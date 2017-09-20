Два разных исторических взгляда на еврейский “Холокост”

Эта статья о том, как по разному видят историю "Холокоста 6 миллионов евреев" сами евреи и те, кого они называют "гоями".

Первый взгляд — чисто еврейский:

"Холокост (др-гр. оλοκαύστος — «всесожжение») — уничтожение евреев в годы Второй мировой войны.

Синонимы «Катастрофа», «Катастрофа европейского еврейства», «Шоа» (иврит).

Инициатором и идеологом Холокоста был Гитлер. Исполнителями — немецкие фашисты при молчаливом равнодушном согласии, но часто при действенной помощи большинства народов и правительств Европы.

Официально началом «окончательного решения еврейского вопроса» стал вердикт совещания высших должностных лиц третьего Рейха в пригороде Берлина Ванзее 20 января 1942 года:

«Евреи будут перевезены на Восток, разделены на мужчин и женщин, использованы на строительстве дорог. Значительная часть их погибнет в результате естественной убыли, оставшиеся будут подвергнуты «специальной обработке».

Однако к тому времени убийство евреев уже шло полным ходом на оккупированных Германией территориях Восточной Европы

Бабий яр под Киевом, 29-31 сентября 1941 года, — около 30000 погибших евреев.

«Затем евреев заставляли раздеваться и через проходы в насыпи выводили к краю оврага, на противоположной стороне которого на специально оборудованной деревянной платформе сидел пулемётчик. Под безжалостный кинжальный огонь пулемета ретивые киевские полицаи загоняли палками, плетьми, ногами растерянных, голых, совершенно обезумевших людей, не давая им опомниться, сориентироваться. Душераздирающие рыдания, крики полицаев: «Скоріше, швидше!», мольбы о помощи, проклятия палачам, молитвы, заглушаемые веселыми мелодиями вальсов, несущимися из громкоговорителей, рокот мотора кружащего над яром самолета…» (М.В. Коваль «Трагедия Бабьего яра…)»

11 километр шоссе Симферополь-Феодосия, 9-13 декабря 1941 года, — около 23000 погибших евреев.

Ровно, 8 декабря 1941 года, —15000 погибших евреев.

Гомель, 3–4 ноября 1941 года, — около 30000 погибших евреев.

И так далее...

В других местах фашисты сгоняли евреев в отгороженные районы городов, так называемые "гетто", заставляли работать и убивали постепенно. Называлось это акциями. В гетто Хмельника Винницкой области, например, было шесть акций: 15 августа 1941 года, 9 и 16 января, 3 марта, 12 и 26 июня 1942 года.

Но расстрелы, травля выхлопными газами в специальных автомобилях, сожжение в синагогах не позволяли решить вопрос быстро. Потому уничтожение было поставлено на промышленные рельсы.

В лагерях смерти строились газовые камеры и крематории, в которых людей сначала убивали газом, потом трупы сжигались. В результате процесс уничтожения значительно ускорился и подешевел. Выглядело это так

Эшелоны с евреями прибывали на ближайшую к концлагерю железнодорожную станцию. Людей пригоняли в лагерь, отбирали молодых, сильных и выносливых для работы, остальных заставляли раздеться, загоняли в газовые камеры и пускали газ.

«Крематорий был залит светом установленных на грузовиках прожекторов. Солдаты, выстроены в боевой порядок, при них винтовки, гранаты, овчарки. Одна группа обреченных наконец поняла, что с ними произойдет. Слышатся их мольбы и рыдания. Двое мужчин отправляются к зданию, где заперты жертвы. Они идут в противогазах, с канистрами в руках. Закладывают убийственный газ в отверстие стен и каждое закрывают тяжелой крышкой. Потом уходят гордые, удовлетворенные, в хорошем настроении. Несколько минут в здании слышатся крики, стоны, потом специальные люди открывают двери, вытаскивают тела с синими и черными от газа лицами, остригают волосы, вырывают изо ртов золотые зубы, снимают золотые серьги и кольца, часть вырывают вместе с плотью. После этого тела сжигают» (из дневника узника лагеря Освенцим С. Грабовского). И на всё про всё уходило всего несколько часов...»

28 июня 1944 года в Освенциме был поставлен рекорд. За день сожжено 24000 евреев

Фашистские лагеря смерти:

Освенцим. (За время существования с 1940 по 1945 годы в нем погибло от 1 до 1,5 миллионов человек, из них от 1 до 1,3 миллиона были евреями).

