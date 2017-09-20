Евреи. Наши меньшие братья. Русская ведическая цивилизация и её «13-е колено»

Все мы дети одной планеты. Но в семьях порой случаются различные отклонения. Так все цивилизации образовывались на основании союза воинов и жрецов. Единственная религия, где с жрецами срослись торговцы, был иудаизм. Об этом отклонении и поговорим

«Знаки и символы правят миром, а не слова и не закон»

Конфуций

Внимательное изучение исторических свидетельств и последних научных открытий убедительно показывает, что Русские являются прямыми наследниками древнейшей ведической цивилизации, давшей миру множество цивилизаций, прежде всего семьи индоевропейских народов. Но знания об этом последовательно изымались – как усилиями католической церкви (о чем свидетельствует чудом сохранившаяся работа средневекового историка Мавро Орбини[1]), так и стараниями «нашего младшего 13-го колена».

ДРЕВНИЕ АРИИ И «МЕНЬШИЕ БРАТЬЯ»

Если опираться на последние научные открытия, то человек современного европеоидного типа возник к 50–40 тыс. лет до н.э. и изначально обитал исключительно в пределах Русской равнины, и лишь потом расселился по территории всей Европы. Как мы уже говорили ранее, к такому выводу пришла группа ученых из Российского Института антропологии человека и немецкого Института антропологической эволюции им. М.Планка, после многолетних исследований и расшифровки ДНК, полученного из древнейшего захороненияМаркина Гора (Костенки XIV) под Воронежем. ДНК относящееся к генетическому коду гаплогруппы Y2, которая очень редка среди современного населения Земли, но наиболее значительно представлена именно в Европе.

Доктор химических наук Анатолий Клёсов (Anatole Klyosov), до 1989 года - профессор МГУ[2], а сегодня являющийся профессором Гарвардского университета[3], задавшись вопросом откуда появились славяне и «индоевропейцы?», установил, что славянские племена, имеют «древние корни ариев, гаплогруппы R1a1, давностью 12 тысяч лет». Он же был награжден израильской премией за то, что доказал что у «древних евреев» общий предок жил… примерно 3500-3600 лет назад. Это автоматически означает, что «евреи»намного моложе славян.

Так же нужно учесть исследование геолога А.Виноградова и этнографа, к.и.н. С.Жариковой , доказывающее, что описанная в эпосе Махабхарата история праариев на 3150-й год до н.э. по названию священных водоемов Курукшетры полностью соответствует названиям водоемов в районе все того же Воронежа и Поочья в целом, откуда по мнению ученых вышел человек европейского типа.

О том, что арии вышли с севера в 1903 году писал выдающийся исследователь культуры Бал Г.Тилак[4], а в 1910 году русский ученый сербского происхождения Евгений Елачич[5].

О том, что именно русские являются праариями, говорит тот факт, что русский язык и санскрит являются наиболее схожими языками. Это в 1950-х убедительно показал выдающийся санскритолог Рахул Санскритьяян[6], введший термин «индославы», а в 1960-х подтвердил своими исследованиями другой известнейший санскритолог - Дурга Прасад Шастри. До сих пор основное население европейского севера состоит из потомков древних индоевропейцев, которые сохранили древнейшие обрядовые коды, язык, традиции, топо- и гидронимию, многочисленные культурные моменты, которые не возможно придумать: орнаментику, специфику ментальности и т.д.

Так же нужно понимать, что «евреев», как «единого народа» никогда не существовало, были сторонники религии иудаизма, представляющие из себя разные арабские и палестинские племена, персов, эллинов, но в основном древние «евреи» были негроидами, проживающими на пересечении многочисленных торговых путей и обслуживающие проходящие караваны. «Еврейский народ» был «изобретен» в середине ХIХ века при активном спонсировании семьи Ротшильдов[7], которые, по собственному признанию, на этом только увеличили свои капиталы[8]. Те «древние иудеи» давно исчезли, а сегодняшние «ашкеназы», являющиеся «основными представителями еврейства», являются потомками тюрков и славян, составлявшими основное население Хазарского каганата, после разгрома которого Святославом, ушедшие на территорию Восточной Европы, в основном в Польшу, где смешались с местным населением и в меньшей степени с иудеями пришедшими из Южной Европы и Германии[9].

