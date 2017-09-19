Парадоксы «прогрессистов»

Источник: http://zavtra.ru/ Если мы до сих пор проедаем советское наследство, то выходит, что СССР был суперэффективным государством.

Удивительно, как иным прогрессистам удаётся верить сразу в две догмы — в «рухнувший из-за экономической неэффективности Совок» и в «ничего не производящую Эрефию».

Тут ведь либо мухи, либо котлеты.

Если мы, бездельники, до сих пор проедаем советское наследство (а Украина, скажем, вот уже девять месяцев его утюжит артиллерией) — то выходит, что СССР, обеспечивший нас инфраструктурным заделом на четверть века вперёд в виде скважин, ракет, дорог, научных кафедр и девятиэтажек, выдерживающих попадание из «Града», был суперэффективным государством.

И наоборот: ежели в 1991-м в Союзе действительно закончилась еда, стало быть, с тех пор и поныне, России приходилось хоть что-то производить — пусть уже без кафедр и дорог, зато вбухивая сотни миллиардов в лондонские ли особняки, в нью-йоркские ли облигации.

Впрочем, некоторые уникумы умудряются втиснуть все экономические виктории в 90-е годы — дескать, нынче мы спасаемся лишь достижениями ельцинских свобод, вызволившими страну из объятий голодной смерти.

Но здесь уникумов подводит логика. Ведь коль скоро «социализм сгинул из-за худой экономики», то неясно, отчего же 10 лет спустя окочурился процветающий гайдаровский либерализм, с его «Семибанкирщиной», малиновыми пиджаками и залоговыми аукционами? Он-то почему власть «гэбистам» сдал (в чём прогрессисты не сомневаются)?

И вот ещё что.

Если Союз развалился «естественно-экономически» — то отчего же почти нигде на постсоветском пространстве этот развал не продолжился дальше, с дроблением до областей? Как получилось, что «неэффективная советская экономика» привела к отрыву Донбасса от Черноземья, а к отрыву Черноземья от Кузбасса не привела?

Чего проще — возьми да признай, что Союз развалился вовсе не из-за экономических неурядиц, а в результате «спецмероприятий»? Но нет. Нельзя. Иначе придётся согласиться, что и РФ свалить можно лишь политически, но только не санкциями и не дешёвой нефтью. А в это верить прогрессисту обидно.