Белжец.

Дахау.

Майданек.

Собибор.

Хелмо.

Треблинка.

В Холокосте был уничтожен народ "идиш" — еврейский народ Европы".

Источник.

Ниже другой взгляд — нееврейский.

Другая правда о Холокосте:

Третий Рейх был детищем евреев, и поэтому евреи помогали ему во всём.

Мало того, что вся верхушка Рейха состояла из евреев, (за исключением, наверное, рейхсминистра авиации Германии Генриха Геринга), так и в немецкой армии служило более 150 тысяч евреев – по одному из каждой еврейской семьи Германии...

Еврейская красавица

Широкую известность получила Стелла Гольдшлаг (нем. Stella Goldschlag, в замужестве Стелла Кюблер, годы жизни 1922 - 1994 гг.). Это была красивая берлинская девушка-еврейка с «арийской» внешностью – блондинка с голубыми глазами.

Одним из самых известных сионистских агентов Гестапо был торговец евреями Рудольф (Реже) Исраэль Кацнер (Кастнер) — один из лидеров венгерских евреев. В годы войны Кацнер не раз сопровождал офицера СС, доверенное лицо Гиммлера — Курта Бехера во время его визитов в концлагеря. Рудольф Кацнер заключил с немецким куратором еврейской эмиграции Эйхманом сделку, благодаря которой примерно 1700 его родственников, знакомых, венгерских чиновников Сохнута, члены их семей и т.д. на специальном поезде, предоставленном немцами, 30 июня 1944 года выехали в Швейцарию. За это Кацнер заплатил немцам 8,6 млн швейцарских франков, но сколько всего он собрал с евреев — неизвестно. Всего Кацнер вывез из Венгрии более 5 тысяч богатых и нужных евреев. Последние месяцы войны он весело проводит в обществе немцев в форме офицера СС — разъезжает по-концлагерям вместе с немецкими офицерами, пьёт с ними, играет в карты, возможно, как и они спит с женщинами, содержащимися в концлагерях.

Стелла Кюблер была арестована советскими спецслужбами в октябре 1945 года и приговорена к 10 годам заключения. После этого вернулась в Западный Берлин, где также была приговорена к 10-летнему сроку, однако не отбывала его ввиду ранее отбытого наказания.

По окончании войны попыталась скрыться. Родила дочь, которая жива до настоящего времени, носит имя Ивонна Майсль и крайне отрицательно относится к своей матери.

Данные о количестве её жертв колеблются между точно доказанными 600 евреев до предположительно 3000 евреев. Были также уничтожены её родители, и муж, ради которых она и согласилась на предательство. Но и после их смерти красотка продолжала сдавать евреев нацистам. Зато она смогла спасти несколько своих бывших одноклассников и знакомых. И, конечно, себя, любимую...

По заданию гестапо она обследовала Берлин в поисках скрывающихся евреев, обнаружив которых, она сдавала их гестапо.

В 1942 году начались депортации некоторых евреев в трудовые лагеря, но она с родителями пыталась скрыться от переселения, перейдя на нелегальное положение. В начале 1943 года Стеллу выявили и арестовали. Чтобы спасти себя и своих родителей от теперь уже от неминуемой депортации, она согласилась сотрудничать с нацистами.

После окончания школы (уже после прихода к власти нацистов) получила образование дизайнера модной одежды. Незадолго до начала войны вышла замуж за музыканта еврея Манфреда Кюблера. Работала вместе с ним на принудительных работах на фабрике в Берлине.

В 1955 году, до своего ареста, свободный Эйхман дал интервью голландскому журналисту, в котором он так характеризовал свои отношения с Кацнером:

«Этот д-р Кастнер был молодым человеком примерно моего возраста, холодный как лёд юрист и фанатичный сионист. Он согласился помочь удерживать евреев от сопротивления депортации и даже поддерживать порядок в лагерях, где они были собраны, если я закрою глаза и позволю нескольким сотням или даже тысячам молодых евреев нелегально эмигрировать в Палестину. Это была хорошая сделка. Для поддержания порядка в лагерях освобождение 15, даже 20 тысяч евреев – в конечном счёте их могло быть и больше – не казалось мне слишком высокой ценой. После нескольких первых встреч Кацнер никогда не выказывал страха передо мною – сильным человеком из Гестапо. Мы вели переговоры абсолютно на равных... Мы были политические оппоненты, пытавшиеся прийти к соглашению, и мы абсолютно доверяли друг другу. Сидя у меня, Кастнер курил сигареты... одну за другой. С его прекрасным лоском и сдержанностью он сам мог бы быть идеальным гестаповским офицером».