Между тем, всё это доказывает, что «современные евреи» фактически являются нашими дальними-дальними родственниками на уровне «младших братьев 13-й степени родства».

Это же подтверждает и Эран Эльхаик , доктор медицинских наук из Института генетической медициныУниверситета Джона Хопкинса, США, так же провел расшифровку генома европейских евреев «ашкеназов», определив ее как мозаику из генов тюркских, кавказских, славянских и других предков, тем самым подтверждая ранее сделанные предположения о том, что восточноевропейские евреи произошли от смеси тюркских племен, которые заселили Кавказ в начале нашей эры и приняли иудаизм в VIII веке нашей эры, поддерживая отдельные анклавы иудаизма до XIII века. После развала империи иудео-хазары бежали вВосточную Европу. Возникновение европейских евреев, таким образом, объясняется притоком иудео-хазар, смешавшихся с европейскими народами, прежде всего славянами. В работе Эльхаика был сделан упор на описание различий между кавказскими народами, которые и заложили основу генома «евреев» (впрочем, в связи с этим возникает вопрос о «законности их претензий на ‘Израиль’»).

Подобное юродство, безусловно, происходит исключительно в силу расистского смысла иудаизма, несущего нормы двойной морали – для «избранных» и «чужих» , выдвигающих своих жрецов выше Бога и публично говорящего о необходимости уничтожения «не-евреев»[12] - т.е. нас, своих Старших Братьев, от которых они и произошли. Не случайно, что и Иисус финально назвал их « детьми диавола » ( Ин. 8:44 ).

К примеру, иерусалимский психиатр Аврахам Рабинович , в историях болезни именовал евреев из Бухары, Грузии и Персии «примитивными расами» [10]. По его словам, «их сознание со скудным содержимым не предъявляет особых запросов к жизни и рабски подчиняется внешней обстановке». Отметим, что еще в 1944 году психиатр Курт Левинштайн в своем докладе на научной конференции в Тель-Авиве рекомендовал « предотвращать деторождение у лиц с рядом психических и неврологических заболеваний », выдвинув к таковым запрет на вступление в брак, обязательное применение контрацептивов, аборты, стерилизацию и пр. Многие израильские врачи восприняли расовую теорию, разработанную ведущими сионистами М.Нордау (Симха Меер Зюдфельд) и «отцом еврейской социологии» А.Руппином , мечтая вывести новый тип еврея – высокого голубоглазого блондина, яростного и беспощадного сверхчеловека, способного железным жезлом пасти народы . Но ориентального вида выходцы из Марокко и Ср. Азии явно не подходили под это определение. В начале 1950-х годов в Израиле осуществлялись и вовсе чудовищные эксперименты над репатриантами. Как пишет известный публицист Израэль Шамир [11], в верхушке израильского Минздрава тогда возник «заговор врачей» – погубить 100 тыс. «неполноценных» еврейских детей: ведущие израильские врачи ашкеназского происхождения подвергли лучевой болезни 100 тыс. еврейских детей из «расово чуждой» марокканской общины.

Специфичный внешний вид, генетические болезни и высокий процент психических отклонений части этого «этноса» объясняется последствиями «прохождением через бутылочное горло» самосегрегации, когда браки в гетто на протяжении многих поколений заключались между близкими родственниками, что не позволяло компенсировать естественные генетические сбои, а только последовательно суммировало их. Кстати, нужно отметить очередной факт «перевертывания ситуации с ног на голову», когда после Второй Мировой еврейские «расологи», пользуясь нацистским опытом, начав выводить «идеальный образец еврейской расы», поместили на «низшее место» выходцев из Марокко и Средней Азии, на том основании, что у тех практически отсутствовали психические заболевания. Этот признак, по мнению «еврее-расологов», говорил о «вырожденчестве» и не соответствии «установленным расовым стандартам гениальности».

ЗА МЛАДШИМИ РОДСТВЕННИКАМИ НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНО ПРИСМАТРИВАТЬ

тем более, если у них есть столь серьезные отклонения от нормы, от которых они не только не пытаются избавляться, но и навязывают всем нам, в очередной раз «переворачивая ситуацию с ног на голову». Так «левитская интеллигенция», начав накапливать знания, пишет исключительно свою версию истории, последовательно уничтожая свидетельства подлинных событий, и навязывая потомкам ариев и других народов «семитское (иудейское) мировоззрение» от не совсем адекватных «младших братьев».

