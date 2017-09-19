10 советских космических достижений, которые вычёркиваются Западом из истории

Ниже мы разберём десяток интересных достижений СССР в области освоения космоса или попыток его завоевать космическую славу перед прочими странами мира.

Все ныне вроде как осведомлены, что именно Советский Союз стал первопроходцем космонавтики по отправке спутника, животного и даже человека, эти события по праву считаются одними из самых важных в нашей исторической летописи. Космическая гонка побудила СССР к одержанию победы над США в этой «битве держав». Случались не только феерически успешные события, но и провалы, о многом из этого современное поколение даже и не представляет, поскольку Интернет заполонен информацией об успехах Соединенных Штатов на космическом поприще. Но стоит помнить, чего достигла такая великая держава того времени, как СССР.

10. Кто первым облетел Луну?

Именно аппарат, именованный «Луна-1», выведенный в космос в 1959 году, 2 января, оказался по сути первым за всё время аппаратом, достигшим Луны. А ведь его смастерили советские конструкторы. Он представляет собой аппарат весом в 360 кг. Он нёс на себе герб СССР. Именно ему была дана задача по достижению Луны и демонстрации преимуществ и преобладаний СССР в сфере науки по отношению к США. Однако, он просто-напросто прошёл мимо, на расстоянии в 6 тыс. км. от Луны. Зонд испустил натриевые облака пара, светившиеся какое-то время со столь высокой яркостью, что дало возможность отслеживания траекторию перемещения спутника.

«Луна-1» – это пятая попытка СССР в плане посещения Луны. Предыдущие неудачи не оглашают общественности, информация о них строго засекречена.

Если сравнивать аппарат с зондами современного производства, «Луна-1», конечно же, чрезвычайно просто по устройству, ведь у него даже не имелось своего мотора, а подача энергии производилась лишь посредством простых батарей. В его арсенал ещё не входили камеры, как это бывает у современных аналогов, и сигналы от него просто пропали спустя трое суток после пуска его в космические дали.

9. Кто впервые облетел другую планету?

Запуск аппарата «Венера-1» состоялся в начале 1961-го. Его целью было совершение жёсткого приземления на Венере. Это событие стало второй попыткой Советского Союза отправить зонд к вышеупомянутому астрономическому телу. Перед спускаемой капсулой стояла задача по доставке туда герба СССР. Значительную часть груза аппарат должен быть потерять при входе в такую критическую атмосферу, но, несмотря на это, страна всё же надеялась на достижение капсулой венерианской поверхности и на лидерство в этом вопросе.

Зонд запустили и провели первые опыты с ним – почти всё ознаменовалось успехом, три первых проверки функционирования говорили о вменяемой функциональности аппарата, однако, четвертый сеанс опоздал на 5 дней, в результате чего была выявлена системная неисправность. Тем самым с аппаратом потеряли контакт при нахождении зонда на расстоянии в примерно 2 млн. км. от Земли. Аппарат отправился в свободный дрейф по космическому пространству, располагаясь на дистанции в 100.000 км. от Венеры. В итоге он не сумел скорректировать направление.

8. Кто впервые заснял обратную сторону Луны?

Его запустили ещё в 1959 году, 4 октября, и назвали спутником «Луна-3». Он был с успехом отослан на Луну и отличался от своих предшественников, ведь на нём была уже установлена камера для создания фото. Учёные тогда поставили задачу заполучить при помощи зонда фото обратной стороны Луны, которую в те времена пока никто не видел.

Камера тогда всё же была довольно примитивна и в то же время ограничена и сложна в эффективности. Корабль имел возможность снять лишь 40 раз. Тогда фото требовалось проявить и высушить на самом же корабле. Далее бортовую электронно-лучевую трубку планировалось использовать для сканирования фотоматериалов, после чего они были бы посланы специалистам. Мощность и функциональность радиопередатчика были весьма ограничены, по этой причине несколько попыток отправить фото оказались провальными. Когда зонд достаточно сблизился с нашей планетой и начал совершать оборот вокруг Луны, специалисты смогли заполучить 17 изображений невысокого качества.

Учёные просмотрели на снимки и были чрезвычайно взволнованы от увиденного. Таинственная лунная сторона несколько отличалась от уже знакомой нам, она практически плоская, имеет гористые и странные затемненные местности.

7. Кто впервые приземлился на внеземную территорию?

