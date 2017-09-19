Ханпаша Нурадилов: как чеченец из пулемета «положил» 920 фашистов

В годы Великой Отечественной войны в советской армии плечом к плечу сражались представители разных национальностей – русские, украинцы, татары, казахи… Были среди советских воинов и чеченцы. Один из них, Ханпаша Нурадилов, посмертно получил звание Героя Советского Союза. О его подвиге помнят и сегодня, спустя 70 лет.

По стопам Чапаева

Ханпаша Нурадилов родился 6 июля 1924 года в дагестанском селе Минай-Тогай (ныне село Гамиях Новолакского района). Он был младшим из трех братьев в семье. Братья Нурадиловы рано лишились родителей. Ханпаша окончил начальную школу, и средний брат, уходя в армию, устроил его на свое рабочее место – масленщиком на нефтяную скважину. Для этого в справке о возрасте подростку приписали два лишних года.

В октябре 1940 года Нурадилова призвали в Красную Армию. Он так хотел служить, что в анкете для военкомата приписал себе еще два года. Поэтому по документам получалось, что он родился в 1920 году. В армии Ханпаша сразу же попросился в кавалерию – с детства бредил фильмом «Чапаев». Его взяли ездовым на тачанку в 34-й кавалерийский полк.

На фронте Нурадилов оказался в первые же дни Великой Отечественной. Вскоре получил свою первую награду – медаль «За отвагу»: под огнем перевозил раненых с одного берега реки на другой. Затем его назначили командиром пулеметного расчета в 17-м гвардейском кавалерийском полку 5-й гвардейской кавалерийской дивизии.

Голова пулеметчика

Шло наступление немецких войск. В декабре 1941 года подразделение Нурадилова получило приказ держать оборону в селе Захаровка под Донецком. 6 декабря немцы начали массированный артобстрел красноармейских позиций, затем в наступление двинулась пехота… Все товарищи Ханпаши погибли в бою, а он сам получил ранение. Юноша принял решение продолжать бой и открыл огонь по противнику. Ему удалось остановить наступление. Ранив 120 фашистов и взяв еще 7 в плен, Нурадилов вернулся в строй. Его командиры были поражены тем, как раненому бойцу в одиночку удалось справиться с пулеметом…

Второй подвиг Нурадилов совершил в январе 1942 года, во время контрнаступления советских войск. Его подразделение расположилось у села Толстого. Условия были суровыми: мороз и высокие сугробы. Противник упорно держал оборону. Ханпаша шел впереди пехоты и вел огонь по немецким траншеям из пулемета. В одиночку он уложил полсотни фашистов и четыре пулеметных расчета. За это впоследствии командование представило молодого бойца к ордену Красной Звезды и повысило в звании до сержанта.

В феврале дивизию перебросили под Курск. Во время боя в небольшом поселении Щигры Нурадилов был ранен в руку, а его пулемет вышел из строя. Однако ему и на сей раз удалось уложить 200 гитлеровцев. Через два месяца пулеметчик уничтожил еще 300 фашистов у села Байрак и получил еще один орден – Красного Знамени.

О Ханпаше Нурадилове стали слагать легенды, о нем писали все газеты, его имя гремело по всем фронтам… Но узнало о нем и немецкое командование. Говорят, за голову несгибаемого пулеметчика прочили награду в несколько десятков тысяч рейхсмарок.

Последний бой

В сентябре 42-го Нурадилов командовал пулеметным взводом под Сталинградом. 12 сентября в бою у пригорода Серафимович, на Чепелевом кургане (знаменитая высота 220,0 на левом берегу реки Дон), он получил серьезное ранение. Несмотря на это, сумел уничтожить 250 фашистских солдат и два пулемета. Однако этот бой стал для сержанта последним. Ханпаша Нурадилов скончался от ран по пути в медсанбат и был похоронен на площади в центре станицы Букановская Кумылженского района Волгоградской области.

21 октября 1942 года во фронтовой газете «Красная Армия» вышла статья о Нурадилове. В ней говорилось:

«Доблестный рыцарь нашей Отчизны. Бессмертный герой Кавказа, сын солнца, орел орлов, боец Ханпаша Нурадилов, убивший девятьсот двадцать врагов».

17 апреля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Нурадилову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Также он был посмертно награжден Орденом Ленина.

В 1944 году вышла почтовая марка с изображением Нурадилова. После войны в честь него назвали несколько улиц в разных населенных пунктах, ему посвящали стихи и пьесы. В 1986 году на киностудии «Азербайджанфильм» вышел художественный фильм «В семнадцать мальчишеских лет», рассказывающий о героизме Нурадилова. В апреле 2008 года в его родном селении Гамиях был торжественно открыт памятник герою. На Мамаевом кургане в Волгограде имеется мемориальная плита Ханпаши Нурадилова. Также его имя носит Чеченский государственный театр.