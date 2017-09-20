Долг развивающихся стран удвоился за 10 лет

Суверенный долг развивающихся стран вырос более чем в два раза: с $5,2 трлн в 2007 г. до $11,7 трлн на конец 2016 г., по данным Банка международных расчётов (BIS).

Однако их финансовое состояние стало более устойчивым благодаря изменению структуры долга, отмечает организация. Так, эти государства стали выпускать больше облигаций в национальной валюте и с более длинным сроком погашения.

«Эти тренды должны укрепить финансовую устойчивость государств, сократив риски, связанные с рефинансированием долга и изменением валютных курсов», – утверждает Кристина Бектякова из BIS.

Во-первых, долг развивающихся стран хоть и удвоился в денежном выражении, но как доля от ВВП вырос только с 41% до 51%, отмечает BIS. Это значительно меньше, чем у развитых стран. Более того, около $8 трлн от общего долга приходится на Бразилию, Китай, где долг равен только 46,4% от ВВП, и Индию, у которой соотношение долга к ВВП и вовсе снизилось с 2007 г.

Во-вторых, как показывает анализ долга 23 крупнейших развивающихся экономик (не считая Китая), только 14% их долга, равного $4,4 трлн на конец 2016 г., было номинировано в иностранной валюте. Для сравнения: на конец 2001 г. доля составляла 32%. Это снижает риск долгового кризиса, вызванного ослаблением национальной валюты по отношению к доллару или евро.

Третий фактор снижения риска – «резкое увеличение» среднего срока погашения долга развивающихся стран.

Оно снижает опасность того, что государство не сможет рефинансировать долг в случае временного кризиса. За последние 10 лет средний срок погашения вырос с 6,5 до 7,7 г., что почти соответствует 8 годам для развитых стран. Инвесторы теперь с большей охотой приобретают долгосрочные бонды развивающихся стран.

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Так, у Мексики, Филиппин и Южной Кореи средний срок погашения удвоился почти до восьми лет, у ЮАР – вырос до 16 лет. При этом у США этот показатель равен 5,6 г., а у Канады, Германии и Испании – 6,5 г. Хотя Великобритания со средним сроком 17,5 г. по-прежнему впереди.

В-четвертых, развивающиеся страны стали больше использовать бонды с фиксированной процентной ставкой. Если в конце 1999 г. на их долю приходилось 60% долга, то в конце 2016 г. – 75%. Использование этих бумаг защищает правительства от роста процентных ставок, хотя в случае их продолжительного снижения на рынках странам придется переплачивать.

Некоторые развивающиеся страны вслед за развитыми также стали выпускать облигации, привязанные к темпу инфляции, пытаясь извлечь из этого выгоду. С 2005 г. у Бразилии доля таких бондов удвоилась до 33,8%, а у Мексики выросла более чем вдвое до 24,3%.