Помимо прямого манипулирования фактами истории, требующими внимательного изучение, манипуляция сознанием человеческого общества[13] идет в рамках «бесструктурного управления», освоенного в течении последних веков «нашими зарвавшимися младшими родственниками» - как в рамках последовательной подвязки христианства к иудаизму, так и банальной скупкой средств массовой информации, ставших «эрзац-богами», контролирующими и управляющими массами в условиях уничтожения христианского проекта.

Бесструктурное управление осуществляется и на смысловом уровне.



О МАНИПУЛИРОВАНИИ СИМВОЛАМИ

Все мы помним притчу о царе Мидасе, проклятие которого заключалось в том, что все, к чему бы он не прикасался, превращается в золото. О проклятии, согласно которому происходит превращение идей и символов. Но совсем не в золото…

Если обращать внимание на всё, к чему «прикоснулись» наши «меньшие братья», то нужно либо «перестать жить» или начать очищать те символы, которые были «сломаны или испачканы». Так, например, мы уже говорили, что перевернутый крест, пентаграмма (пятиконечная звезда) и пр., изначально имели совершенно другой смысл.

Пентаграмма использовалась у разных народов еще 3,5 тысячи лет до нашей эры от Месопотамии и Египта[14], до кельтов, и несла смысл «оберегающего от всякого зла знака». Причем в Древнем Вавилоневера в него была столь велика, что её изображали на дверях магазинов и складов, чтобы уберечь товары от порчи и кражи (что наверняка использовалось иудейскими торговцами, захватившими Вавилон и устроившими персам «пурим»). Там же она встречалась и на царских печатях, символизируя богинь Иштар иДуат (которые, впрочем, вошли в собирательный образ «еврейского бога»). Древние греки называлипентаграмму Пентальфа, что означает «пять букв альфа», поскольку символ можно разложить на пять раз на букву «альфа».

Для ранних христиан пентаграмма была символом Вифлиемской звезды и распятия, напоминая о пяти ранах Христа: от тернового венка на лбу и гвоздей в руках и ногах. Причем в начале истории христианства перевёрнутая пентаграмма трактовалась как символ Преображения Христа. Римский император Константин Iдаже включил перевернутую пентаграмму в свою печать, поскольку посчитал, что благодаря ей он нашёл истинную веру и принял христианство.





Кафедральный собор в Амьене

Пентаграмму, по словам «оккультного философа» Корнелия Агриппы (XV век),использовали и пифагорейцы в качестве отличительного знака принадлежности к их сообществу. Они учили, что мир состоит из пяти взаимосвязанных элементов (Огня, Воды, Воздуха, Земли и Эфира), практически полностью повторяя китайскую философию.

Пентаграмма легла и в основу «идеального Витрувианского человека».

Символ начал «портится» после того, как с подачи каббалистов в период Реформации пентаграмму «неожиданно» стали именовать «Ногой ведьмы». Окончательно негативная трансформация произошла в XIX веке, когда пентаграмма появилась на картах таро, после того, как их стали ассоциировать с Каббалой, превратив тысячелетний символ защиты в зло.

Это произошло как раз во время создания мифа о «едином еврейском народе» (столь удачно используемом Ротшильдами), в полном соответствии с маниакальной борьбой иудаизма с христианством. В перевернутую пентаграмму, означавшую Преображение Христа, сын сапожника и «основоположник сатанизма» Элифас Леви вписал голову «козла Бафомета», объявив его «символом сатаны». В коммунистической символике перевернутая пентаграмма, с вписанной в нее «Верховным Брахманом» тов. Троцким, всплыла уже с явно антихристианским смыслом.





Тем временем, каббалисты просто украли символ, назвав перевёрнутую пентаграмму «Малый Лик» Господа («Зеир Анпин»), который образуют шесть «младших Сефирот» на каббалистическом «Древе Жизни» (при внимательном рассмотрении видно, что и эта философия была так же заимствована из индуизма). Сам символ они назвали Тиферет («Божественный Сын»), через соединение с которым наш мир мог спастись. Вопрос лишь в том, кто кому поклоняется.

