Северная Корея заявила, что санкции ее не остановят

Северная Корея предупредила, что новые санкции ООН лишь позволят ей быстрее завершить свою ядерную программу.

МИД страны в весьма жестких выражениях назвал новый пакет введенных против нее ограничений "самым жестоким, неэтичным и бесчеловечным враждебным актом".

Между тем США и Южная Корея провели совместные военно-воздушные учения в небе над Корейским полуостровом.

Вопрос Северной Кореи станет ключевым в повестке дня заседания Генеральной ассамблеи ООН, открывающейся на этой неделе.

В пятницу Пхеньян запустил очередную ракету над территорией Японии, назвав это самым большим испытанием на дальность.

Этот запуск, произведенный сразу после принятия пакета новых санкций в отношении северокорейского режима, был единогласно осужден Советом безопасности ООН как "чрезвычайно провокационный".

Что говорит Северная Корея?

"Активизация усилий США и их вассалов с тем, чтобы наложить санкции и усилить давление на КНДР, лишь ускорит работы по доведению до конца государственной ядерной программы", — говорится в заявлении МИД Северной Кореи, обнародованном государственными СМИ страны.

В этом заявлении также утверждается, что цель новых санкций, принятых Советом безопасности ООН 11 сентября — "физическое уничтожение" населения страны, ее государственной системы и правительства.

Эти санкции были приняты в попытке лишить Северную Корею топлива и доходов от продажи вооружений, а также ограничить импорт нефтепродуктов и полностью запретить экспорт текстиля.

Эти меры были введены после уже шестого по счету и самого мощного ядерного испытания, проведенного Пхеньяном в начале сентября.

Однако критики санкций ставят под вопрос эффективность такого рода ограничений, поскольку Северная Корея по-прежнему имеет возможность торговать с внешним миром.

По данным агентства Блумберг, в прошлом году экономический рост КНДР составил 3,9%, в основном за счет торговли с Китаем.

Какова международная реакция?

Ожидается, что тема северокорейской программы вооружений станет ключевой в обращении президента США Дональда Трампа к Генеральной ассамблее ООН и в его переговорах с руководителями Южной Кореи и Японии.

Ранее Трамп уже заявлял, что рассматривает "все возможные варианты" действий в отношении Пхеньяна, и что Северной Корее придется столкнуться с "огнем и яростью", если она продолжит угрожать США.

В ходе телефонных переговоров, состоявшихся в понедельник, Президент Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Корейском полуострове. При этом китайский руководитель отметил, что у их стран во многом совпадают интересы.

Вашингтон неоднократно призывал Пекин оказать прямое давление на режим в Пхеньяне, в то время как Китай, который остается главным, если не единственным, союзником Северной Кореи настаивает на том, что США должны воздержаться от дальнейших угроз в адрес Ким Чен Ына.

Россия также критикует Америку за "агрессивную риторику".

Москва и Пекин согласились поддержать санкции ООН только после того, как США смягчили формулировки. Обе страны продолжают настаивать на необходимости решения северокорейского кризиса дипломатическим путем.

Как расценивать совместные учения США и Южной Кореи?

В понедельник американские военные провели совместные с ВВС Южной Кореи военные учения вблизи границы между Северной и Южной Кореей.

Как следует из заявления Сеула, эти учения "были призваны продемонстрировать сдерживающую мощь альянса Южной Кореи и США перед лицом ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи".

Министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му в ходе парламентских слушаний отметил, что теперь подобные военные учения проводятся "по два-три раза в месяц".

Одновременно Россия и Китай приступили к совместным военно-морским учениям к востоку от Корейского полуострова, однако неясно, связано ли это напрямую с обострением напряженности в регионе.

Источник: nnm.me