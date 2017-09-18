Вольфрамовый молот Китая

Вольфрам нужен всем. Достаточно упомянуть, что из него делают высокопрочные стали, которые очень широко применяются в промышленности, а также сердечники для бронебойных снарядов, стоящих на вооружении многих стран мира.

Этот стратегический ресурс распределён по поверхности нашей планеты весьма неравномерно. 85% мирового производства вольфрама сосредточено в Китае, а ещё 4% — в России, в Северо-Кавказской металлогенической провинции.

«Блумберг» сообщает, что Китай очередной воспользовался своим почти монопольным положением и взвинтил цены на вольфрам, нанеся тем самым болезненных удар по экономике США. Это, очевидно, предупреждение для Дональда Трампа — попытка развязать торговую войну против Китая приведёт в том числе к тому, что и так не слишком-то конкурентоспособная промышленность США будет покупать вольфрам по очень некомфортным ценам:

Пять лет назад китайцы уже пытались надавить на эту болевую точку, но тогда Барак Обама отбился от них при помощи ВТО. Китайцам объяснили, что вот так просто брать и ограничивать производство вольфрама они не имеют права.

Сейчас Китай учёл ошибки 2012 года и делает второй заход, напирая на этот раз на экологию. Добыча вольфрамовых руд наносит отпределённый ущерб окружающей среде — это отличный предлог для того, чтобы её ограничить. При этом страны Запада, которые, собственно, и начали первыми использовать экологов для защиты своих экономических интересов, оказались в очень неприятном положении — у них нет ни формального, ни морального права требовать от Китая смягчать экологические нормы.



Демонстрация силы со стороны Китая, пожалуй, прошла успешно — за два месяца цены на вольфрам выросли на 50%. Если Дональд Трамп всё же пойдёт дальше и начнёт давить Китай всерьёз, в запасе у Поднебесной есть ещё целый перечень редкоземельных металлов, ограничив доступ к которым он может заставить взвыть и «Apple», и всю американскую оборонную промышленность.

Источник: nnm.me