Аналогичная история произошла и с символом –



«ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КРЕСТ»

который изначально было связан с церковным преданием о том, что апостол Пётр был распят на кресте вниз головой по собственной просьбе, поскольку считал себя недостойным умереть той же смертью, какой умер Иисус. И поскольку Пётр считается основателем Католической Церкви, данный символ изображён на тронеПапы Римского. Превращение перевернутого креста в «символ сатаны» было формой глумления всё тех же квазисатанистов над Римским Престолом.

В ХХ веке глумление бесструктурного управления над христианскими символами активизировалось уже с помощью «важнейшего из искусств» («помимо цирка») - продукции Голливуда, где преимущественное положение с момента основания и до сих пор имеют все те же наши юродивые «меньшие братья».

В то же время «меньшие братья» не упускали возможности присвоить, а где-то и изгадить, ведические символы ариев.

Так –



ГЕКСАГРАММА «ЗВЕЗДЫ ДАВИДА»

изначально никакого отношения к «евреям» не имела. В качестве декоративного и «магического» элемента, гексаграмма, как и пентаграмма, широко использовалась у многих народов, вышедших с территории Русской равнины 40 тыс. лет тому назад и распространившихся от Западной Европы (кельты) до Средней Азии, начиная с бронзового века (конец 4 вв. – 1 тысячелетие до н. э.).

Семантически близкие гексаграмме символы получили распространение на Крите, Кикладских островах (Микенская культура), а также в ряде кельтских памятников. По одной из версий представляла собой схему данных природой постоянных и неизменных направлений на север (Полярная звезда), на юг (наивысшая точка подъема солнца над горизонтом, полдень), на точки восходов и закатов солнца в самый длинный и самый короткий дни года.

Hа Руси лепестковый шестилучевой символ, именуемый «Перуновым» или «громовым знаком», повсеместно использовался для украшения деревянной домашней утвари и в наружном декоре деревянных изб, хором и церквей в качестве оберега от гнева бога-громовержца.

В качестве устойчивого ведического философского смысла сохранилась в арийской философии, на санскрите обозначая «четвертую базовую чакру сердца» или любви, преданности, сострадания (чакра на санскрите дословно означает «круг»).

Обозначался как пересечение двух треугольников внутри цветка лотоса. Треугольник с вершиной вверх символизирует духовный путь развития (Шиву), а треугольник с вершиной вниз, — путь материального упадка (Шакти - супруга и «женское начало» Шивы). Шакти и Шива имеют и единый образ полуженщины-полумужчины Ардханари, симолизирующего центральную часть гексаграммы. В индуизме каждый бог имеет свою «шакти» (деви, богиню), и все вместе они представляют персонификации и энергии (философская концепция «иштвары» в индуизме) единого Брахмана и его Шакти.

Ишвара (санскр. ईश्वर, — «господь, повелитель») - философская концепция в индуизме[15], означает «повелитель» или «верховный повелитель», то есть Бог в монотеистическом понимании или «любимое божество» (иштадевата) в монистической[16] философии адвайты. «Ишвара» используется и в значении «правитель» или «господин». Термин также употребляется в буддизме, в качестве вмогущественного бодхисаттвы.

Ишвари - форма женского рода, которая употребляется в отношении женского божества Шакти.

Именно эти понятия и были заимствованы каббалой. Еврейский исследователь Пранайтис писал: «Мистицизм еврейства весь сосредоточен вокруг ожидаемого пришествия Мессии. Само появлениеМессии будет результатом одного из таинственных соединений Бога Его Шехиною (Женой, Царицей Небесной)... мессианическая идея возвела в религиозный культ действия, способствующая воображаемому соединению Бога с Его Шехиной, последствием одного из коих и должно быть явление Мессии... Грешники, то есть не-хасиды, своими молитвами, вызывают у Шехины появление месячных очищений, чем противодействуют соединению Бога с Шехиною и, таким образом, отдаляют момент пришествия Мессии. Посему хасиды, во время молитвы, должны производить телодвижения, которые напоминали бы жесты при соитии, дабы ими споспешествовать указанному выше соединению Бога с ЕгоШехиной…»[17].

Другой известный еврейский историк Г.Грец добавлял: «Молитва есть род брачного союза между человеком и божеством (Шехиной) и потому должна происходить в состоянии возбуждения»[18].

