связной». Северная Осетия, Кармадонское ущелье, июль 2002 года. © Фото из личного архива Константина Карташова/bodrov.net

Трагедия произошла по завершении второго дня съёмок, когда группа уже должна была возвращаться во Владикавказ — команда решила ехать в город примерно за час до описанных событий. Где именно съёмочную группу настиг поток, достоверно неизвестно.

Спасательная операция

Поисковые работы в Кармадонском ущелье длились более года. За это время спасателям удалось обнаружить лишь 19 тел погибших. Другие люди числятся пропавшими без вести. Ледник не только не оставил после себя ничего живого, но и полностью сровнял с землёй оказавшиеся на его пути постройки и автомобили.

Сотрудникам МЧС помогали добровольцы, которые разбили рядом с местом трагедии лагерь под названием «Надежда». В их числе были родные и друзья пропавших и другие неравнодушные люди.

В первые дни после схода Колки появилась информация, что съёмочная группа Бодрова в момент катастрофы могла проезжать сквозь один из тоннелей, погребённых под 70-метровым слоем льда и камней.

Добровольцы и родственники погибших убедили спасателей найти тоннель и пробурить скважину. Это удалось сделать с 20-й попытки, однако он оказался пуст. Решение о прекращении поисков было принято весной 2004 года.

На месте лагеря добровольцев теперь стоит памятник, символизирующий скорбящую мать. Рядом — огромный камень, который остался после схода Колки. К нему прикреплена плита с именами пропавших без вести.

Мемориальная плита также установлена у входа в Кармадонское ущелье, а в месте, где остановился ледник, построен мемориал в виде застывшего в глыбе льда молодого человека.



Памятник погибшим в 2002 году при сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье. РИА Новости

«Память у людей короткая»

В течение нескольких лет после трагедии семьи погибших и пропавших без вести пытались через суды добиться выплаты денежных компенсаций и возбуждения уголовного дела в отношении чиновников, не принявших должных мер по обеспечению безопасности находящихся в ущелье людей. Однако следственные органы причин для возбуждения уголовного дела не нашли.

По жалобе семей Сергея Бодрова и актёра Тимофея Носика прокуратура провела масштабную проверку и также отказала в возбуждении дела.

Согласно заключению надзорного ведомства, спрогнозировать сход лавины и заблаговременно предупредить об этом людей не представлялось возможным.

«Я думаю, что решение о том, надо ли помогать семьям погибших, не принималось на самом верху, например, в администрации президента, — заявил RT адвокат родственников Бодрова и Носика Игорь Трунов. — Если бы так было, то закон соблюли бы и денег, пусть и мало, но дали бы.

Для государства это не стало бы большой потерей — даже с учётом того, что платить пришлось бы не только двум обращавшимся в суд и прокуратуру семьям, но и родным остальных погибших — деньги незначительные.

При этом компенсации — это очень важный вопрос, не только в контексте помощи родственникам. Если у государства есть материальная ответственность, значит, оно внимательнее относится к безопасности граждан. То же самое с ответственностью чиновников, должностных лиц. Пусть никого и не посадили, но хотя бы выговоры сделали, оштрафовали за непринятие профилактических мер и неисполнение должностных инструкций».

По его словам, прокуратура, российский и европейский суды «свели всё к вопросу о том, можно ли было заранее предупредить людей», однако очевидно, что с точностью до минуты никто ничего предсказать не мог.

Однако Колка — пульсирующий ледник, и всегда существует угроза его схода. Потому необходимы предупредительные меры: системы оповещения и красных линий, непрерывный мониторинг.

Сегодня главная проблема, полагает юрист, заключается в том, что ледник рано или поздно обязательно сойдёт опять, и катастрофа вновь приведёт к большому числу жертв.

«Это самый большой наш проигрыш в этом деле, — отмечает Трунов. — За 15 лет там вновь построили санатории, дома отдыха, рестораны, дорогу федерального значения, где погибла съёмочная группа Бодрова. Память у людей короткая, а запрета на строительство нет.

Примечательно, что даже элементарные таблички, предупреждающие о возможности схода лавины, так и не установили. Я уверен, что даже такие предупредительные меры могли спасти тогда жизни людей.

Если бы Бодров увидел предупреждение, он никогда не стал бы снимать в этом месте, подвергая опасности жизни членов команды».



РИА Новости

Адвокат подчёркивает, что добиться справедливости в судах помешало несовершенство законов: «Вопрос о компенсациях регламентирован „Законом об МЧС“, но не сработал. И если после авиакатастроф и терактов, что случается гораздо чаще, законы переписывают и люди получают выплаты по факту гибели родственников или утраты имущества, то после таких масштабных, но редких природных катастроф ничего в этом плане не происходит».

«Ледник поднялся и готов к движению»

Обвал Колки уже происходил ранее. Согласно свидетельствам, дошедшим до наших дней, ледник двигался в 1834 году и разрушил несколько селений.

Спустя 68 лет, в июле 1902 года, произошла ещё одна трагедия: в результате схода Колки погибли несколько десятков человек и более тысячи голов скота.

Тогда обвал произошёл два раза с разницей в четыре дня. Во второй раз жертвами стихии стали люди, которые пытались найти погибших при первом обвале.

По ряду причин люди забыли об этом случае и, когда в 1964 году Колка снова тронулась, были сильно удивлены. Правда, на этот раз ледник двигался очень медленно, прошёл всего чуть более четырёх километров и не нанёс особого ущерба.

Старший научный сотрудник Геофизического центра Российской академии наук Борис Дзебоев отмечает, что учёным удалось вывести некую закономерность схода ледника, однако в последний раз обвал произошёл гораздо раньше спрогнозированной даты. По словам исследователя, о причинах преждевременного обвала написано много работ, но ни один учёный не сумел убедить научную общественность в правоте своей теории.

Директор Геофизического института Владикавказского научного центра РАН Владислав Заалишвили поясняет, что, согласно формуле, составленной его коллегами, ледник сходит раз в 60–70 лет. То есть сход 2002 года действительно должен был произойти в 2030-х годах.

Однако в этой же формуле присутствовал фактор снежной зимы: если зима снежная, время между сходами резко сокращается.

«Мы могли и должны были ожидать схода Колки в 2002 году», — говорит Заалишвили. По его словам, нельзя спрогнозировать причину схода — землетрясение, гидравлический удар или динамический взрыв, но можно понять, что ледник поднялся и готов к движению.

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Учёные считают, что число жертв 2002 года могло бы быть меньше, если бы люди не строили дома на пути следования транзита ледника. Заалишвили подчёркивает, что представители предыдущих поколений всегда выбирали для селений другие места, и приводит в подтверждение известный поэтический образ:

«Вот вспомните — девушки красивые идут за водой с кувшинами. Это потому, что родники находятся внизу, а люди, как правило, жили наверху».

Даниил Ломакин, Александра Гордеева