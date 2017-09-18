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В США требуют разобраться с резким ростом цен на продукты и воду после ураганов «Харви» и «Ирма»

08:42. 18 сентября 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Лидия Белькова

В США требуют разобраться с резким ростом цен на продукты и воду после ураганов «Харви» и «Ирма»

В конгрессе США просят расследовать необоснованный рост цен на питьевую воду, продукты и топливо в результате ураганов «Харви» и «Ирма». Обращение было направлено членами юридического комитета палаты представителей США в Федеральную торговую комиссию. Многие пострадавшие уже подали жалобы на магазины штата Техас из-за завышенных в 10 раз цен — по информации генпрокурора штата, цена упаковки воды достигала $99.

Члены юридического комитета палаты представителей конгресса США требуют от Федеральной торговой комиссии (FTC) расследовать необоснованный рост цен на питьевую воду, продукты и топливо в результате ураганов «Харви» и «Ирма». Конгрессмены просят защитить американцев, которые пострадали от стихии, и не допускать монополии на рынке.

Как говорится в письме к FTC, антимонопольные законы созданы для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность на рынке и остановить необоснованные скачки цен.

«Мы обращаемся к Федеральной торговой комиссии с просьбой активно отслеживать и при необходимости расследовать случаи намеренного завышения цен на предметы первой необходимости и дефицитные товары, такие как горючее, продукты питания и питьевая вода, в преддверии ураганов «Харви» и «Ирма» и после них», — призывают конгрессмены.

Американцы, которых затронули стихийные бедствия, не должны страдать от тех, кто пытается заработать, подчёркивают авторы документа. В связи с этим члены комитета требуют проконтролировать соблюдение антимонопольного законодательства.

В США требуют разобраться с резким ростом цен на продукты и воду после ураганов «Харви» и «Ирма»

«Мы активно призываем комиссию (FTC. — RT) использовать все имеющиеся у неё полномочия для защиты американских потребителей от искусственного взвинчивания цен и других недобросовестных действий, которые имели, имеют или могут иметь место в связи с ураганами «Харви» и «Ирма», — говорится в обращении юридического комитета.

5 сентября 2017 года, незадолго до прихода урагана «Ирма», сенатор от штата Флорида Билл Нельсон также призвал FTC контролировать цены на топливо и бороться с любым необоснованным удорожанием.

«Конечно, в повышении розничных цен на бензин могли сыграть свою роль вызванные ураганом перебои в работе ряда нефтеперерабатывающих предприятий. Однако события во Флориде и других штатах свидетельствуют о том, что некоторые недобросовестные предприниматели и компании стремятся завысить естественный рост цен, чтобы нажиться на потребителях, — в том числе и на тех, кто, возможно, готовится к приближающемуся урагану или пытается эвакуироваться», — написал Нельсон.

В США требуют разобраться с резким ростом цен на продукты и воду после ураганов «Харви» и «Ирма»

В 10 раз дороже

В письме конгрессменов упоминаются случаи, когда некоторые предприниматели взвинчивали цены на упаковку воды до $99. Как уточнило издание The Washington Post, реальная цена на воду при покупке онлайн в 10 раз ниже.

По словам генпрокурора Техаса Кена Пэкстона, законы штата запрещают бизнесу необоснованно завышать цены на товары первой необходимости во время катастрофы. Тем, кто нарушает закон, грозит штраф в $20 тыс., а если пострадавшими окажутся пожилые люди, штраф для недобросовестных бизнесменов может составить $250 тыс.

Пользователи Twitter пожаловались и на крупного американского ретейлера Best Buy. Появлялись сообщения, что в некоторых магазинах сети упаковка из 24 бутылок воды продавалась за $42. В ответ на это в Best Buy сообщили, что сеть не продаёт воду упаковками, это решение одного из сотрудников.

Аналогичная ситуация наблюдается и с топливом. Как сообщает Business Insider, цены на горючее на одной из заправочных станций достигли $20 за галлон (при средней стоимости в $2). По другим данным, цены за галлон топлива достигли $6-8.

На запрос RT в пресс-службе FTC сообщили, что получили письмо конгрессменов и отметили, что «антимонопольные законы не касаются ценообразования и не устанавливают ценовых нормативов».

«Поэтому у комиссии нет полномочий, чтобы предъявить продавцу обвинение, если нет нарушения антимонопольного законодательства как такового», — заключили в торговой комиссии.

Комментарий пресс-службы юридического комитета палаты представителей конгресса США оперативно получить не удалось.

Почти благотворительность

Однако не все представители бизнеса завышали цены в период стихийного бедствия. Некоторые американские авиаперевозчики снижали цены на перелёты из Флориды в Нью-Йорк. Крупные компании — Verizon, Apple, Microsoft — поучаствовали в сборе средств для пострадавших от урагана «Харви».

Церкви штата Техас также оказывали помощь пострадавшим. В связи с этим президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) должно выплатить некие компенсации церквям.

«Церкви Техаса, как и все остальные, должны получить компенсации из фондов FEMA за помощь пострадавшим от урагана «Харви»», — написал Трамп в своём Twitter.

Министерство энергетики США впервые с 2012 года приняло решение выделить 500 тыс. баррелей нефти из своего стратегического резерва для стабилизации цен на бензин. А президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поручил выделить $15,3 млрд на ликвидацию последствий урагана.

В США требуют разобраться с резким ростом цен на продукты и воду после ураганов «Харви» и «Ирма»

Затратное бедствие

Как сообщал американский канал ABC, на восстановление пострадавших от ураганов «Харви» и «Ирма» регионов может уйти $290 млрд. Такого мнения придерживается президент консультационной компании AccuWeather Джоэл Майерс. «Ирма» обойдётся экономике США в $100 млрд, а «Харви» — в $190 млрд.

В свою очередь, эксперт по моделированию последствий стихийных бедствий Чак Уотсон заявил, что ущерб только от урагана «Ирма» в американском штате Флорида может составить до $200 млрд.

Марк Занди, ведущий экономист Moody's Analytics, оценил ущерб в диапазоне от $150 до $200 млрд. Кроме того, по мнению Занди, экономику США в последнем квартале 2017-го и в 2018 году ожидает рост.

Однако, согласно прогнозу Goldman Sachs, ураганы «Харви» и «Ирма» приведут к падению ВВП США на 0,8—1% в III квартале 2017 года.

В 2005 году на Новый Орлеан обрушился ураган «Катрина», ущерб от которого в ценах 2017 года составил $160 млрд. По словам губернатора Техаса Грега Эббота, «Харви» превзошёл «Катрину». Эбботт заявил, что ущерб от урагана «Харви» может достигнуть $150—180 млрд.

Источник: nnm.me

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