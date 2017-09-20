Главная » Творчество

Как на самом деле выглядят реконструированные улицы

17:37. 20 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Оригинал взят у usolt


День города прошёл? Прошёл! Улицы обещали реконструировать? Обещали! Ну, так давайте пройдёмся по основным знаковым местам, где обещали к дню города всё сдать и посмотрим как они выглядят сейчас. Хохловскую площадь я уже вчера показывал, самое время наведаться на другие улицы.




На заглавной фотографии Рыбный переулок, уходящий от Зарядья в сторону ставшей уже давно привычной пешеходной Никольской.

Про Зарядье уже и так все всё видели и знают, просто покажу ещё пару фотографий того, что осталось за кадром у многих:



На каменной ограде на Варварке вырезаны контуры парк. Интересная и эффектная деталь



Пешеходная дорожка вдоль храмов внизу теперь идет не среди строительного мусора и луж, как было 10 лет подряд, а вдоль парка и среди газонов.



Переместимся в начало Петровки, где было всё перерыто и огорожено. Здесь расширили тротуар в самом начале уже появились деревья:



Дальше же по Петровке деревья только предстоит высадить этой осенью



Наконец, движение по дороге сделали с ровной полосой, а в парковочные зоны устроены отдельные заезды:



Небольшой участок выложили найденной во время реконструкции улицы старой брусчаткой:



На Садовом, похоже очень активно будут сажать деревья в октябре-ноябре. Мест очень много подготовлено:






Отдельно круто, что Якиманскую набережную сделали пешеходной, продлив по сути, Парк Горького и Музеон. Теперь от Воробьевых гор можно дойти/добежать/доехать на велосипеде практически до Кремля не пересекая ни одну дорогу.



А у моста на набережной сузили бестолковую широкую проезжую часть, где все только разворачивались:



Тоже временно круглые клумбы под деревья подготовлены



Переместимся на широко разрекламированную Белорусскую площадь.



Сделали газоны, уложили плитку, ВЕРНУЛИ ПАМЯТНИК ГОРЬКОМУ! Но, самое главное, теперь здесь еще и трамвай ходит:




Прекрасно!



Это удивительно! Но в этом году в городе одним махом вылечили сразу три больных места города – площадь у Белорусского вокзала, Зарядье и Хохловскую площадь! Все три 10 лет находились в запущенном виде. Дети выросли и в школу пошли, а здесь всё строительные сетки стояли и вот одно стало нормальной площадью, другое – лучшим городским парком России, а Хохловскую площадь вдруг тоже превратили в прекрасное общественное пространство, укрепив котлован, сделав лавочки и открыв средневековую стену Белого города для всеобщего обозрения:






По-моему, это лучший день города с самого начала 2000-х! Город реально преобразился.


Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: зарядье, Москва
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Воинствующий инфантилизм как главное топливо антинаучной революции
... эти тонкости – на самом деле не есть "фишки" в...ОДНУ видюшку, где реконструированное требюше метает каменюку метров... своих естественных возрастных условиях выглядит так: Это – один...текста. "Профессиональные историки (как и профессиональные напёрсточники), ...
Бэкграунд, выпуск-304 за 18 мая 2013
...более геополитику делают альтруисты и бессребреники. На самом деле, руководители Польши, как и ...всей по количеству построенных и реконструированных детских садов. Однако в ...таком устрашающем фоне, особенно важными выглядят те усилия, которые предпринимают ...
Андрей Степаненко: ИСТОРИИ БОЛЬШЕ НЕТ
... привязывается к библейской реконструированной географии с огромным ...азиатского Иерусалима (справа). Как видите, несмотря на ...«десять тысяч», хотя на самом деле, это просто «племя»), отсюда...это указывает многое. Подозрительно выглядит «пожар» 1808 года,...
Засыпанный Санкт-Петербург. Часть 2а.
... самом деле годом перестройки, а само здание явно построено раньше, так как ... реконструированный вход в здание слева от неё. Врезанная под самый ... реки Фонтанки и сейчас выглядит вот так.К счастью,... верхом.Вид 4А так выглядит ещё один откопанный вход...
Исторические мифы и действительность
...исследования с применением Технологического метода реконструирования прошлого позволяют нам точно сказать...храма, но выглядит это не просто как проект, а как вполне готовое сооружение... вопросов: кто и когда на самом деле построил Исаакиевский собор и памятник...
Новости Украины и Новороссии 19 октября 2015
...как пройдут эти сутки. Если мы увидим, что ситуация на самом деле...же время, даже на реконструированном голландцами корпусе, найденные листы...Киев тоже продемонстрировал. На самом деле: «Маат не демонстрировал никаких...от своих коллег, но выглядят, всё же, не ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>