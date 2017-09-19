ЦРУ опубликовало данные о том, что Гитлер сбежал в Латинскую Америку

Адольф Гитлер мог выжить и сбежать из Берлина в конце Второй мировой. Это сенсация от ЦРУ. Ведомство рассекретило старые документы. В них бывший солдат СС рассказывает, как 10 лет спустя общался с фюрером в Южной Америке и даже сфотографировался с ним. Есть и соответствующий снимок.

На конверте с пометкой секретно было всего три слова – «Сводка: Адольф Гитлер».

Такие послания ЦРУ наверняка часто получало в 30-е и в первой половине сороковых. Но не в 1955-м, через десять лет после официальной смерти лидера Третьего рейха. Да и отдел ЦРУ, куда пришел конверт, Германией и вообще Европой никогда не занимался. В его ведении было Западное полушарие.

Внутри конверта – фото. Молодой человек и рядом с ним мужчина, похожий на Гитлера. Якобы фотография была сделана в 1954 году и тогда, если верить информатору, Гитлер жил в Латинской Америке под именем Адольфа Шаттлмайера. Была внутри и записка.

«Информатор Cimelody-3 утверждает, что получил от бывшего эсэсовца Филиппа Ситроена сведения о том, что Адольф Гитлер жив. Ситроен говорит, что встречался с Гитлером минимум раз в месяц в Колумбии. Также он сообщает, что Гитлер переехал из Колумбии в Аргентину в январе 1955 года».

Но разбираться в этой истории Департамент Западного полушария ЦРУ не стал. Дело закрыли и отправили в архив. Рассекретили документ не так давно. Было опубликовано и другое донесение: агента ФБР от 13 ноября 1945 года. Он тогда работал под прикрытием — садовником у богатых немцев в Аргентине. И агент сообщал, что мигранты из Германии с июня 1945 года готовились к приезду Гитлера. Но тогда и это донесение закрыли в архиве, расследования не было.

«Если этих процессов нет, значит это либо ложь и это кому-то выгодно, либо те люди, которые влияют на процессы, это страны Запада, они в сговоре с потомками, которых они скрывали. В любом случае западные страны приложили руку к тому, чтобы нацистские преступники ушли от возмездия после войны. Они их покрывали, скрывали», — считает Дмитрий Линтер, историк, правозащитник.

Действительно многие нацисты в 1945-м бежали от суда через западные страны. Их маршруты называли «крысиными тропами». Пересадки делали в Испании, Великобритании, США. Потом в течение десятилетий Израиль выслеживал нацистов в Аргентине, Парагвае, Чили и Бразилии. Многих удалось поймать и предать суду.

Но вот следов Гитлера в прошлом веке в Латинской Америке не было найдено, хотя у агентов «Моссад» возможностей было явно больше, чем у историков ХХI века.

«Работала следственная комиссия, там были квалифицированные специалисты. Они пришли к выводу, что найденные останки принадлежали Гитлеру и Еве Браун. Если бы Гитлер был жив, не было логики в том, чтобы его не искать. Он живой бы не помешал ни США ни СССР – хотя бы для того чтобы вынуть из него информацию, который он владел», — пояснил Виктор Хейфец, доктор исторических наук, профессор СПбГУ.

«Оснований считать, что Гитлер выжил, нет», — заявил Константин Залесский, исследователь Третьего рейха, писатель.

Но теории о выжившем Гитлере появляются до сих пор. Историк Абель Басти якобы даже установил маршрут, как именно диктатор вместе с Евой Браун мог пересечь Атлантику.

Из горящего Берлина на самолете в Испанию – под защиту Франсиско Франко. Оттуда на подводных лодках в бухту Калета-де-лос-Лорос в Аргентине. Нашли там даже затопленные неопознанные суда, сведений о которых нет ни в одном архиве.

Появляются регулярно и фото лже-Гитлера. Например, он то ли в 70-х, то ли в 80-х годах, в обнимку с негритянкой, правда, без лица. Или компьютерная графика, как Гитлер должен выглядеть в старости.

А есть лидер третьего рейха в возрасте 128 лет. Это житель города Сальто, который утверждает, что он и есть настоящий Гитлер и сейчас пишет книгу со всеми подробностями о том, что было после 1945-го. Не верит 128-летнему Гитлеру, впрочем, даже его собственная жена.

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