В послевоенные годы Кацнер проявил просто-таки удивительную заботу как минимум о 4-х высших офицерах СС, один из которых, Курт Бехер благодаря его показаниям был оправдан на суде в Нюрнберге. С этим Бехером связана тёмная история: в первые послевоенные дни он с помощью 3-х евреев пытается передать Сохнуту и Джойнту полученные от Кацнера за поезд 2 миллиона долларов для использования их на благо еврейского народа (его собственные слова). Прежде чем попасть по адресу, чемоданы с деньгами попадают в руки американской контразведки. Еврейским организациям в итоге достается только 50 тысяч долларов. Остается лишь гадать: либо Бехер "недоложил" весьма существенную сумму, либо американцы "облегчили" чемоданы, либо это сделали евреи-носильщики. Интересно, что Гиммлер поручил полковнику Бехеру присутствовать при всех встречах чистокровных евреев Эйхмана и Кацнера.

В 1957 году Кацнер был убит в Тель-Авиве группой "чудом переживших холокост" венгерских евреев.

Ещё был организатор пражской "ярмарки еврейских душ" Роберт Мандлер — представитель Еврейского агентства в бывшей Чехословакии и по совместительству агент командующего чехословацкого отделения Гестапо Фоша. Мандлер по договоренности с немцами вывез из Чехословакии сотни сионистских функционеров и финансовых тузов. Однажды вместе с выкупленными у нацистов богачами и сионистскими активистами на борту "Патрии" в Палестину была отправлена группа молодых евреев из Чехословакии. Когда пароход уже находился в открытом море, сионистские эмиссары пронюхали, что некоторые из парней вовсе не собираются пополнять ряды так называемых "халуцов" — молодых колонизаторов Палестины и не хотят с оружием в руках сгонять палестинцев с их родных мест. Они намеревались войти в ряды формировавшегося на Ближнем Востоке отряда чехословацкой молодежи, который намеревался тайком вернуться в Европу и влиться в освободительную армию генерала Свободы. Об "изменниках" было сообщено сионистскому центру в Палестине, приказавшему изолировать их от остальных пассажиров.

Это трудно себе представить, но для сионистов участие чехословацких евреев в вооруженной борьбе с гитлеровскими оккупантами являлось недопустимым нарушением заключенных с нацистами сделок.

Согласно показаниям одного из высших офицеров СС Карла Дама, нацисты сформировали из сионистов еврейскую полицию для поддержания порядка в концлагере "Teriseen" в Чехословакии. Карл Дам добавил, что благодаря помощи сионистских агентов, в период с 1941 по 1945 годы им удалось определить более 400.000 евреев Чехословакии в гетто и исправительно-трудовые лагеря.

Немецкий писатель Юлиус Мадир подтвердил, что существует длинный список сионистских лидеров, активно сотрудничавших с нацистами. Их имена занимают 16 страниц! Среди них находятся имена высших официальных лиц Израиля. Например, Хаим Вейцман, Моше Шарет, Давид Бен-Гурион, Ицхак Шамир и другие.

Самыми важными нацистскими друзьями сионистов были Курт Бехер и Адольф Эйхман — 100-процентный еврей, хотя по документам он проходил как австриец. Его соратники по СС удивлялись, что к ним попал этот человек с ярко выраженным семитским носом. "У него посреди рожи торчит ключ от синагоги" — говорили они. "Молчать! Приказ фюрера!" — обрывали их.

Помимо широко известного Резо Кацнера (он же Рудольф а впоследствии Исраэль) — заместителя председателя еврейского агентства в Венгрии, помогавшего нацистам депортировать венгерских евреев в трудовые лагеря, и Файфеля Полкеса — руководителя военной организации сионистов "Хаганы" и одновременно агента гестапо в Палестине, были ещё и Адольф Ротфельд — председатель Львовского юденрата руководивший сначала депортацией местных евреев в гетто а затем и их переправкой в трудовые лагеря; Макс Голигер — шеф так называемой "еврейской службы порядка" во Львове и по совместительству агент немецкой полиции безопасности, охотившийся на львовских евреев как на зверей; Шама Штерн — председатель юденрата в Будапеште, председатели юденратов в Голландии Вайнреб и Вайнштейн, Манфред Райфер — в Черновцах, Леопольд Гере в Чехословакии.

