100 годовщине посвящается.

О диктатурах.

В государстве (в любом) чиновниками осуществляется диктатура правящего класса.

Правящим классом при капитализме является класс капиталистов (буржуазии). Следовательно, при капитализме чиновники реализуют диктатуру буржуазии. Следовательно, все, что вытворяет чиновник с бюджетом, “откусывая” у созданного трудом общества, “откусывается” исключительно в интересах правящего класса капиталистов.

И Маргарет Тетчэр (“железная леди”), которая с развалом советской системы, резко сократила все социальные гарантии наемным рабочим в Великобритании, вызвав бурю протестов и забастовок рабочих, сделала это исключительно в интересах правящего класса буржуазии Великобритании, ибо, будучи таким же наемным менеджером крупнейшей буржуазии Великобритании, отстаивала именно их интересы по сокращению стоимости такого товара, как рабочая сила, т.е., увеличила прибыли капиталистов. Ибо стоимость рабсилы есть издержки капиталистов, которые покупают рабсилу на рынке ровно так, как всякий человек в магазине покупает зубную пасту или хлеб. А издержки, как известно, уменьшают прибыль капиталистов.

Эта “великая женщина” по существу своему “великая” стерва, вогнавшая за грань выживания сотни тысяч трудящихся.

Мало кто способен осознать, что СЛОВА сами по себе ничего не значат. Сказать можно все, что угодно. “Слова, произнесенные в слух есть ложь”.

Важны МАТЕРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. Именно по действиям Тетчэр, она есть "дрянь вселенского масштаба".

В СССР тоже “ государство откусывало” прибавочную стоимость, которая называлась правильно “прибавочным продуктом”. Но, разница заключается в том, что в СССР был социализм. А стало быть, осуществлялась диктатура пролетариата. Иными словами, “откусывание” у человека труда части им заработанного осуществлялось в интересах правящего класса пролетариата. Казалось бы есть противоречие. У тебя “откусывают” в твоих же интересах.

Но на самом деле никакого противоречия в этом нет. Все, что откусывалось, все возвращалось в общество человеку труда в виде “бесплатного” обеспечения базовых потребностей всего общества: медицина, образование, воспитание, жилье, культура, отдых, безопасность.

Сегодня на работе по электронной почте мне одна молодая, симпатичная, но главное, думающая женщина, мать двоих детей, прислала вот такой вот текст:

"Когда ваш ребёнок заработает свои первые деньги на мороженое, то сделайте следующее:

Перед тем, как он успеет лизнуть своё мороженое, выхватите его у него и откусите 20%.

Пока ребёнок будет с изумлением таращиться на вас, откусите ещё 30%.

После этого отдайте ему остаток мороженого и объясните, что так государство поступает со всеми деньгами, которые кто-то зарабатывает. И что так будет с каждым мороженым, которое он себе купит. И что % откусываемого можно сократить, схватив откусывающего за руку и потребовав отчёта, почему он откусывает именно столько.

Если так будет делать каждый родитель, есть надежда, что в стране вырастет поколение людей, которые поймут, что у государства нет своих денег — есть только деньги налогоплательщиков. И что налогоплательщики не просто могут, но и должны следить за тем, как государственные чиновники расходуют их деньги."

С такой вот картинкой

Я знаю, что ее супруг, тоже, молодой, инициативный, неравнодушный молодой человек, не только видящий все безобразия, которые творятся в РФ, но и ежедневно с ними сталкивающийся: пытаются судится с одним из капиталистов, который намеревается строить экологически вредное производство, вырубив предварительно часть девственного леса, возле которого их молодая семья долго искала место и наконец специально купила землю, с трудом строит себе дом для постоянного там жительства.

Муж ее "находит спасение" в Навальном. Является его сторонником и инициативным участником. По признанию моей сотрудницы, не только ни копейки не получающий от Навального за свою деятельность в его поддержку, но и тратящего свои. И я уверен, она не обманывает.

Мы и с утра сегодня обсуждали некоторые темы, в частности, как ее супруг участвовал в качестве наблюдателя на прошедших недавно выборах.

По ее словам, очень сокрушался, как производится на практике т.н. "представительская демократия прямым тайным голосованием" в "демократической Рассеюшке".

Поэтому, получив вдруг от нее такое письмо я был вынужден расставить некоторые точки над Ё.

Вот что именно я ей ответил.

"Строго манипулятивный текст.

У государства нет мозга, а стало быть, нет потребностей, интересов и мотивов. Т.е., государство не может ничего ни у кого отбирать (“откусывать”). Все это делают конкретные люди. В государстве – это чиновники.

