Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

Долг развивающихся стран удвоился за 10 лет

02:23. 20 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Долг развивающихся стран удвоился за 10 лет | Русская весна

Суверенный долг развивающихся стран вырос более чем в два раза: с $5,2 трлн в 2007 г. до $11,7 трлн на конец 2016 г., по данным Банка международных расчётов (BIS).

Однако их финансовое состояние стало более устойчивым благодаря изменению структуры долга, отмечает организация. Так, эти государства стали выпускать больше облигаций в национальной валюте и с более длинным сроком погашения.

«Эти тренды должны укрепить финансовую устойчивость государств, сократив риски, связанные с рефинансированием долга и изменением валютных курсов», – утверждает Кристина Бектякова из BIS.

Во-первых, долг развивающихся стран хоть и удвоился в денежном выражении, но как доля от ВВП вырос только с 41% до 51%, отмечает BIS. Это значительно меньше, чем у развитых стран. Более того, около $8 трлн от общего долга приходится на Бразилию, Китай, где долг равен только 46,4% от ВВП, и Индию, у которой соотношение долга к ВВП и вовсе снизилось с 2007 г.

Во-вторых, как показывает анализ долга 23 крупнейших развивающихся экономик (не считая Китая), только 14% их долга, равного $4,4 трлн на конец 2016 г., было номинировано в иностранной валюте. Для сравнения: на конец 2001 г. доля составляла 32%. Это снижает риск долгового кризиса, вызванного ослаблением национальной валюты по отношению к доллару или евро.

Третий фактор снижения риска – «резкое увеличение» среднего срока погашения долга развивающихся стран.

Оно снижает опасность того, что государство не сможет рефинансировать долг в случае временного кризиса. За последние 10 лет средний срок погашения вырос с 6,5 до 7,7 г., что почти соответствует 8 годам для развитых стран. Инвесторы теперь с большей охотой приобретают долгосрочные бонды развивающихся стран.

Читайте также: Украина формально находится в состоянии дефолта, — Минфин России

Так, у Мексики, Филиппин и Южной Кореи средний срок погашения удвоился почти до восьми лет, у ЮАР – вырос до 16 лет. При этом у США этот показатель равен 5,6 г., а у Канады, Германии и Испании – 6,5 г. Хотя Великобритания со средним сроком 17,5 г. по-прежнему впереди.

В-четвертых, развивающиеся страны стали больше использовать бонды с фиксированной процентной ставкой. Если в конце 1999 г. на их долю приходилось 60% долга, то в конце 2016 г. – 75%. Использование этих бумаг защищает правительства от роста процентных ставок, хотя в случае их продолжительного снижения на рынках странам придется переплачивать.

Некоторые развивающиеся страны вслед за развитыми также стали выпускать облигации, привязанные к темпу инфляции, пытаясь извлечь из этого выгоду. С 2005 г. у Бразилии доля таких бондов удвоилась до 33,8%, а у Мексики выросла более чем вдвое до 24,3%.

Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новые долги как средство маскировки банкротства
...долги корпораций и домохозяйств как минимум удвоили частные заимствования в большинстве западных стран... превышал совокупный ВВП сегодняшних семи развивающихся стран: Китая, Индии, России, ... ближайшие 5-10 лет, экономики западных стран ждёт полный крах...
Роберт С. Мендельсон. "Исповедь Еретика От Медицины".
... женщин старше сорока лет, использующих гормональную контрацепцию... объективно по прошествии долгого времени. Первые авторы... Отменить назначение или удвоить дозу? Что руководит...-медикам, осуществляет помощь развивающимся странам. Крупный политический лоббист....
О реальном ВВП Евросоюза и США
...долги корпораций и домохозяйств как минимум удвоили частные заимствования в большинстве западных стран... превышал совокупный ВВП сегодняшних семи развивающихся стран: Китая, Индии, России, ...ближайшие 5 – 10 лет, экономики западных стран ждёт полный крах....
«Простота хуже воровства»
... в общественное сознание развивающихся стран, чтобы лишить их...накачку финансового рынка, удвоив свой капитал к ... налогооблагаемую прибыль) безнадежных долгов нерезидентов российским предприятиям. ...), составляющим более 3 лет. Для предприятий этих ...
Сергей Глазьев: Банк России создал «спекулятивную воронку»
... в общественное сознание развивающихся стран, чтобы лишить их...накачку финансового рынка, удвоив свой капитал к ... налогооблагаемую прибыль) безнадежных долгов нерезидентов российским предприятиям. ...), составляющим более 3 лет. Для предприятий этих ...
ВЫДУМАННЫЕ БОЛЕЗНИ: ВИЧ/СПИД, АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ПТИЧИЙ ГРИПП, СВИНОЙ ГРИПП, ПНЕВМОНИЯ ЛЕГИОНЕРОВ.
... «ВИЧ», живут не очень долго (в среднем 5 лет), поэтому можно заявить... год от него умирают. На развивающиеся страны приходится 95% всего туберкулеза. В... собственные исследования, положительная оценка почти удвоилась, достигая 90%. Доходы «Glaxo» or...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>