Список можно продолжать бесконечно...

Этих перечисленных выше нацистских пособников объединяло и то, что все они занимали видные посты в сионистской иерархии. Так например, упомянутый выше председатель Львовского юденрата Адольф Ротфельд, по совместительству занимал пост вице-президента краевого совета сионистских обществ, являясь одновременно членом секретариата колониального фонда "Керен Хаесод". Леопольд Гере являлся директором пражского "Переселенческого фонда евреев" (подобно другому старейшему польскому сионисту, председателю аналогичного фонда в Варшаве и агенту гестапо Носсигу, казненному узниками Варшавского гетто, Гере делил с нацистами имущество убитых евреев). Председатель юденрата в Черновцах Манфред Райфер возглавлял сионистскую организацию Буковины и по совместительству руководил еврейским агентством в области (Райфер прославился хвалебными статьями о третьем Рейхе и его фюрере в начале 30-х годов). Макс Голигер до своего назначения в качестве начальника так называемой "еврейской службы порядка" в Галиции возглавлял местную молодежную сионистскую организацию.

Если перечислять всех сионистских пособников нацизма, то список получится весьма длинным. Особенно если включить в него всех тех, кто через издававшиеся в еврейских гетто газетах призывал своих собратьев к покорности и сотрудничеству с нацистами, и тех, кто в составе так называемой еврейской полиции помогал нацистам отлавливать и депортировать в трудовые лагеря десятки и сотни тысяч евреев.

К слову, все издававшиеся в гетто газеты принадлежали до войны местным сионистским организациям. В большинстве случаев, нацисты не только сохранили эти газеты но и расширили их штат.

Евреи – агенты абвера

Разведывательное ведомство адмирала Канариса — абвер — "кишел евреями, в том числе и чистокровными" (Л. Фараго. "Игра лис". Нью-Йорк, 1971 г.). С июня 1941 года агентом под номером "А.2408" стал барон Вольдемар Оппенгейм. Особую известность в нацистском шпионском ведомстве снискал венгерский еврей Эндрю Джорджи, помогавший Эйхману обменивать евреев на необходимые рейху товары.

В 50-е годы, отсидев несколько лет за сотрудничество с "наци", он сменил фамилию и превратился в преуспевающего бизнесмена. (Амос Илан. "История Джоэля Бранда". Лондон, 1981 г.).

Одной из самых выдающихся немецких секретных агентов-женщин во время Второй мировой войны была Вера Шальбург (Vera Schalburg), которая родилась в 1914 году в Киеве в еврейской семье. Вера работала танцовщицей в ночном клубе Парижа, затем перебралась в Гамбург, где стала любовницей высокопоставленного сотрудника абвера Диркса Хилмара. Диркс принял её на службу в абвер, где она зарекомендовала себя как лучший германский разведчик-женщина. В сентябре 1940 года Вера и двое других агентов высадились на побережье Шотландии, но вскоре все они были арестованы. Её спутников повесили как шпионов, а Вера исчезла. Предполагается, что её перевербовали англичане — личное дело Веры Шальбург в военной разведке (MI5) до сих пор засекречено.

Евреи в германских вооружённых силах

Это звучит неестественно и неправдоподобно, но историческая правда в том, что 150 тысяч солдат с прожидью состояли на службе в гитлеровской армии (Шимон Бриман, "Еврейские солдаты Гитлера").

Евреи только по отцу или только по матери и не исповедающие иудаизм, в Германии не считались евреями — они были т.н. «мишлинге».

Десятки тысяч таких "мишлинге" преспокойно жили в нацистской Германии. Они призывались на службу в Верхмат и в Люфтваффе в самом обычном порядке. В январе 1944 года кадровый отдел Вермахта составил список 77 высокопоставленных офицеров и генералов, "смешанных с еврейской расой или женатых на еврейках". Среди них — 23 полковника, 5 генерал-майоров, 8 генерал-лейтенантов и 2 полных генерала армии.

К этому списку можно добавить ещё 60 фамилий высших офицеров и генералов Вермахта, авиации и флота, включая 2 фельдмаршалов. Считается, что во всей верхушке Третьего Рейха лишь Геринг не имел примесей еврейской крови.