В 1970 году, 17 августа, был дан старт запуска аппарата «Венера-7», являющегося одним из двух кораблей-близняшек производства СССР. Планировалось после осуществления им мягкого приземления на Венере произвести разворот передатчика для отправки сведений на Землю и поставить таким образом рекорд: аппарат впервые оказалась на ранее неизведанной планете. Для выживания в этой атмосфере спускаемый модуль охлаждали до -8 °C. Учёные рассчитывали на максимально длительное нахождение аппарата в покое, поэтому решили капсулу в момент попадание в венерианскую атмосферу состыковать с носителем до того времени, как атмосферное сопротивление не разделит их.

Планы были выполнены: «Венера-7» сумела войти в атмосферу, но почти за полчаса до достижения поверхности планеты произошла беда с тормозным парашютом: он порвался. Сначала думалось, что он ударился и не смог выдержать этого, но затем провели анализ зафиксированных сигналов, который указывал на то, что зонд сумел считывать и отправлять температурные значения с планеты в продолжении 23 минут после его приземления. Инженерами, спроектировавшими данный корабль, так и задумывалось.

6. Искусственному объекту какой страны довелось оказаться на Красной планете первым?

СССР ещё 1971 году, в мае-месяце, поочередно запустил корабли-близняшки, названные «Марс-2» и «Марс-3» с интервалом в одни сутки. Совершая вращение по орбитальной территории возле Марса, они выполняли задачу по составлению карты планетарной поверхности. Спускаемые модули планировалось запустить с этих аппаратов. Советские специалисты питали надежды на первенство по достижению изобретенного ими объекта марсианской поверхности.

Однако, США успели в этом плане выйти вперёд СССР. Они первыми сумели достичь орбиты Марса. Стартовавший в мае 1971 года «Маринер-9» сумел достичь Марс на пару недель ранее, чем СССР, и по праву носит титул первого аппарата космического назначения, побывавшего на марсианской орбите. Зонды обеих сторон выяснили, что на планете имеется покрытие пылевого слоя, и это стало помехой сбору сведений.

Спускаемый модуль «Марс-2» был разбит, а следом за ним уже с успехом на планету был доставлен «Марс-3». Он сумел передать сведения о планете учёным на Земле. Однако, это далось ему ненадолго, ведь уже спустя 20 секунд процесс был прерван. За столь короткий временной промежуток аппарат успел отправить землянам лишь фото с нечёткими деталями и низкой освещённостью. Не исключено, что прекращение работы связано с произошедшей там крупной песчаной бурей, помешавшей аппарату запечатлеть поверхность марса более чётко.

5. Кто впервые осуществил доставку образцов при возврате? Первая система автоматизации

У «NASA» имелись камни, которые астронавты с «Apollo» успешно получили с лунной поверхности. СССР не успел первым произвести высадку человека на спутник планеты, но при всём этом был уверен, что имеет шансы на обгон США, и помочь в этом должен был автоматический зонд, способный собрать образцы грунтовых пород на Луне и доставить их на Землю. В роли первого такого аппарата СССР выступил зонд «Луна-15». Он был разбит прямо при приземлении. Дальнейшие пять попыток также оказались неудачными: ракета-носитель оказалась неисправной. Но всё же СССР сумел запустить зонд «Луна-16», являющийся шестым по счёту.

Станция СССР совершила посадку рядом с морем Изобилия и сумела заполучить заветные образцы грунта. Ей удалось поместить образцы аппарат, который в дальнейшем возвратился вместе с ними на Землю. В момент открытия запечатанного контейнера учёными СССР был обнаружен только 101 грамм грунтовых лунных пород. Тем временем «Apollo-11» сумел добыть целых 22 кг. Исследователи СССР тщательно изучили полученные пробы. Ими было выявлено, что по своей структуре лунный грунт близок к земному увлажненному песку. Таким образом, это слыло первым возвратом автоматического спускаемого модуля.

4. У кого впервые появился аппарат, вмещающий троих?

Примечательно, что знаменитый «Восход-1», который запустили в 1964 году, 12 октября, оказался первым кораблём, способным принять на свой борт свыше одного человека. Этот корабль СССР объявил новым, но в действительности это была модернизация корабля, осуществившего доставку в космос знаменитого Гагарина. Однако, США были удивлены этому, ведь у них на тот период не имелось кораблей, вмещающих экипаж в составе даже двух человек, не говоря уже о трёх.Конструкторы СССР относили «Восход» в категорию небезопасных. Они настаивали на том, чтобы его не применяли до того момента, как правительство не решилось подкупить их предложением отправки на орбиту на место космонавта одного конструктора. При всём этом безопасность конструкции данного аппарата всё же оставляла желать лучшего.

