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Что дальше

19:22. 19 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
В начале ХХ-го века финансовые институты получали около 5% всей прибыли в экономике и выполняли по отношению к производству свою главную страховочную функцию — разделяя риски производства тех или иных товаров через кредиты наравне с непосредственными производителями. На сегодня финансисты перераспределяют в свою пользу уже +/- 80% всей производимой прибыли. Исчезло такое понятие, как производство чего бы ни было на собственные деньги производственных предприятий/корпораций. Любое производство начинается с заёмных денег. Полный апофеоз такой системы приведёт к тому, что вообще любая деятельность будет начинаться и заканчиваться в окошке банка с надписью «Касса». И это, разумеется, очень хорошо вписывается в процесс под названием «Глобализация». Так, как понимают его именно финансисты. Тут всё по заветам Рокфеллера: «Мiром должны управлять банкиры». Но вот незадача — при таком положении вещей становится ненужным и даже вредным сам по себе технический прогресс. Т.е. бангстерам достаточно сегодняшнего уровня(ну разве что осталось внедрить кое-какие вещи широко и повсеместно). А главным с их точки зрения становится изменение законодательств, вернее так— принятие наднационального законодательства, закрепляющего вот такое положение вещей. И такие попытки были. Совсем недавние — попытки «склонить» довольно большую группу государств к принятию ТрансТихоокеанского и ТрансАтлантических договоров. Где ТНК и в первую очередь финансовые корпорации получали право голоса в международном арбитраже наравне с государствами.
Но, как выясняется, такая модификация экономики с уклоном в финансовую составляющую — просто напросто убивает реальную экономику. Т.е. финансовый капитализм зашёл в тупик. Необходимо менять саму матрицу экономики. Саму систему. Поскольку откат к промышленному капитализму — лишь отсрочка на три-четыре десятилетия.
Тут я наткнулся на интересный материал, в котором всего то собраны вместе один график и одна таблица.
Предлагаю их вашему вниманию.


С некоторыми вариациями подобные графики есть. Разница в выборках. Но совершенно чётко прослеживается одно — какой бы строй ни был бы «на дворе» — около половины населения , по большому счёту — этого «не заметит»*. Вот это вас должно подвинуть к пониманию, почему во всех этих «цветных «революциях» так популярны социальные сети и почему «демократия» — это в лучшем случае(в идеале) половина общества. И что для успешной политической деятельности вам нужна верхняя страта среднеобеспеченного слоя, т.е. около 25% социума. На практике — достаточно и «поддержки» 15%. Есть, правда и «маргинальные» партии или общественные объединения, которые занимаются на политическом поле тем, что в бизнесе называют «гринмейл».
Я всегда говорил, что мне интересна «сталинская экономика». А интересна она тем, что кардинально, на системном уровне отличалась от всех видов знакомого нам капитализма. И первое отличие — она была планово-дефляционной. Т.е. в полной мере соответствовала тезису развитие без роста(экономического, так, как это понимают нынешние экономисты). Но вот по реальным результатам такая система экономики оставляет далеко позади все известные на сегодняшний день экономические системы.
Приведу вам одну табличку.



Здесь очень наглядно видно, что период 30-50-е годы — и были тем локомотивом, инерции от которого хватило аккурат до конца 70-х годов прошлого столетия. Здесь(в таблице), как мне кажется, применена смешанная система оценки экономического роста—товарно-ценовая.
Напомню один фактик, который либерота всегда «скромно» обходит стороной. А именно — массовое движение в начале войны по покупке рабочими артелей, госпредприятий, колхозниками — танков, самолётов, арт.орудий и др. техники. Были, конечно и коллективные покупки такого рода, но основную массу составляли личные взносы.
Как вам? Угнетённый «кровавым тираном» рабочий-колхозник — взял, да и купил для армии в лихую годину — самолёт или танк. Были случаи, когда и половину бронепоезда строили на личные средства.

По верхнему графику необходимо пояснение. А то некоторые скажут, что вот этого взлёта в сталинский период они на графике не увидели(обязательно ж ктонить в камментах напишет). График показывает процентное соотношение, а не количественное. Ну, как бы сказать по другому? А вот — безработный в России и в США — вроде одинаковый социальный статус, но та же либерота скажет, что это — две больших разницы. Вот так и здесь.

На сегодня тот, кто предложит новую(старую) экономическую систему — будет определять куда и как пойдёт мiръ в ближайшую сотню лет. Вот только не ннада говорить, что коммунизм — то, коммунизм — сё. Применение этой системы — вообще не связано с идеологией, если вдуматься, «сталинская экономическая система» — не равна коммунизму и всяким идеологическим маразмам.
Ну как то так — «Успешное экономическое развитие=сталинская экономическая система — идеология». На незаданный вопрос — сразу ответ: «Возможно». Применение такой системы в отвязке от идеологии — возможно.
И — да , вот те самые «верхние» 10% — в «узде» держать — обязательно.


* Хотя «прибавка»(почти в два раза) в благосостоянии заметна в социалистический период.


З.И.Л.



Источник: perevodika.ru

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