Сотни "мишлинге" были награждены за храбрость Железными крестами. 20 солдат и офицеров еврейского происхождения были удостоены высшей военной награды Третьего Рейха — Рыцарского креста.

Среди евреев, занимавших высокое положение в нацистской Германии, первое место, безусловно, принадлежит фельдмаршалу Эдварду Мильху — второму человеку в Люфтваффе после Германа Геринга. Когда к "толстому Герману" примчались взволнованные гестаповцы с "криминалом" на его заместителя, рейхс-маршал заорал на них и произнёс фразу, ставшую крылатой: "Я решаю, кого считать евреем!" Мильха в срочном порядке произвели в "почетного арийца".

Процесс "арианизации" иногда проходил исключительно быстро. Гестаповцы, пронюхавшие, что фрейлейн Кунде — повариха, присланная фюреру румынским маршалом Антонеску, — еврейка, немедленно доложили об этом "шефу". Нисколько не смутившись, Гитлер ответил им: "Ну и что? Зачем беспокоить меня по пустякам? Неужели сами не можете сообразить, что надо делать? Арианизируйте её!" (Алан Абрамс. "Специальное обращение". Нью-Джерси, 1985 г.).

Молодой 30-летний американский еврей Брайан Марк Бригг в одиночку задокументировал 1200 примеров службы "мишлинге" (солдат и офицеров) в вермахте. У тысячи из этих фронтовиков были депортированы 2300 еврейских родственников. Вот уж парадокс: дети и внуки интернированных евреев воюют на стороне Гитлера. И после войны они могли бы спокойно уехать в Израиль. В соответствии с израильским законом о возвращении.

"Сколько же евреев сотрудничало с нацистами?" — вопрошает уже упоминавшийся Брайан Бригг, покопавшийся в архивах и ужаснувшийся от того, что "сотни офицеров еврейского происхождения получили очень высокие награды за героизм в нацистской армии". Вряд ли Бриггу удастся получить точный ответ на свой вопрос.

26 октября 1949 года советскими органами был арестован некий Гутгари Шмиль Григорьевич, 1920 года рождения, беспартийный. В советских документах о нём было написано так: «Обвиняется в измене родине. Находясь на фронте Отечественной войны, в 1941 году уничтожил комсомольский билет, бросил оружие и перешёл к немцам. Находясь в лагере военнопленных в городе Бяла-Подляска (Польша), выдал себя за «фольксдойч», после чего был направлен в учебный лагерь «СС» в Травники. В течение трех лет служил адъютантом и переводчиком немецкого языка при коменданте лагеря, принимал активное участие в массовом истреблении мирных граждан и зверски избивал заключенных. В сентябре 1944 года с приближением советских войск, бежал на Запад».

Лагерь СС «Травники» — это место, где обучались коллаборационисты из числа военнопленных, добровольцев, а также немцы-фольксдойче с оккупированных территорий Восточной Европы. Эти люди обучались для охраны концентрационных лагерей. Судя по воспоминаниям, были очень жестокими. Очевидно, знание немецкого языка очень пригодилось Гутгари для общения немецкого начальства и курсантов с советских территорий.

Евреи-капо

В послевоенном Израиле еврей, чтобы нанести оскорбление другому еврею, обзывал его самым непотребным словом «капо». Капо — это привилегированный заключённый в концлагерях фашистской Германии, работавший на администрацию и следящий за повседневной жизнью простых заключенных. Капо выполнял функции надзирателя. По иерархии должность «капо» была ниже «оберкапо», но выше «бригадиров» (старшие рабочих групп).

В капо заключённые шли, естественно, не из-за идейных соображений, а исключительно ради улучшения своего существования. Актив капо пополнялся в основном за счёт евреев, уголовников, реже — лагерных ветеранов. Нередко среди капо были гомосексуалисты, а также коммунисты (как правило — евреи), перемещенные с оккупированных территорий и старающиеся выйти из рамок самой нижней ступени лагерной иерархической лестницы. Из-за сотрудничества с нацистской администрацией, капо не пользовались особым уважением, но имели власть над простыми заключенными.

