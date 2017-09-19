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Юбилей “русского терминатора” Александра Карелина.

21:11. 19 сентября 2017 Просмотров - 69 Один комментарий Опубликовал:

Сегодня трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Карелину исполняется 50 лет. Поздравляем легендарного спортсмена с юбилеем!

Юбилей "русского терминатора" Александра Карелина.

Александр Александрович Карелин родился 19 сентября 1967 года, в городе Новосибирск.
В 13 лет (его рост составлял 178 см, вес 78 кг) начал заниматься спортом в родном городе Новосибирске. В 1981 году он записался в секцию классической борьбы при электротехническом институте. Первый тренер Карелина Виктор Кузнецов остался его единственным наставником на всю спортивную жизнь. В 1984 году Карелин выполнил норматив Мастера спорта СССР, а в 1985 году выполнил норматив Мастера спорта СССР международного класса. В 1985 году пришёл первый успех — Карелин стал чемпионом мира среди молодёжи. В 1986 году на турнире в Швеции чемпион мира Томас Юханссон отказался от схватки в финале с Карелиным, и 1 место было отдано Карелину.

Юбилей "русского терминатора" Александра Карелина.

Когда Карелину было 15 лет на тренировке он сломал ногу в канун праздника 8 марта. Расстроенная мать будущего чемпиона сожгла его спортивную форму и запретила заниматься борьбой.

Юбилей "русского терминатора" Александра Карелина.

В 1987 году на чемпионате СССР Карелин уступил один балл в финале Игорю Растороцкому, и это поражение было последним за всю карьеру бойца, вплоть до ее завершения.

Юбилей "русского терминатора" Александра Карелина.

Олимпийские игры в Сеуле в 1988 году стали первыми для Александра Карелина. Там он завоевал свое первое олимпийское золото, победив болгарина Рангела Геровски.

Юбилей "русского терминатора" Александра Карелина.

С 1989 по 1999 году Карелин 9 раз становился чемпионом мира.

Юбилей "русского терминатора" Александра Карелина.

"До меня "обратный пояс" у тяжеловесов мало кто делал, но именно "обратный" стал, как писали в газетах, моей визитной карточкой", — говорит Александр Карелин о своем фирменном приеме.
Западные СМИ называли Карелина "русским терминатором".

Юбилей "русского терминатора" Александра Карелина.

Карелин ушел из спорта сразу же после Олимпиады в Сиднее в 2000 году, когда он завоевал серебро, второй раз за карьеру потерпев поражение.

Юбилей "русского терминатора" Александра Карелина.

За всю карьеру Александр Карелин одержал 888 побед.

Юбилей "русского терминатора" Александра Карелина.

В 1997 году Карелину было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Юбилей "русского терминатора" Александра Карелина.

"Я не знаю вида деятельности, который давал бы более острые ощущения, нежели спорт. Пока боролся, не имел права сказать, что устал: в моем понимании это предательство по отношению к борьбе, к команде"

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 759 572
    Степан 19 сентября 2017 в 22:38 Ссылка Пометить
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    На ЮТУБ есть видео, где Карелин борется с каким-то японским чемпионом Маедой, который самодовольно вызвал Карелина на бой, как мальчика для битья.
    Рекомендую посмотреть.
    https://www.youtube.com/embed/HuhjULHjd_4
    я смеялся, что делал Карелин с “чемпионом”, причем борцовскими техниками против боевых
    И, таки, буквально его заломал до бессилия.
    Если бы Карелин ещё и бить умел, то сразу бы убил…
    “Против лома нет приема” (с)

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