Так и «мессия» - «идеальный царь Мошиах» пришел в иудаизм как прямое заимствование индуистского понятия Мокша, означающее освобождение от ограничений материального существования в круговороте всех страданий рождений и смертей (сансары) и духовного освобождения, заключенного в осознании своей тождественности Брахману[19]. Отличие концепции иудаизма только в эсхатологии, говорящей о том, что спасение евреев произойдет «одномоментно», в том числе и после смерти. В арийском же учении освобождение достигается в течение земной жизни посредством преодоления эгоизма (или ложного эго) и раскрытия истинной, глубинной, сущности индивида как чистого духа или души. Отметим, что арийскому принципу духовного освобождения полностью соответствует и христианская концепция Спасения. А эсхатология «Страшного суда» есть ни что иное, как намеренная подвязка иудаизма к христианству – когда «Апокалипсис» не только не входил в каноны, но и считался ересью, вплоть до V века н.э.[20].

Гексаграмма до ХI –XII в. н.э. носила абсолютно международный характер и в средневековых арабских книгах «по магии» встречается намного чаще, чем у еврейских «мистиков». Кроме того, гексаграмма находилась на флагах мусульманских государств Карамана (основанного туркменским племенем на территории Южной Анатолии, куда входила и северная часть современного «Израиля») в и Кандара(основанного тюрками из огузского рода кайы).

флаг Карамана флаг Кандара

Ведические символы последовательно собирались иудаизмом. Так на развалинах синагоги в Капернауме, которую принято относить к I веку н. э., на двух сохранившихся стенах сохранились арамейские и греческие имена спонсоров, а в орнаменте чередуются пяти-, шестиконечные звёзды и свастики[21].





В КАЧЕСТВЕ «ВОЕННОГО СИМВОЛА» ГЕКСАГРАММА ВПЕРВЫЕ БЫЛА ИСПОЛЬЗОВАНА

выходцем из Курдистана, находящегося в XII в. под управлением хазар, Давидом Алроем, который, объявив себя «мессией», предпринял попытку военного похода на Иерусалим с целью отбить город у крестоносцев.Алрой решил приободрять свое войско на придании себе «имиджа колдуна», поэтому использование «магических символов», заимствованных из индуизма, пришлось весьма кстати.

Само название гексаграммы «звездой Давида», перекликающееся с мифическим ветхозаветным персонажемДавидом, было составляющей частью этой кампании, в которой вавилонский каббалист и лже-мессия Давид Шломович Алрой сделал гексаграмму «фамильным символом» своего рода (заметим, что и его папаша до этого пытался поднимать на борьбу с христианами горских евреев Дагестана, представляясь реинкарнациейпророка Илии).

При этом использование арийского философского символа дошедшего из Индии на Ближний Восток с караванами торговцев на различных «магических амулетах» в качестве предмета иудейского культа в том же XII веке было подвергнуто критике в трактате «Эшколь а-Кофэр» караимским философом Иегудой бен Элиягу Хадаси, «но было уже поздно». Предельно тщеславные и склонные к мистике иудеи через каббалистов начали разносить «магию» по иудейским общинам. В XIII—XIV веках гексаграмма появляется на фронтонах германских синагог и на еврейских манускриптах. Тогда же ей начали украшать амулеты и мезузы, а в позднем Средневековье и еврейские тексты по Каббале.

Далее мифотворчество продолжало развиваться, и утверждение о «шестиугольном щите победоносной армиицаря Давида», существование которого так и не было подтверждено археологией, в XIV век было изложено в каббалистическом сочинении внука сефардского раввина «Рамбана» (раввина Нахманида, промышлявшего врачеванием в Каталонии).

И когда император Священной Римской империи Карл IV даровал евреям Праги[22] привилегию иметь собственный флаг, то каббалисты, как «идеологи» общины, пугавшие окрестности пражского гетто сказкой о «Големе», в 1354 году избрали в качестве флага красное полотнище с изображением шестиконечной «звезды Давида» (символом «мессии» Давида Алрой). Ведическая гексаграмма украсила и официальную печать общины.