Привилегии позволяли капо существовать более-менее нормально: они жили в централизовано отапливаемых помещениях, получали усиленное питание (в том числе благодаря возможности распределять выделяемые для всех узников продукты в свою пользу), пользовались гражданской одеждой и хорошей обувью. В обмен на эти послабления режима нацистское руководство концлагерей ожидало от капо жестоких и эффективных действий в отношении простых заключенных, поддержания жесточайшей дисциплины, выполнения рабочих норм при помощи запугивания и избиений.

Актив, как правило, был настолько же жесток к простым заключенным, как и нацистская охрана концлагерей. Капо-евреи очень боялись, что за недостаточное рвение их могут перевести обратно в простые заключённые и потому не знали жалости не только к гоям, но и к своим единоверцам. В качестве оружия у них были дубинки.

Власть над людьми евреи-капо могли использовать ради своих скудных утех. Штефан Росс, основатель музея холокоста в Новой Англии (регион США), утверждает, что 20 процентов евреев-капо были гомосексуалы. Сам Росс пять лет был в заключении в нацистских лагерях, и ребенком испытал сексуальное домогательство со стороны еврейских охранников. Они били его, заставляя исполнять с ними оральный секс. Возможно, некоторые капо до концлагеря не были гомосексуалистами-педофилами, но жизнь без женщин, лёгкая возможность воспользоваться такими сексуальными услугами, а также лагерная атмосфера сделали из них таких существ.

Иногда руководство лагерей ставило капо-евреев над заключёнными немцами. Этим нацисты пытались унизить немецких заключённых, мол, вы настолько ничтожны, что вами командуют евреи.

По воспоминаниям немца-коммуниста Бернхарда Кандта, в прошлом депутата мекленбургского ландтага, а позднее попавшего в Заксельхаузен о работе SAW-арестантов: «Мы должны были нанести на лесную почву шесть метров песка. Лес не был вырублен, что должна была сделать специальная армейская команда. Там были сосны, как я сейчас вспоминаю, которым было дет по 100-120. Ни одна из них не была выкорчевана. Заключённым не давали топоров. Один из мальчишек должен был забраться на самый верх, привязать длинный канат, а внизу двести мужчин должны были тянуть его. «Взяли! Взяли! Взяли!». Глядя на них, приходила мысль о строительстве египетских пирамид. Надсмотрщиками (капо) у этих бывших служащих вермахта были два еврея: Вольф и Лахманн. Из корней выкорчеванных сосен они вырубили две дубины и по очереди лупцевали этого мальчишку… Так сквозь издевательства, без лопат и топоров они выкорчевали вместе с корнями все сосны!».

По воспоминаниям, заключённые после этого ненавидели всю еврейскую нацию...

Пропагандист холокоста Эли Визель с гордостью отмечает: «в лагерях были евреи капо родом из Германии, Венгрии, Чехии, Словакии, Грузии, Украины, Франции и Литвы. Среди них были христиане, иудеи и атеисты. Бывшие профессора, промышленники, художники, торговцы, рабочие, политики и правые, и левые, философы и исследователи человеческих душ, марксисты и последователи гуманистов. И конечно, попадались и просто уголовники. Но ни один капо не был прежде раввином».

Даже когда намечалось скорое освобождение союзниками, большинство евреев-капо лучше относиться к своим не стало. Даже страх быть казнённым из-за сотрудничества с нацистами не пугал таких капо. По воспоминаниям Исраэля Каплана, в конце войны немцы гнали евреев из концлагерей в глубь Германии. Сам Каплан был в колонне, которая совершала «марш на Тироль» и попал в концлагерь Аллах — внешний лагерь Дахау, где до этого евреев не было вообще (концлагерь считался «нееврейским»).

В апреле 1945 года часть евреев была отправлена дальше, а примерно 400 евреев осталась в Аллахе (в основном это были выходцы из Венгрии и немного из Польши). К пятнице 27 апреля количество евреев достигло 2300 человек.

С крахом Германии система отношения к евреем стала изменяться – эсэсовцы перестали заходить в еврейскую часть лагеря, ограничили свою деятельность внешней охраной, а управляли через своих верных помощников — еврейских старост, капо и других. Капо еврейской части лагеря также перестали заходить в общие блоки, заполненные больными и умирающими узниками. У охранников из СС возникла новая проблема — как избежать наказания, сбежать, раствориться.

