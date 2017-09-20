Не будет президента в России, который откажется от Крыма
18:05. 20 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Старый агент Кремля и по совместительству экс-канцлер ФРГ на связи:
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что Крым никогда не перестанет быть частью России, сообщает издание Stern.
Он отметил, что многие в России разочарованы отношениями с Германией, особенно из-за политики санкций. По его мнению, ФРГ не следует руководствоваться интересами США в вопросе отношений с Россией.
Говоря о Крыме, Шредер выразил уверенность, что «не будет президента в России, который откажется от Крыма».
Экс-канцлер также рассказал про свои отношения с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы друзья, я поддерживаю эти личные отношения и буду продолжать это делать», — сказал Шредер, отметив, что это не имеет какого-либо политического значения, поскольку он больше не занимает государственной должности.
Шредер также раскритиковал присутствие военных бундесвера в странах Балтии. По его словам, это не прямая угроза для России, но это «совершенно ложный сигнал, когда немецкие солдаты размещаются на российской границе, потому что это не имеет смысла в нашей общей истории».
https://www.gazeta.ru/politics/news/2017/0
PS. Ждем рассказов, что Шредера купили с потрохами и он ретранслирует официальную российскую пропаганду, тем более, что ранее бывший канцлер Германии заявл, что не откажется от поста в "Роснефти" несмотря на критику в Германии.
С другой стороны, в реальной политике Германии это мало что меняет, так как Меркель очевидно не намерена отказываться от следования в кильватере политики Вашингтона.
Источник: colonelcassad.livejournal.com