Хроники революции. Сентябрь 1917 года

Концептуал СМИ О событиях сентября 1917-го года рассказывает доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков

Передача из цикла “Хроники революции”, посвящённого глубинным историческим процессам происходившим в Российской империи накануне Февральской и Октябрьской революций.

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