Заимствованная из арийской философии гексаграмма в пражском гетто стала использоваться в качестве декоративных элементов синагог, на религиозной и бытовой утвари и в качестве составных части «фамильных гербов» иудеев. В XVII—XVIII вв. гексаграмма вошла в обиход иудеев Моравии и Австрии, а затем перебралась в гетто Италии и Нидерландов. В кабалистических кругах гексаграмма стала трактоваться уже как «щит сына Давида», то есть «мессии Мошиаха». И только в конце XVIII в. «краденная гексаграмма» стала изображаться на еврейских надгробиях. В XIX веке эмансипированные на деньги ротшильдовсткого кагала, евреи избирают ее в качестве национального символа в противовес христианскому кресту.

Так чистый ведический, арийский символ, как в последствии и арийская свастика, в дурных руках стала квазисемитским символом, настоятельно требующим очищения.

Символом «людей книги» изначально была один лишь светильник менора. У кого они его позаимствовали, однозначно сказать сложно[23]. Но не сложно предположить, что для «левитской интеллигенции», вышедшей из челяди пастухов-гинксосов и служек фараона Эхнатона[24], позже фанатично таскающей знания из мировых библиотек (и попутно подпаливая их, как это происходило с Александрийской библиотекой идругими свидетелями подлинной истории), светильник являлся рабочим инструментом переписчиков. А семиглавый светильник – означал для них приблизительно то, что в 90-е годы значил 600-й Мерседес для «путёвых пацанов».

Чтобы справится с этим безобразием от «разгулявшихся родственничков», нам потребуется много сил и времени. Но другого пути сегодня нет – наши символы выкрадены или испачканы нашими неадекватными «дальними родственниками», в болезненном тщеславии стремящимися к глобальному управлению.

«Знаки и символы правят миром, а не слова и не закон» (Конфуций)

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[1] Мавро Орбини, «Историография народа славянского»

[2] а так же заведующим лабораторией Института биохимии имени А.Н. Баха Академии наук СССР, лауреат премии Ленинского комсомола (1978 г.) и Государственной премии СССР (1984 г.)

[3] Центра биохимии, биофизики и медицины Гарвардской медицинской школы

[4] Бал Г.Тилак, «Арктическая Родина в ведах»

[5] Евгений Елачич, «Крайний Север - прародина человечества»

[6] Рахула Санскритьяян, «От Волги до Ганги. История Ариев в рассказах», пер. Н.Р.Гусевой

[7] Шломо Занд, «Кто и как изобрел еврейский народ» М.: ЭКСМО, 2010

[8] Эдмон Ротшильд признавался, что «без меня сионисты мало чего достигли бы, но без сионистов мое собственное дело погибло бы»

[9] «сефардами» - принявших иудаизм выходцами из берберов, арабов и пр.

[10] Йотам Фельдман, «Евгеника в Израиле: неужели евреи тоже пытались улучшить человеческую породу?», 15.05.09, Ha'aretz

[11] Израэль Шамир, «Убийцы в белых халатах»

[12] «слова мудрецов Талмуда более достойны почтения, нежели писанные законы» (Талмуд Иерусалимский, Масс Бер); «Ведь и сам Иегова нередко спрашивает мнения раввинов на земле, когда возникает трудный вопрос на небесах» (Рабби Менахем, комент. на Пятикн.); «Раввины обладают монаршей властью над Богом: что они захотят, он обязан исполнить, непременно» (тр. Моэт Катан); «Если раввин называет твою правую руку левой, а левую правой, ты не должен возражать на слова его, точно также, как если бы он говорил, что правая рука есть правая, а левая – левая» (Раши ко Второзаконию, 17, 11); «Всякий Беф-дин (суд раввинов) может приговорить к смертной казни, даже и в наше время, и притом всякий раз, когда признает это нужным, хотя бы преступление само по себе не заслуживало смертной казни» (Пранайтис); «Всякий раввин, наравне с Моисеем имеет право издавать законы» (Шаббат 101, Сувва 39) и т.д.

«Игнорирующий слово раввина подлежит смерти» (Эрубин, 21, 2); «Если бы мы не нуждались в них (кто не изучает талмуда), для торговли, то давно бы умертвили всех» (XIV, Песахим, 22b); «Евреи – человеческие существа, а другие нации мира не люди, но звери» (Baba Necia 114,6); «Заповедь «не убий» означает, что нельзя убивать сына Израиля, а гой и еретик — не сыны Израиля» (Jad Chag. Hilch Rozerch., Hilch Malachim); «Если гой убьёт гоя или еврея он должен ответить за это, Если же еврей убьёт гоя, на нём нет ответственности» (Tosefta Aboda Zara B5);«Лучшего из гоев убей». (Kidduschim 82 a; Sophrim 15; Mechlito C. Bechallam) и т.д.