Евреев было очень много, а бараков всего 5 штук. Теснота в блоках была страшной, больные лежали рядом со здоровыми и заражали их, при этом измождённость людей делала их иммунную систему настолько слабой, что они быстро умирали. Тут проявилась сущность некоторых узников евреев — предчувствуя скорое освобождение, они старались дожить до него даже за счёт смерти своих же солагерников. В большинстве это были люди, уже запятнавшие себя сотрудничеством с нацистами. Поэтому чтобы выжить, евреи-коллаборационисты, как наиболее здоровые и сильные, захватили один барак только для себя. Их было 150 евреев-капо, лагерных писарей, старост и других немецких прислужников. Второй барак прихватили еврейские врачи из Венгрии, где под видом больных они держали своих протеже. Три оставшихся барака вмещали «простых» евреев — 2000 человек при общей вместимости 600 человек.

Судя по воспоминаниям, у живых не было сил выкинуть на улицу трупы… Но и в этой страшной ситуации среди евреев оказались люди, готовые ради собственного спасения идти на всякие подлости: группа шустрых еврейских узников, прибывших из разных стран и лагерей, быстро сговорилась и объявила себя «полицией еврейских блоков». Но вместо оказания помощи и наведения порядка среди больных, изоляции умерших они отделили себе часть одного из трёх бараков, вышвырнув больных с нар, и устроили себе просторную площадку. Потом взяли на себя право распределять пищу и, естественно, себе брали больше. На этом их функции и кончились. Однако после освобождения, утром 30 апреля, они объявили себя главными и важнейшими представителями еврейских узников.

Реальные факты свидетельствуют о подпольщиках среди капо в трудовом лагере Треблинка. Там во главе подпольной организации стояли врач эсэсовского персонала Ю. Хоронжицкий и главный капо инженер Галевский, в секторе уничтожения подпольщиками руководил бывший офицер чехословацкой армии З.Блох. Среди руководства были и другие евреи-капо и старшие рабочих групп.

Кроме собственно надсмотрщиков, заключённые-евреи сплошь и рядом были различными полезными прислужниками и помощниками для нацистов. Потерять своё вакантное место они боялись также, как и капо.

Были простые подсобники, собирающие трупы, а также квалифицированные плотники, каменщики, пекари, портные, парикмахеры, врачи, подсобные рабочие и т. д., для обслуживания лагерного персонала и др. Были евреи и в команде известного врача Менгеле.

Нацисты награждают евреев медалями

В годы Второй Мировой войны несколько евреев были награждены немецкими наградами…

Дело было так: в 1942 году Рейхард Гейдрих курировал операцию «Бернхард» — предполагалось выпустить множество фальшивых английских денег и пустить их в оборот через нейтральные страны, тем самым подорвать экономику Великобритании. Требовались специалисты в больших количествах, в случае приказа их нужно было уничтожить. Естественно, было решено использовать фальшивомонетчиков и банковских специалистов из заключённых концлагерей. Банковские специалисты состояли преимущественно из евреев.Размещение «фальшивомонетного двора» было избрано в блоке 19 концлагеря Ораниенбург — подальше от посторонних глаз, кроме того, здесь было легко ликвидировать ставшего ненужным специалиста.

Заключённые-спецы были рады своей новой работе, особенно евреи — теперь они не боялись за свою жизнь, по крайней мере, пока проходила операция «Бернхард». Характерно, что остальные заключённые концлагеря относились крайне враждебно к «счастливчикам». У тех был особый режим, отдых, хорошее питание, они ходили в гражданской одежде. После войны эти специалисты разных национальностей признавались, что отношение к ним было весьма доброжелательным, и они сами стремились повышать выпуск своей фальшивой продукции. Интересно, что лучшим фальшивомонетчиком был не еврей, а болгарский цыган Соли Смолянов.

Наконец, в 1943 году было решено наградить специалистов наградами — 12 медалей «За военные заслуги» и 6 орденов «За боевые заслуги II степени» (так в переводе. По мнению автора статьи, имеются в виду медали креста «За военные заслуги» (ими награждались только гражданские лица) и т.н. «Военные ордена Германского креста»).

Подпись о награждении получили у самого Кальтенбруннера, правда, как потом оказалось, в списке было три еврея. Тем не менее, «герои» получили свои награды, в том числе и евреи, и коменданта концлагеря во время очередного обхода чуть не хватил инсульт. После этого инцидента было разбирательство, в ходе которого, как оказалось, Кальтенбруннер подписал бумагу о награждении, не читая её!

