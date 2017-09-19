Что дальше
Но, как выясняется, такая модификация экономики с уклоном в финансовую составляющую — просто напросто убивает реальную экономику. Т.е. финансовый капитализм зашёл в тупик. Необходимо менять саму матрицу экономики. Саму систему. Поскольку откат к промышленному капитализму — лишь отсрочка на три-четыре десятилетия.
Тут я наткнулся на интересный материал, в котором всего то собраны вместе один график и одна таблица.
Предлагаю их вашему вниманию.
С некоторыми вариациями подобные графики есть. Разница в выборках. Но совершенно чётко прослеживается одно — какой бы строй ни был бы «на дворе» — около половины населения , по большому счёту — этого «не заметит»*. Вот это вас должно подвинуть к пониманию, почему во всех этих «цветных «революциях» так популярны социальные сети и почему «демократия» — это в лучшем случае(в идеале) половина общества. И что для успешной политической деятельности вам нужна верхняя страта среднеобеспеченного слоя, т.е. около 25% социума. На практике — достаточно и «поддержки» 15%. Есть, правда и «маргинальные» партии или общественные объединения, которые занимаются на политическом поле тем, что в бизнесе называют «гринмейл».
Я всегда говорил, что мне интересна «сталинская экономика». А интересна она тем, что кардинально, на системном уровне отличалась от всех видов знакомого нам капитализма. И первое отличие — она была планово-дефляционной. Т.е. в полной мере соответствовала тезису развитие без роста(экономического, так, как это понимают нынешние экономисты). Но вот по реальным результатам такая система экономики оставляет далеко позади все известные на сегодняшний день экономические системы.
Приведу вам одну табличку.
Здесь очень наглядно видно, что период 30-50-е годы — и были тем локомотивом, инерции от которого хватило аккурат до конца 70-х годов прошлого столетия. Здесь(в таблице), как мне кажется, применена смешанная система оценки экономического роста—товарно-ценовая.
Напомню один фактик, который либерота всегда «скромно» обходит стороной. А именно — массовое движение в начале войны по покупке рабочими артелей, госпредприятий, колхозниками — танков, самолётов, арт.орудий и др. техники. Были, конечно и коллективные покупки такого рода, но основную массу составляли личные взносы.
Как вам? Угнетённый «кровавым тираном» рабочий-колхозник — взял, да и купил для армии в лихую годину — самолёт или танк. Были случаи, когда и половину бронепоезда строили на личные средства.
По верхнему графику необходимо пояснение. А то некоторые скажут, что вот этого взлёта в сталинский период они на графике не увидели(обязательно ж ктонить в камментах напишет). График показывает процентное соотношение, а не количественное. Ну, как бы сказать по другому? А вот — безработный в России и в США — вроде одинаковый социальный статус, но та же либерота скажет, что это — две больших разницы. Вот так и здесь.
На сегодня тот, кто предложит новую(старую) экономическую систему — будет определять куда и как пойдёт мiръ в ближайшую сотню лет. Вот только не ннада говорить, что коммунизм — то, коммунизм — сё. Применение этой системы — вообще не связано с идеологией, если вдуматься, «сталинская экономическая система» — не равна коммунизму и всяким идеологическим маразмам.
Ну как то так — «Успешное экономическое развитие=сталинская экономическая система — идеология». На незаданный вопрос — сразу ответ: «Возможно». Применение такой системы в отвязке от идеологии — возможно.
И — да , вот те самые «верхние» 10% — в «узде» держать — обязательно.
* Хотя «прибавка»(почти в два раза) в благосостоянии заметна в социалистический период.
З.И.Л.
Источник: perevodika.ru