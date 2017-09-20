Как на самом деле выглядят реконструированные улицы
17:37. 20 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у usolt
День города прошёл? Прошёл! Улицы обещали реконструировать? Обещали! Ну, так давайте пройдёмся по основным знаковым местам, где обещали к дню города всё сдать и посмотрим как они выглядят сейчас. Хохловскую площадь я уже вчера показывал, самое время наведаться на другие улицы.
На заглавной фотографии Рыбный переулок, уходящий от Зарядья в сторону ставшей уже давно привычной пешеходной Никольской.
Про Зарядье уже и так все всё видели и знают, просто покажу ещё пару фотографий того, что осталось за кадром у многих:
На каменной ограде на Варварке вырезаны контуры парк. Интересная и эффектная деталь
Пешеходная дорожка вдоль храмов внизу теперь идет не среди строительного мусора и луж, как было 10 лет подряд, а вдоль парка и среди газонов.
Переместимся в начало Петровки, где было всё перерыто и огорожено. Здесь расширили тротуар в самом начале уже появились деревья:
Дальше же по Петровке деревья только предстоит высадить этой осенью
Наконец, движение по дороге сделали с ровной полосой, а в парковочные зоны устроены отдельные заезды:
Небольшой участок выложили найденной во время реконструкции улицы старой брусчаткой:
На Садовом, похоже очень активно будут сажать деревья в октябре-ноябре. Мест очень много подготовлено:
Отдельно круто, что Якиманскую набережную сделали пешеходной, продлив по сути, Парк Горького и Музеон. Теперь от Воробьевых гор можно дойти/добежать/доехать на велосипеде практически до Кремля не пересекая ни одну дорогу.
А у моста на набережной сузили бестолковую широкую проезжую часть, где все только разворачивались:
Тоже временно круглые клумбы под деревья подготовлены
Переместимся на широко разрекламированную Белорусскую площадь.
Сделали газоны, уложили плитку, ВЕРНУЛИ ПАМЯТНИК ГОРЬКОМУ! Но, самое главное, теперь здесь еще и трамвай ходит:
Прекрасно!
Это удивительно! Но в этом году в городе одним махом вылечили сразу три больных места города – площадь у Белорусского вокзала, Зарядье и Хохловскую площадь! Все три 10 лет находились в запущенном виде. Дети выросли и в школу пошли, а здесь всё строительные сетки стояли и вот одно стало нормальной площадью, другое – лучшим городским парком России, а Хохловскую площадь вдруг тоже превратили в прекрасное общественное пространство, укрепив котлован, сделав лавочки и открыв средневековую стену Белого города для всеобщего обозрения:
По-моему, это лучший день города с самого начала 2000-х! Город реально преобразился.
День города прошёл? Прошёл! Улицы обещали реконструировать? Обещали! Ну, так давайте пройдёмся по основным знаковым местам, где обещали к дню города всё сдать и посмотрим как они выглядят сейчас. Хохловскую площадь я уже вчера показывал, самое время наведаться на другие улицы.
На заглавной фотографии Рыбный переулок, уходящий от Зарядья в сторону ставшей уже давно привычной пешеходной Никольской.
Про Зарядье уже и так все всё видели и знают, просто покажу ещё пару фотографий того, что осталось за кадром у многих:
На каменной ограде на Варварке вырезаны контуры парк. Интересная и эффектная деталь
Пешеходная дорожка вдоль храмов внизу теперь идет не среди строительного мусора и луж, как было 10 лет подряд, а вдоль парка и среди газонов.
Переместимся в начало Петровки, где было всё перерыто и огорожено. Здесь расширили тротуар в самом начале уже появились деревья:
Дальше же по Петровке деревья только предстоит высадить этой осенью
Наконец, движение по дороге сделали с ровной полосой, а в парковочные зоны устроены отдельные заезды:
Небольшой участок выложили найденной во время реконструкции улицы старой брусчаткой:
На Садовом, похоже очень активно будут сажать деревья в октябре-ноябре. Мест очень много подготовлено:
Отдельно круто, что Якиманскую набережную сделали пешеходной, продлив по сути, Парк Горького и Музеон. Теперь от Воробьевых гор можно дойти/добежать/доехать на велосипеде практически до Кремля не пересекая ни одну дорогу.
А у моста на набережной сузили бестолковую широкую проезжую часть, где все только разворачивались:
Тоже временно круглые клумбы под деревья подготовлены
Переместимся на широко разрекламированную Белорусскую площадь.
Сделали газоны, уложили плитку, ВЕРНУЛИ ПАМЯТНИК ГОРЬКОМУ! Но, самое главное, теперь здесь еще и трамвай ходит:
Прекрасно!
Это удивительно! Но в этом году в городе одним махом вылечили сразу три больных места города – площадь у Белорусского вокзала, Зарядье и Хохловскую площадь! Все три 10 лет находились в запущенном виде. Дети выросли и в школу пошли, а здесь всё строительные сетки стояли и вот одно стало нормальной площадью, другое – лучшим городским парком России, а Хохловскую площадь вдруг тоже превратили в прекрасное общественное пространство, укрепив котлован, сделав лавочки и открыв средневековую стену Белого города для всеобщего обозрения:
По-моему, это лучший день города с самого начала 2000-х! Город реально преобразился.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com