Тем не менее, дело было «спущено на тормозах», никто наказан не был, заключённым было всего лишь запрещено показываться со своими наградами за пределами своего барака. Все заключённые барака пережили крушение "Третьего Рейха", т.к. операция проводилась до самого конца войны, и остались живы.

«Юденраты» и еврейские полицейские

По ходу оккупации немцы создавали на территориях Польши и СССР т.н. гетто (еврейские кварталы) — закрытые еврейские районы в больших городах. Для управления внутренней жизнью гетто создавался административный орган, состоящий из влиятельных евреев, в том числе раввинов.

В этой богато одетой, холёной еврейской женщине кто-то из россиян узнал Леониду Георгиевну Багратион-Мухранскую — мать нынешней главы Императорского дома Романовых — Марии Владимировны Романовой.

Этот орган управления еврейским гетто назывался "юденрат" (нем. Judenrat — «еврейский совет»). Таким образом на оккупированных немцами территориях было создано около 1000 юденратов (из них около 300 в Украине).

В полномочия юденрата входила регистрация евреев, обеспечение хозяйственной жизни и порядка в гетто, сбор денежных средств, распределение провизии, отбор кандидатов для работы в трудовых лагерях, а также выполнение распоряжений оккупационной власти.

Характерно, что члены юденрата несли личную ответственность перед немецкими гражданскими или военными властями. В СССР глава юденрата назывался «старостой».

Членами юденрата назначались авторитетные евреи. Так, военные власти в Прибалтике, Западной Украине и Белоруссии привлекали для этого руководителей еврейской общины, известных адвокатов, врачей, директоров и преподавателей школ.

В юденрат Львова входили три адвоката, два торговца и по одному — врач, инженер и ремесленник.

В Злочеве (Галиция) членами «юденрата» стали 12 человек со степенью доктора наук.

Немцы до войны хотели переселить евреев на окраины своей империи. В тоже время члены юденрата прекрасно осознавали, что придётся пожертвовать внушительной частью «неполезных» немцам евреев.

Надеясь на скорое создание еврейского государства (Израиля) и опираясь на порядочность нацистов, они призывали подчиняться немцам, выявляли еврейских преступников, боевиков и бандитов.

Для поддержания порядка и для помощи юденратам в гетто создавалась еврейская полиция (пол. Żydowska Służba Porządkowa или «жидовская служба порядка»). Полицейские обеспечивали внутренний правопорядок в еврейских гетто, участвовали в облавах на нелегальных евреев, осуществляли конвоирование при переселении и депортации евреев, обеспечивали выполнение приказов оккупационных властей и т. д.

В крупнейшем Варшавском гетто еврейская полиция насчитывала около 2500 (на примерно 0,5 млн. человек); в Лодзь до 1200; во Львове — до 750 человек, Вильнюсе — 210, Кракове — 150, Ковно — 200. Кроме территорий СССР и Польши еврейская полиция существовала в Берлине, концлагере Дранси во Франции и концлагере Вестерброк в Голландии.

Еврейская полиция в своем большинстве состояла из членов сионистских военизированных и молодежных организаций. Так например, подручные вышеупомянутого Голлигера из "еврейской службы порядка" практически поголовно были членами молодежной сионистской организации Галиции.

Как уже говорилось, коллаборационисты, служащие в юденратах и полиции, по идее, имели возможность устраивать саботаж, скрывать членов движения сопротивления, спасать своих единоверцев, осуществлять шпионаж и всячески бороться против немцев. Однако, как показали реалии жизни, лишь единицы людей, имеющих такую ограниченную власть, пытались облегчить судьбу евреев...

Самое известное гетто, испытавшее и бандитский бунт и полную ликвидацию, было в Варшаве. В нём были все типы еврейских коллаборационистов — члены юденрата, полицейские и многочисленные агенты гестапо.

У израильского истеблишмента есть очень веские основания для того, чтобы скрывать правду о преступлениях юденратов, потому что в подавляющем большинстве своём эти нацистские пособники являлись сионистскими функционерами.

Судья Беджамин Халеви, который судил в Израиле и Кацнера и Эйхмана, узнал от Эйхмана на перекрёстном допросе, что нацисты рассматривали сотрудничество юденратов с нацистами как основу, фундамент еврейской политики.

Где только евреи ни жили, у них везде были признанные еврейские вожди, которые почти без исключения так или иначе сотрудничали с нацистами...

Источник.