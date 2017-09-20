Объясните Трампу

Сегодня, выступая на Генассамблее ООН, американский президент показал клыки. И продемонстрировал миру, что США — совершенно безбашенная страна, для которой человеческая жизнь не стоит ни гроша.

Дональд Трамп и его ястребы не в первый раз угрожают КНДР. Сегодня это было сделано не только публично, но и глядя в глаза всему миру. Ибо Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций — это и есть весь мир.

Он сказал:

Если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею.

Я нисколько не сомневаюсь, что США способны от слов перейти к делу. Фактически, их умоляют не бомбить КНДР только те самые союзники, на которых ссылается Трамп, — прежде всего Южная Корея. Потому что в случае американской атаки Ким Чен Ын станет не только сбивать американские самолеты и ракеты, но и наверняка пульнет по Сеулу. Не по Гуаму или Лос-Анджелесу.

Вашингтону явно не терпится продемонстрировать мощь американского оружия. А кроме как в Северной Корее больше негде.

Но кто-то должен объяснить Трампу, что Северная Корея — это далеко не только раздражающий многих «Великий наследник». Это 25 миллионов человек, худо-бедно живущих в этой несчастной стране. Бросать в них атомные бомбы, сжигая заживо или заражая лучевой болезнью — верх человеческой подлости. Это просто варварство, которому нет оправдания.

Я бы еще понял, если бы Пентагон разработал хитрую комбинацию с привлечением всемогущего спецназа и морских котиков, выкрал бы Ким Чен Ына из его резиденции и доставил в международный суд, где его жестоко наказали бы за военные преступления. Которых он, правда, не совершал, в отличие от многих президентов Соединенных Штатов.

Мы много раз видели такие операции в боевиках. И даже стали верить в исключительный профессионализм грубых американских сержантов и их вымуштрованных солдат, которым все по плечу.

Но в реальной жизни, оказывается, можно «полностью уничтожить» любое суверенное государство вместе с двумя десятками миллионов его жителей. Причем, объявить о своем яростном желании публично. И не превратиться при этом в изгоя, а продолжать считаться цивилизованной страной. И продолжать угрожать всему миру, как ни в чем не бывало.

Добро со злом окончательно смешалось. Никому и в голову не пришло спросить:

«Эй, исключительная нация, вы там все окончательно с катушек слетели, что ли?»

Источник: nnm.me