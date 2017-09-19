«Татаро-монгольское иго». Значение термина. Евгений Спицын

Концептуал СМИ Нашествие Золотой Орды – научная сенсация или бесполезная спекуляция?

Почему термин «монгольское иго» крайне неудачен и откуда он появился? Отражает ли он суть русско-ордынских отношений? Был ли в истории Древней Руси период вассальной зависимости от Золотой Орды? Можно ли сделать из этого научную сенсацию? Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын рассуждает, почему термин «татаро-монгольское иго» контрпродуктивен и когда мы от него откажемся?

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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Е.Ю.

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