Усатые в школьной столовой

Каких только сюрпризов не придумают в индустрии питания. Взять хотя бы популярные драже «Берти Боттс» из Гарри Поттера с непредсказуемыми начинками. Догадаться, какая попадется — шоколадная, апельсиновая или же с привкусом ушной серы — невозможно, пока не попробуешь. В столовой школы № 179 детей и без всякого волшебства поджидают неприятные сюрпризы.

В школьной столовой Новосибирска ученица обнаружила в еде тараканов. Ее мать обратилась с просьбой проверки работы кухни в образовательном учреждении. Сотрудники отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения мэрии Новосибирска отреагировали и выявили множество нарушений: грязь на кухне, неправильное хранение товаров, отсутствие маркировки на блюдах, битую посуду, насекомых и не только.

«Посудомоечная машина была подключена в режиме полоскания, сейчас она работает во всех режимах. Повара готовили без колпаков. Мы рекомендовали провести генеральную уборку, потому что полы, стены и плафоны нужно отмывать качественнее», — говорит начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения мэрии Новосибирска Роман Попов.

Подобные случаи в школьных столовых отнюдь не единичны. Весной в Омске ребенок принес из школы пирожное, внутри которого было обнаружено насекомое, а в Томске кадетам подали обед с личинками жуков. Все эти недопустимые факты говорят об отсутствии контроля за организацией питания на местах. В настоящее время в систему школьного питания все чаще привлекают сторонние предприятия. Так называемый аутсорсинг, если поставщик выбран правильно, способен обеспечить должный контроль не только за приготовлением пищи, но и за качеством поставляемых продуктов.

Еда в специализированных комбинатах питания готовится в стерильных условиях, а соблюдение норматив контролируется собственными лабораториями. За пять лет работы система аутсорсинга надежно прижилась в Москве, которая первой сделала шаг в новом направлении. Чистые тарелки после детей день за днем подтверждают успех централизации питания, а география присоединяющихся к ней регионов постепенно растет.