[13] достаточно прочесть опус Марка Эли Раважа (Макса Равича), эмигранта из Румынии «еврейского»происхождения, ставшего личным биографом семьи Ротшильдов в 1928 году, в целях «спецпропаганды» разразившегося статьёй «Реальные обвинения против евреев, один из которых указывает на полную глубину их вины»

[14] Артур Уэйт в «Новой Энциклопедии франк-масонства» отмечал, что египтяне называли пентаграмму «звездой псоглавого Анубиса»

[15] Среди шести систем индийской философии, санкхья и миманса не принимают концепцию ишвары. Тогда как последователи четырёх монотеистических школ: йоги, вайшешики, веданты и ньяи верят в существование ишвары. Каждая философская школа в индуизме трактует понятие по-своему. Вадвайта-веданте, любое божество может олицетворять понятие ишвара. Когда человек медитирует наБрахмана, Верховный Вселенский Дух проецируется на ограниченный человеческий ум и проявляется человеку как ишвара. Таким образом, ум проецирует человеческую личность, атрибуты материнства и отцовства на Всевышнее Существо. Хотя подобная антропоморфизация бога может в определённой степени помочь, — мириады форм и имён Бога в индуизме являются ни чем иным, как созданными человеком путями для постижения божественного. («Брахман реален, мир нереален, индивидуальная душаи Брахман — одно и то же»; в этом ключе система трактует знаменитое изречение Упанишад «ты есть то»). В вайшнавизме, только один Вишну и его аватары принадлежат к категории всемогущего ишвары.

В вишишта-адвайте, ишвара это Парабрахман, наделённый безграничными трансцендентными качествами, совершенный, всезнающий, вездесущий, бестелесный, независимый, творец мира, его действующий правитель и в будущем его разрушитель. Он — беспричинный, вечный и неизменный, но в то же самое время является причиной проявления этого мира. Он вездесущ, но в то же самое время независим и трансцендентен (как часовщик независим от сделанных им часов). Он является объектом поклонения, основой моральных принципов и тем, кто даёт плоды кармы. Он управляет миром посредством своей божественной энергии.

Кроме веры в абстрактный принцип Брахмана, большинство индусов ежедневно поклоняются Богу в одной из Его личностных форм, таких как Вишну, Кришна, Шива или Шахти. Для многих индуистов такое поклонение личностным формам Бога имеет свою практическую сторону: гораздо легче служить личности, чем абстрактному принципу. Соответственно, в индуизме Бог изображается не только как абстрактное понятие или принцип, но и как личность.

[16] учение, согласно которому кажущиеся различными виды бытия или субстанции в конечном счете сводятся к единому началу, общему закону устройства мироздания

[17] Пранайтис И.Е., «Тайна крови» у евреев, CПб, 1913, С. 22

[18] Грец Г., «История евреев», Одесса, Т. 12, с. 94-95

[19] слово «Мокша» также имеет соответствия в топо- и гидронимии Центральной равнины России

[20] вплоть до IV века «Апокалипсис» приписывался вышедшему из иудаизма гностику Керинфу. СредиОтцов Церкви, отрицавших каноничность Откровения, были святители Кирилл Иерусалимский иГригорий Богослов, который вовсе не упоминает его в своём послании «О том, какие подобает читать книги Ветхого и Нового Завета». Отсутствует Апокалипсис и в списке канонических книг Библии, утверждённом в 364 году Лаодикийским поместным собором. Однако на рубеже V века (времени окончания составления т.н. Вавилонского талмуда, как наиболее аморальной концепции борьбы иудаизма с христианством). «Откровение» было решено признать каноничным Иппонским (383 год) и Карфагенским(419 г) поместными соборами. Подмешивая, тем самым, произведение неизвестного автора, к учению Иисуса Христа

[21]

