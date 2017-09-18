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Вольфрамовый молот Китая

08:41. 18 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Вольфрамовый молот Китая

Вольфрам нужен всем. Достаточно упомянуть, что из него делают высокопрочные стали, которые очень широко применяются в промышленности, а также сердечники для бронебойных снарядов, стоящих на вооружении многих стран мира.

Вольфрамовый молот Китая

Этот стратегический ресурс распределён по поверхности нашей планеты весьма неравномерно. 85% мирового производства вольфрама сосредточено в Китае, а ещё 4% — в России, в Северо-Кавказской металлогенической провинции.
Вольфрамовый молот Китая

«Блумберг» сообщает, что Китай очередной воспользовался своим почти монопольным положением и взвинтил цены на вольфрам, нанеся тем самым болезненных удар по экономике США. Это, очевидно, предупреждение для Дональда Трампа — попытка развязать торговую войну против Китая приведёт в том числе к тому, что и так не слишком-то конкурентоспособная промышленность США будет покупать вольфрам по очень некомфортным ценам:

Вольфрамовый молот Китая

Пять лет назад китайцы уже пытались надавить на эту болевую точку, но тогда Барак Обама отбился от них при помощи ВТО. Китайцам объяснили, что вот так просто брать и ограничивать производство вольфрама они не имеют права.

Сейчас Китай учёл ошибки 2012 года и делает второй заход, напирая на этот раз на экологию. Добыча вольфрамовых руд наносит отпределённый ущерб окружающей среде — это отличный предлог для того, чтобы её ограничить. При этом страны Запада, которые, собственно, и начали первыми использовать экологов для защиты своих экономических интересов, оказались в очень неприятном положении — у них нет ни формального, ни морального права требовать от Китая смягчать экологические нормы.

Вольфрамовый молот Китая

Демонстрация силы со стороны Китая, пожалуй, прошла успешно — за два месяца цены на вольфрам выросли на 50%. Если Дональд Трамп всё же пойдёт дальше и начнёт давить Китай всерьёз, в запасе у Поднебесной есть ещё целый перечень редкоземельных металлов, ограничив доступ к которым он может заставить взвыть и «Apple», и всю американскую оборонную промышленность.

Источник: nnm.me

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