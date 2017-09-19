Дорогой наш Крым: пишу тебе…

Дорогой наш Крым! Недолго тебе осталось ждать, пока закончится киевское безумие, распространяющее флюиды ненависти, корысти и безграничной подлости близ твоих границ и на полях Европы. Корчится от безысходности президент Украины, националисты и хапуги, мечтающие разграбить твои богатства. Не дано им понять, что кончилось уж их время. Финита ля камедиа! Цирк может дальше гастролировать, а Крым спокойно жить.

На Западе крымская тематика сходит на нет. Во главе угла остается ситуация на Донбассе. Минские договоренности, санкции Вашингтона и его «шестерок», сирийские приключения ВВС США – все смешалось в кучу. Американцы гадают, на чем подловить Москву и выгадать для себя лучшие условия с целью сохранения хотя бы мнимого лидерства. Путин на пару с Лавровым и Шойгу внимательно наблюдает за «цирком уродцев»…

Крым живет. Крым встречает гостей, выстраивая новый мир для своих детей. Ему дано все: прекрасная природа, замечательные и талантливые люди, поддержка и любовь всей России, память о нашей истории и вера в будущее. На Западе почему-то решили, что можно стереть память о Крыме, превратив его в военную базу. Янки прогадали. Взбесились, но их время прошло.

Крым уже ушел на второй план мировой повестки дня. Запад де-факто признал его частью России. Осталось признать де-юре, но и за этим дело не станет. Именно так думает президент Института международного права, президент Академии права Таллинского университета Рейн Мюллерсон: «тихой сапой» и «без громких заявлений» его признают.

Нельзя войти в одну реку дважды и повернуть время вспять. 2014 год разделил мир на «до» и «после». Русское сердце билось в его груди. В Германии это поняли. Лидер социал-демократов Мартин Шульц заявил, что возвращение Крыма - это свершившийся факт.

Заслуженный украинский артист, композитор и шоумен Владимир Быстряков открыто заявил: «Крым у нас был автономной республикой. Они имели право проводить референдум? Они провели референдум… У меня тесть живет в Симферополе. Там все за Россию. Они русскоязычные, они были против украинизации, которую им навязывали, они не понимали этого языка».

Киев пытается и дальше лгать о ситуации на полуострове, лишить крымчан голоса в международных организациях, но все его попытки обречены на провал. Нельзя заставить молчать тех, кто устал от лжи. Украинцы уже знают правду, некоторые европейцы догадываются, но скоро все поймут, что Крым - территория России и по истории, и по духу.