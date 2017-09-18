Хроники революции. Сентябрь 1917 года
О событиях сентября 1917-го года рассказывает доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков
Передача из цикла “Хроники революции”, посвящённого глубинным историческим процессам происходившим в Российской империи накануне Февральской и Октябрьской революций.
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