Чтобы в этом разобраться, надо иметь в анализе т.н. классовый подход.

При капитализме два класса: класс воров и класс обворованных.

Класс воров называют капиталистами, класс обворованных — пролетариатом.

Отличить одних от других очень просто по признаку отношения к средствам производства.

Если у человека есть в собственности средства производства (СП), на которых используется труд наемных рабочих, часть которого отчуждается и присваивается лично себе в виде прибавочной стоимости, то это вор-капиталист.

Если у человека нет в собственности СП, на которых использует он труд наемных рабочих, и единственным источником его дохода является продажа своей рабочей силы – то это пролетарий.

В государстве (в любом) чиновниками осуществляется диктатура правящего класса.

Правящим классом при капитализме является класс капиталистов (буржуазии). Следовательно, при капитализме чиновники реализуют диктатуру буржуазии. Следовательно, все, что вытворяет чиновник с бюджетом, “откусывая” у созданного трудом общества, “откусывается” исключительно в интересах правящего класса капиталистов.

И Маргарет Тетчэр (“железная леди”), которая с развалом советской системы, резко сократила все социальные гарантии наемным рабочим в Великобритании, вызвав бурю протестов и забастовок рабочих, сделала это исключительно в интересах правящего класса буржуазии Великобритании, ибо, будучи таким же наемным менеджером крупнейшей буржуазии Великобритании, отстаивала именно их интересы по сокращению стоимости такого товара, как рабочая сила, т.е., увеличила прибыли капиталистов. Ибо стоимость рабсилы есть издержки капиталистов, которые покупают рабсилу на рынке ровно так, как всякий человек в магазине покупает зубную пасту или хлеб. А издержки, как известно, уменьшают прибыль капиталистов.

Эта “великая женщина” по существу своему “великая” стерва, вогнавшая за грань выживания сотни тысяч трудящихся.

Мало кто способен осознать, что СЛОВА сами по себе ничего не значат. Сказать можно все, что угодно. “Слова, произнесенные в слух есть ложь”.

Важны МАТЕРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. Именно по действиям Тетчэр, она есть "дрянь вселенского масштаба".

В СССР тоже “ государство откусывало” прибавочную стоимость, которая называлась правильно “прибавочным продуктом”. Но, разница заключается в том, что в СССР был социализм. А стало быть, осуществлялась диктатура пролетариата. Иными словами, “откусывание” у человека труда части им заработанного осуществлялось в интересах правящего класса пролетариата. Казалось бы есть противоречие. У тебя “откусывают” в твоих же интересах.

Но на самом деле никакого противоречия в этом нет. Все, что откусывалось, все возвращалось в общество человеку труда в виде “бесплатного” обеспечения базовых потребностей всего общества: медицина, образование, воспитание, жилье, культура, отдых, безопасность."

Почему назвал пост "диктатура"? Потому, что это краеуголное понятие в любой общественно-экономической формации.

Диктатура пролетариата — это вовсе не насилие, которое осуществляют "невежественные крестьяне, рабочие, солдаты и матросы" над "тонко чувствующей творческой интеллигенцией — цветом нации", как многие наивно отождествляют это понятие, находясь под прессом антисоветской пропаганды, представляя в своем больном воображении задроченных на кухне, заполненной дымом сигарет "Прима", поэтов и писателей "диссидентов", читающих заунывно "томик Мандельштама под песни Окуджавы", пересохшими от воления губами, на которых налип табак "сигарет без фильтра".

Диктатура пролетариата — это подавление всякого действия, направленного на возникновение условий эксплуатации человека человеком, т.е. на зарождение даже элементов буржуазного общества. "Диктатура пролетериата" осуществлвяется строго в интересах тех, кто зарабатывает на свою жизнь своим трудом. И осуществляют эту диктатуру вовсе не только "невежественные крестьяне, рабочие, солдаты и матросы", но и та же самая творческая и техническая интеллигенция, любой чиновник. Главным признаком "диктатуры пролетариата" является не то, КТО по виду деятельности занимается вопросами управления и контроля, а ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ такая деятельность отстаивает.

Выражается эта диктатура в различных формах. От кино, литературы, телевидения, иных СМИ, системы образования, призванных оказывать влияние на сознание общества, до физического насилия, выраженного преследованием по закону, над теми, кто физическими действиями предпринимает попытки воссоздать общество рабов и их хозяев.

Диктатура буржуазии — это то же насилие правящего класса капиталистов над подавляемым классом пролетариата. С теми же самыми формами.

Не верите? И не надо. Проверьте. Включите зомбоящик, откройте СМИ, вспомните про политзаключенных.

Источник: nnm.me