На нём, например, не предусмотрена такая функция, как аварийное катапультирование членов экипажа при безуспешном старте. Ведь там не имелось возможности создания люка для каждого из космонавтов. Ещё членам экипажа было там весьма тесно, и они не могли даже носить скафандр из-за этого. Если бы случился столь неблагоприятный для подобных условий процесс, как разгерметизация, они спокойно могли бы погибнуть. Посадочную систему, состоящую из двух парашютов и тормозного двигателя, испытали лишь раз. Ещё членам экипажа требовалось придерживаться некой диеты для облегчения процесса ракетного запуска.

Такие сложности и значат, что здесь не стоит ожидать безупречного полёта.

3. Кто из африканцев оказался первым в космосе?

В сентябре 1980-го курс на орбитальную станцию взял «Союз-38», на борту которого довелось оказаться космонавту из СССР и кубинскому летчику Арнальдо Тамайо Мендесу. Второй удостоился чести стать первым африканцем, посетившим когда-либо космос. Он летел туда в рамках программы СССР, названной «Интеркосмос», позволившей прочим государствам принять участие в космических миссиях совместно с СССР.

Кубинец пробыл на «Салют-6» в течение недели, за это время им было проведено свыше 24 химических и биологических экспериментальных работ. Его обмен веществ, структуру электрической мозговой активности и метаморфозы в формах костей нижних конечностей при невесомости исследовали во время полёта. Мендесу даже вручили медаль «Героя Советского Союза».

Кубинец не относился к гражданам США, так что штаты не посчитали этот полёт столь важным достижением, каким его следовало бы видеть. Для них первым африканцем, посетившим космос, стал некий Гайон Стюарт, который был на Challenger» в 1983 году.

2. Кто произвел первое состыкование с мёртвым объектом космоса?

В 1985 году, 11 февраля, вдруг замолкла станция «Салют-7». По какой-то причине произошли замыкания замыкания, вследствие чего отключилось всё электричество, станция обледенела и омертвела.

Были поставлены цели по спасению экипажа, и от Советского Союза туда были отправлены два космонавта-ветерана, которые должны были устранить неполадки. Автоматическую систему стыковки применить не удалось, так что космонавтам потребовалось приблизиться для попытки осуществления стыковки в ручном режиме. Станция сохраняла стационарное состояние, и экипаж сумел состыковаться. Они узнали, что в сложных космических условиях можно осуществить стыковку любого объекта, даже если там нарушено управление и он скорее мертв, чем жив.

Члены экипажа сумели разослать сообщение, что прямо в станции были замечены образования плесени, на стенах располагались многочисленные сосульки, а температура снизилась до -10 °C. На налаживание работы станции в итоге было затрачено несколько суток. Экипаж вынужден был осуществить проверку сотен проводов для выявления причины неполадок в электроцепи, но они не сумели этого сделать.

1. Первая жертва космоса – кто она?

В конце первого летнего месяца 1971-го Советский Союз находился в ожидании возврата троих товарищей, сумевших пробыть на орбите свыше 23 дней. В момент приземления капсулы космонавты вдруг замолчали. Специалисты открыли люк, и перед ними предстала ужасная картина: все члены экипажа были мёртвы. Примечательно, что на их лицах были множественные темные высыпания. Также были заметны кровоподтеки из ушных и носовых отверстий. По какой причине это могло случиться?Следственная группа провела расследование и выявила, что спускаемый модуль отделился от орбитального, что привело к гибели экипажа. Суть в том, что клапан первого не был закрыт, и почти за пару минут там закончился кислород. При спаде показателей давления космонавты просто-напросто сразу же задохнулись. Они не успевали отыскать и закрыть клапан перед потерей сознания и последующей смерти.

Бывали, конечно, ещё смерти, однако, они фиксировались ещё во время отправки экипажа и проникновения корабля в атмосферу. А «Союз-11» достиг высоты в 168 км., то есть он сумел выйти в космос, так что члены данного экипажа являются ныне первыми и единственными погибшими именно в космосе.

Заключение

Таким образом СССР принимал активное участие в «космическом сражении» с США, и по праву считается могущественным в этой сфере, ведь сколько колоссальных трудов было вложено, но, к сожалению, в настоящее же время это всё забывается, и вся слава достаётся американцам.

Поэтому следует знать историю достижений своего родного государства в плане освоения космоса. Помните её. Хоть там есть и победы, и поражения, СССР ведь всё равно был великой страной, достойной почёта и внимания.