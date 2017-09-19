Юбилей “русского терминатора” Александра Карелина.
Сегодня трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Карелину исполняется 50 лет. Поздравляем легендарного спортсмена с юбилеем!
Александр Александрович Карелин родился 19 сентября 1967 года, в городе Новосибирск.
В 13 лет (его рост составлял 178 см, вес 78 кг) начал заниматься спортом в родном городе Новосибирске. В 1981 году он записался в секцию классической борьбы при электротехническом институте. Первый тренер Карелина Виктор Кузнецов остался его единственным наставником на всю спортивную жизнь. В 1984 году Карелин выполнил норматив Мастера спорта СССР, а в 1985 году выполнил норматив Мастера спорта СССР международного класса. В 1985 году пришёл первый успех — Карелин стал чемпионом мира среди молодёжи. В 1986 году на турнире в Швеции чемпион мира Томас Юханссон отказался от схватки в финале с Карелиным, и 1 место было отдано Карелину.
Когда Карелину было 15 лет на тренировке он сломал ногу в канун праздника 8 марта. Расстроенная мать будущего чемпиона сожгла его спортивную форму и запретила заниматься борьбой.
В 1987 году на чемпионате СССР Карелин уступил один балл в финале Игорю Растороцкому, и это поражение было последним за всю карьеру бойца, вплоть до ее завершения.
Олимпийские игры в Сеуле в 1988 году стали первыми для Александра Карелина. Там он завоевал свое первое олимпийское золото, победив болгарина Рангела Геровски.
С 1989 по 1999 году Карелин 9 раз становился чемпионом мира.
"До меня "обратный пояс" у тяжеловесов мало кто делал, но именно "обратный" стал, как писали в газетах, моей визитной карточкой", — говорит Александр Карелин о своем фирменном приеме.
Западные СМИ называли Карелина "русским терминатором".
Карелин ушел из спорта сразу же после Олимпиады в Сиднее в 2000 году, когда он завоевал серебро, второй раз за карьеру потерпев поражение.
За всю карьеру Александр Карелин одержал 888 побед.
В 1997 году Карелину было присвоено звание Героя Российской Федерации.
"Я не знаю вида деятельности, который давал бы более острые ощущения, нежели спорт. Пока боролся, не имел права сказать, что устал: в моем понимании это предательство по отношению к борьбе, к команде"
Источник: nnm.me
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На ЮТУБ есть видео, где Карелин борется с каким-то японским чемпионом Маедой, который самодовольно вызвал Карелина на бой, как мальчика для битья.
Рекомендую посмотреть.
https://www.youtube.com/embed/HuhjULHjd_4
я смеялся, что делал Карелин с “чемпионом”, причем борцовскими техниками против боевых
И, таки, буквально его заломал до бессилия.
Если бы Карелин ещё и бить умел, то сразу бы убил…
“Против лома нет приема” (с)