Арийскую свастику поместили и на полу синагоги Эйн-Геди (III- VI в. н.э.), остатки мозаичного пола были обнаружены случайно в 1965 году в 300 метрах на северо-восток от поселения Тель Горен. Сам город был раскопан в 1970-1972 археологами проф. D. Barag и E. Netzer из Еврейского Университета и доктором Y. Porath из Департамента древностей (сегодня Израильское управление древностей)

Арийская свастика была использована и на мозаичном полу «синагоги Maoz Haim» (III- VI в. н.э., раскопки 1974 года). Характерно, что даже современное название дается по имени боевика «хаганы», погибшего недалеко от этого места, а не по древнему названию Бала (Bala) . При этом в еврейских путеводителях сегодня все символы арийской свастики старательно изъяты, оставаясь сохраненными только в «полузакрытой» для общества специализированной литературе и форумах:

[22] пражская еврейская община своим созданием обязана прежде всего работорговцам, торговавшими славянскими рабами, таможенные пошлины от которой существенно пополняли казну немецких городов. Известный швейцарский востоковед Адам Мец в книге «Мусульманский Ренессанс» (Адам Мец «Мусульманский Ренессанс», М: ВиМ, 1996 г./ перев. A.Mez «Die Renaissance Des Islams», Heidelberg, 1922) об истории работорговли в средневековой Европе писал следующее:

«В Европе работорговцами были почти исключительно евреи. Товар поступал главным образом с Востока из славянских земель. Епископ Агобард Лионский (IX в. н.э.) упоминает в своей книге «De insolentia Iudaeorum» ряд случаев, когда иудеи похищали у франков-христиан детей или даже получали от христиан детей для продажи и продавали их испанским мусульманам. С торговлей рабами связано расселение евреев в восточносаксонском городе Магдебурге… Во время транспортировки рабов этих работорговцев добросовестно обирали… немцы; так, например, таможенное уложение Кобленцатребовало с каждой головы раба по 4 динара, а епископ г. Хура в Швейцарии взимал на таможенной заставе в Валленштадте по 2 динара. В X веке Прага была средоточием работорговли. Св. Адальбертсложил с себя в 989 году сан епископа Праги из-за того, что не в состоянии был выкупить всех христиан, закупленных одним еврейским купцом» (Caro, Wirtschaftsgeschichte, I, стр.191)

«Еврейские купцы везли славянских рабов в мусульманские страны. Женщины и девушки предназначались наложницами в гаремы, а юноши, после кастрации, в евнухи. По законам ислама кастрация запрещена и мусульмане предоставляли эту работу еврейским врачам. Средневековый арабский историк ал-Мукаддаси пишет, что основным поставщиком белых евнухов в мусульманские гаремы были «славяне, страна которых лежит позади Хорезма; их кастрируют, а затем вывозят в Египет… Славяндоставляли в испанские города, населенные иудеями, которые и кастрировали их. Иудеи в империи франков так же практиковали кастрацию, причем особой известностью пользовались в этом отношении иудеи Вердена»» (Dozy, Gesch. der Mauren, 2, стр.38)

«Во время кастрации взрезают скротум и извлекают яички. Зачастую во время этой операции мальчик пугается и одно яичко уходит наверх. Врач-иудей его ищет, однако найти его не всегда удается, и опускается оно потом, когда разрез уже зарубцуется. Если это левое яичко, то у евнуха будет и либидо и сперма, если же это правое, то растет у него борода... Лишь малая часть рабов выживала после такой операции, но выжившие стоили очень дорого» (средневековый историк Ибн ал-Асир, IX, стр.39)

[23] Скорее всего обозначая «семь врат» из подвязанной иудеями «женской половины Яхве» - главного женского божества финикийской мифологии богини матери-природы Астарт, «дающей жизнь божественной матери», имеющей 10 тыс. имён. У финикийцев была связана с луной и Венерой.Представлялась в виде женщины с рогами, символизирующую полумесяц осеннего равноденствия, после поражения её мужа (Солнца – перекликается с египетской мифологий бога Атона), побеждённого принцем тьмы, и опустившегося в Гадес через семь врат, к которым она спустилась на распростёртых крыльях. Астарта оплакивает потерю своего супруга — Таммуза, который также был её сыном. У соседних народов близка к богине Иштар



Рогатая богиня Астарта-Иштар, трансформировавшаяся у средневековых каббалистов в «Бафомета», и в «Люцифера» и «Сатану» у Элифаса Леви